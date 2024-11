'Thị trấn ma' ở Úc, thở thôi cũng có thể 'đăng xuất'

Wittenoom, nằm ở vùng Tây Úc, nổi tiếng với biệt danh " thị trấn ma" vì độ nguy hiểm đến mức chính phủ địa phương phải xóa tên nó khỏi bản đồ khu vực. (Ảnh:Wikipedia) Vào thời kỳ đỉnh cao của ngành khai thác amiăng từ năm 1943, Wittenoom thu hút hàng ngàn gia đình đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, hàm lượng amiăng cao trong không khí đã biến thị trấn này thành một nơi cực kỳ nguy hiểm.(Ảnh:The New York Times) Sau nhiều thập kỷ, hơn 2.000 công nhân và cư dân đã mất mạng do hít phải bụi amiăng gây ung thư phổi và các bệnh nguy hiểm khác. (Ảnh:ABC) Chính phủ Úc đã ra lệnh đóng cửa các mỏ amiăng vào năm 1996 và loại bỏ thị trấn Wittenoom khỏi tất cả các bản đồ quốc gia từ năm 2006. (Ảnh:VICE) Bất chấp các cảnh báo, du khách vẫn ghé thăm thị trấn ma này để chụp ảnh và khám phá những công trình bỏ hoang, mặc dù việc hít thở tại đây có thể gây chết người.(Ảnh:NZ Herald) Wittenoom là một minh chứng đầy đau thương về hậu quả nghiêm trọng của việc khai thác tài nguyên thiên nhiên mà không có biện pháp bảo vệ sức khỏe con người. (Ảnh:Mesothelioma) Chính phủ địa phương hiện không đủ kinh phí và thời gian để biến Wittenoom thành một nơi an toàn, và du khách được cảnh báo không nên ghé thăm khu vực này. (Ảnh:ABC) Thị trấn ma Wittenoom vẫn còn là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.(Ảnh:BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn mạng nhện có hình thù kỳ lạ ở rừng Amazon.

