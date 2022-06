Tin nóng ngày 4/6: Lời khai tài xế Audi gây tai nạn 3 người tử vong

Tài xế Audi gây tai nạn 3 người tử vong khai gì? Ngày 4/6, Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thịnh - tài xế Audi gây tai nạn 3 người tử vong về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 BLHS. Thịnh khai trước khi gây ra vụ tai nạn đã uống bia, rượu trong buổi chia tay và đi hát karaoke và khi điều khiển xe ôtô đi về đã xảy ra vụ va chạm trên. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh. Thịnh nói rằng, rất hối hận về hành vi của mình. (Ảnh: Zing) Kẻ biến thái đi xe SH liên tục sàm sỡ vào ngực cô gái trẻ. Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang truy tìm người đàn ông có hành vi sàm sỡ một cô gái khi tham gia giao thông. Trước đó đoạn clip cho thấy, người đàn ông đi xe SH, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ đang lưu thông cùng chiều. Thậm chí còn ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ nạn nhân. Theo thông tin sự việc xảy ra vào tối 3/6, trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới. Mâu thuẫn tình cảm, sát hại thiếu nữ 16 tuổi. Vụ án xảy ra ở phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM sang 4/6. Nạn nhân tử vong là em N.N.H.Y., 16 tuổi. Nghi phạm gây án cũng mới 17 tuổi tên Nguyễn Huỳnh Ý (quận 12). Thông tin ban đầu, Ý và nạn nhân có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng, có con chung được 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, 10 ngày trước, thiếu nữ bế con về nhà mẹ ruột. Rạng sáng 4/6, Ý cầm hung khí đến nhà người tình rồi đâm H.Y dẫn đến tử vong. Giết người, phi tang xác xuống sông vì 5 triệu đồng. Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa – kẻ sát hại anh Phạm Đức T. (SN 2003, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cướp tài sản, phi tang xác xuống sông. Hoàng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh T vay cắt lãi 5 triệu đồng nhưng đến hẹn không trả và chặn mọi liên lạc. Chủ quán karaoke điều đào bán dâm. Ngày 4/6, Công an huyện Cần Giờ (TP HCM) vừa triệt phá tụ điểm mại dâm do Võ Thị Bạn (SN 1960, Nhà Bè) cầm đầu. Bạn đang bị tạm giữ về hành vi “môi giới mại dâm”. Bạn là chủ quán karaoke Yến Loan có nhiều nữ tiếp viên. Khách có nhu cầu “tới bến”, Bạn quy định khách phải ăn uống đủ sống lượng bia (trên 3 triệu đồng) mới đồng ý môi giới tiếp viên cho khách “vui vẻ”. Giá cả mà tiếp viên nữ trong quán karaoke của Bạn đưa ra cho khách dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng/ lượt. Dùng súng gây náo loạn phố cổ. Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Điệp (SN 1978, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Rạng sáng 20/5, trong lúc ăn lẩu tại phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ), Điệp mâu thuẫn và xô xát với N.V.C (SN 1976) và N.Đ.N (SN 1990) cùng trú tại phường Hàng Buồm). Điệp mang 1 khẩu súng K59 và 1 súng bật lửa chĩa về N.V.C và N.Đ.N nhưng súng không nổ. Thấy vậy, C và N dùng dao và gậy đuổi đánh Điệp. Rủ bé gái đi nhậu rồi xâm hại tình dục. Ngày 4/6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Tấn Thành (20 tuổi) điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Qua mạng xã hội, Thành quen bé gái 15 tuổi ở cùng huyện. Trưa 21/2, Thành rủ bé gái cùng với một số người bạn đi nhậu xã Kiến Thành. Sau khi nhậu xong, Thành dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ ở huyện Chợ Mới, để tâm sự. Tại đây, Thành đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái. >>> Mời độc giả xem video truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở Gò Vấp - TP HCM. Nguồn: NLD

Tài xế Audi gây tai nạn 3 người tử vong khai gì? Ngày 4/6, Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thịnh - tài xế Audi gây tai nạn 3 người tử vong về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 BLHS. Thịnh khai trước khi gây ra vụ tai nạn đã uống bia, rượu trong buổi chia tay và đi hát karaoke và khi điều khiển xe ôtô đi về đã xảy ra vụ va chạm trên. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ nhanh. Thịnh nói rằng, rất hối hận về hành vi của mình. (Ảnh: Zing) Kẻ biến thái đi xe SH liên tục sàm sỡ vào ngực cô gái trẻ. Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) đang truy tìm người đàn ông có hành vi sàm sỡ một cô gái khi tham gia giao thông. Trước đó đoạn clip cho thấy, người đàn ông đi xe SH, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ đang lưu thông cùng chiều. Thậm chí còn ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ nạn nhân. Theo thông tin sự việc xảy ra vào tối 3/6, trên đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới. Mâu thuẫn tình cảm, sát hại thiếu nữ 16 tuổi. Vụ án xảy ra ở phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM sang 4/6. Nạn nhân tử vong là em N.N.H.Y., 16 tuổi. Nghi phạm gây án cũng mới 17 tuổi tên Nguyễn Huỳnh Ý (quận 12). Thông tin ban đầu, Ý và nạn nhân có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng, có con chung được 4 tháng tuổi. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, 10 ngày trước, thiếu nữ bế con về nhà mẹ ruột. Rạng sáng 4/6, Ý cầm hung khí đến nhà người tình rồi đâm H.Y dẫn đến tử vong. Giết người, phi tang xác xuống sông vì 5 triệu đồng. Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ Lê Văn Hoàng (SN 2004), trú tại phố Tân Trọng, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa – kẻ sát hại anh Phạm Đức T. (SN 2003, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), cướp tài sản, phi tang xác xuống sông. Hoàng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc anh T vay cắt lãi 5 triệu đồng nhưng đến hẹn không trả và chặn mọi liên lạc. Chủ quán karaoke điều đào bán dâm. Ngày 4/6, Công an huyện Cần Giờ (TP HCM) vừa triệt phá tụ điểm mại dâm do Võ Thị Bạn (SN 1960, Nhà Bè) cầm đầu. Bạn đang bị tạm giữ về hành vi “môi giới mại dâm”. Bạn là chủ quán karaoke Yến Loan có nhiều nữ tiếp viên. Khách có nhu cầu “tới bến”, Bạn quy định khách phải ăn uống đủ sống lượng bia (trên 3 triệu đồng) mới đồng ý môi giới tiếp viên cho khách “vui vẻ”. Giá cả mà tiếp viên nữ trong quán karaoke của Bạn đưa ra cho khách dao động từ 1 đến 1,2 triệu đồng/ lượt. Dùng súng gây náo loạn phố cổ. Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đặng Ngọc Điệp (SN 1978, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Rạng sáng 20/5, trong lúc ăn lẩu tại phố Hàng Mắm (phường Lý Thái Tổ), Điệp mâu thuẫn và xô xát với N.V.C (SN 1976) và N.Đ.N (SN 1990) cùng trú tại phường Hàng Buồm). Điệp mang 1 khẩu súng K59 và 1 súng bật lửa chĩa về N.V.C và N.Đ.N nhưng súng không nổ. Thấy vậy, C và N dùng dao và gậy đuổi đánh Điệp. Rủ bé gái đi nhậu rồi xâm hại tình dục. Ngày 4/6, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Tấn Thành (20 tuổi) điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Qua mạng xã hội, Thành quen bé gái 15 tuổi ở cùng huyện. Trưa 21/2, Thành rủ bé gái cùng với một số người bạn đi nhậu xã Kiến Thành. Sau khi nhậu xong, Thành dụ dỗ bé gái vào nhà nghỉ ở huyện Chợ Mới, để tâm sự. Tại đây, Thành đã nhiều lần xâm hại tình dục bé gái. >>> Mời độc giả xem video truy sát loạn xạ trong quán nhậu ở Gò Vấp - TP HCM. Nguồn: NLD