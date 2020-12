Tin nóng ngày 4/12: Phát hiện 2 phụ nữ U60 bán dâm

Phát hiện 2 phụ nữ U60 bán dâm: Tối 3/12, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ ĐP thuộc TP Biên Hòa. Lực lượng chức năng phát hiện trong hai phòng của nhà nghỉ này có hai cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Điều đáng nói, hai phụ nữ (một người 57 tuổi, một người 50 tuổi). Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên chết sau nhiều ngày chán ăn: Ngày 4/12, gia đình anh Siu Kiêm (ngụ tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, con voi Yẵ Tao – là con voi cuối cùng ở khu vực Bắc Tây Nguyên đã chết sau nhiều ngày chán ăn, mệt mỏi. Được biết, voi Yă Tao được ông Ksor Chăm (ngụ ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa) mua vào năm 1990. Sau khi ông Chăm qua đời, Siu Kiêm (con rể ông Ksor Chăm) chăm sóc. Người đàn ông leo qua hàng rào, nhảy xuống kênh tự tử: Khoảng 13h ngày 4/12 trên kênh Tàu Hủ, đoạn qua phường 5, quận 5, TP.HCM. Thời điểm này người dân đi trên đường Võ Văn Kiệt, khi qua địa điểm trên thì thấy một người đàn ông leo qua hàng rào, nhảy xuống dòng kênh Tàu Hủ. Theo người dân nơi đây, người đàn ông sống ở địa phương, tên N. (khoảng 65 tuổi), có vợ và con. Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết: Khoảng 8h30 ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Tèo Em (SN 1976) là nhân viên quản lý ngành hàng Ban Quản lý chợ Kim Biên phường 13, quận 5, TP HCM đến phòng làm việc của Ban quản lý chợ gặp Trưởng Ban quản lý là bà Lâm Thị Tuyết Hồng để bàn công việc. Do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Tèo Em đã dùng dao đâm vào vùng ngực của bà Hồng làm nạn nhân chết tại chỗ. Lái xe nổi lòng tham, trộm cắp 40.000 USD: Ngày 19/11, Phạm Anh Tuấn (SN 1985; ở quận Ba Đình, Hà Nội) đưa nhân viên Công ty Lotte (54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình) đến sảnh rồi cho xe xuống tầng hầm B4 tòa nhà Lotte Center. Khi đến tầng B3, thấy xe ô tô Nissan cửa trái phía sau khép hờ, nên Tuấn đã lục tìm lấy đi 4 cọc tiền (mỗi cọc 10.000 USD). Tuấn giữ lại 1.000 USD và mang toàn bộ số tiền lấy trộm được về nhà giao vợ cất giữ. Hôm nay, Tuấn đã bị Công an khởi tố. Tài xế ô tô tông chết người trên quốc lộ, rơi cả biển xe và ba đờ sốc: Tối 3/12, anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú xã Quảng Ninh) điều khiển xe máy đang sang đường trên QL 1A (đoạn chạy qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị xe ô tô của Đặng Văn Tuấn (SN 1991, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khoảng 2h sáng 4/12 nam tài xế này đã ra trình diện. Hàng trăm người nôn ói, khó thở khi ăn xôi từ thiện: Sáng nay, một đoàn từ thiện thông qua Hội Chữ thập đỏ của xã đã về trao quà tại làng Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai. Ai đến cũng được phát 1 nắm xôi đậu xanh để ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong nhiều người có biểu hiện nôn ói, khó thở. Tất cả mọi người đã đến Trạm Y tế xã Ia Phang, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai để được chữa trị. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Phát hiện 2 phụ nữ U60 bán dâm: Tối 3/12, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức kiểm tra hành chính nhà nghỉ ĐP thuộc TP Biên Hòa. Lực lượng chức năng phát hiện trong hai phòng của nhà nghỉ này có hai cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Điều đáng nói, hai phụ nữ (một người 57 tuổi, một người 50 tuổi). Con voi cuối cùng ở Bắc Tây Nguyên chết sau nhiều ngày chán ăn: Ngày 4/12, gia đình anh Siu Kiêm (ngụ tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cho biết, con voi Yẵ Tao – là con voi cuối cùng ở khu vực Bắc Tây Nguyên đã chết sau nhiều ngày chán ăn, mệt mỏi. Được biết, voi Yă Tao được ông Ksor Chăm (ngụ ở xã Chư Mố, huyện Ia Pa) mua vào năm 1990. Sau khi ông Chăm qua đời, Siu Kiêm (con rể ông Ksor Chăm) chăm sóc. Người đàn ông leo qua hàng rào, nhảy xuống kênh tự tử: Khoảng 13h ngày 4/12 trên kênh Tàu Hủ, đoạn qua phường 5, quận 5, TP.HCM. Thời điểm này người dân đi trên đường Võ Văn Kiệt, khi qua địa điểm trên thì thấy một người đàn ông leo qua hàng rào, nhảy xuống dòng kênh Tàu Hủ. Theo người dân nơi đây, người đàn ông sống ở địa phương, tên N. (khoảng 65 tuổi), có vợ và con. Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên bị đâm chết: Khoảng 8h30 ngày 4/12, ông Nguyễn Văn Tèo Em (SN 1976) là nhân viên quản lý ngành hàng Ban Quản lý chợ Kim Biên phường 13, quận 5, TP HCM đến phòng làm việc của Ban quản lý chợ gặp Trưởng Ban quản lý là bà Lâm Thị Tuyết Hồng để bàn công việc. Do có mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Tèo Em đã dùng dao đâm vào vùng ngực của bà Hồng làm nạn nhân chết tại chỗ. Lái xe nổi lòng tham, trộm cắp 40.000 USD: Ngày 19/11, Phạm Anh Tuấn (SN 1985; ở quận Ba Đình, Hà Nội) đưa nhân viên Công ty Lotte (54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Ba Đình) đến sảnh rồi cho xe xuống tầng hầm B4 tòa nhà Lotte Center. Khi đến tầng B3, thấy xe ô tô Nissan cửa trái phía sau khép hờ, nên Tuấn đã lục tìm lấy đi 4 cọc tiền (mỗi cọc 10.000 USD). Tuấn giữ lại 1.000 USD và mang toàn bộ số tiền lấy trộm được về nhà giao vợ cất giữ. Hôm nay, Tuấn đã bị Công an khởi tố. Tài xế ô tô tông chết người trên quốc lộ, rơi cả biển xe và ba đờ sốc: Tối 3/12, anh Nguyễn Viết Thị (SN 1979, trú xã Quảng Ninh) điều khiển xe máy đang sang đường trên QL 1A (đoạn chạy qua huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) thì bất ngờ bị xe ô tô của Đặng Văn Tuấn (SN 1991, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) tông trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Khoảng 2h sáng 4/12 nam tài xế này đã ra trình diện. Hàng trăm người nôn ói, khó thở khi ăn xôi từ thiện: Sáng nay, một đoàn từ thiện thông qua Hội Chữ thập đỏ của xã đã về trao quà tại làng Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai. Ai đến cũng được phát 1 nắm xôi đậu xanh để ăn. Tuy nhiên, sau khi ăn xong nhiều người có biểu hiện nôn ói, khó thở. Tất cả mọi người đã đến Trạm Y tế xã Ia Phang, huyện Chư Pứh, tỉnh Gia Lai để được chữa trị. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang 6 cặp đang mua bán dâm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.