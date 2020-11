Tin nóng ngày 3/11: Sát hại người tình rồi... đi chơi game sau khi ân ái

1. Sát hại người tình rồi... đi chơi game sau khi ân ái: Ngày 3/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk đang ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hùng (SN 1992; ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Sau khi ân ái với chị N.T.T.H. (SN 1998, ngụ cùng xã) trong rẫy cà phê, Hùng đã ra tay sát hại rồi lấy một số tài sản cùng xe máy của nạn nhân đi cất giấu rồi nhờ bạn chở đến quán Internet tiếp tục chơi game. 2. Bốn thiếu niên gây ra hàng loạt vụ cướp trong đêm: Ngày 3/11, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Gia Huy (17 tuổi), Nguyễn Gia Tự (15 tuổi), Nguyễn Hữu Thiện (15 tuổi) và Lê Hữu Lĩnh (16 tuổi), cùng ngụ TP Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là nhóm thiếu niên chuyên dùng hung khí tấn công người đi đường tại các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để cướp xe máy. Nhóm này còn sẵn sàng tấn công nạn nhân khi bị kháng cự. 3. Hỗn chiến kinh hoàng tại nhà hàng nhiều người bị thương: Ngày 3/11, Công an quận Tân Phú, TP HCM đang điều tra, truy xét vụ hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng tại nhà hàng Vua Biển 68 trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ. Vụ hỗn chiến khiến một số người trong hai nhóm bị thương khá nặng, được đưa lên xe máy chở đi cấp cứu. 4. Đứng xem bắt thuốc lá lậu, người phụ nữ trúng đạn cao su: Ngày 3/11, Công an tỉnh An Giang đã có thông tin chính thức với báo chí về trường hợp người dân bị trúng đạn cao su trong lúc lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Trong quá trình tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ tang vật, một đồng chí thuộc lực lượng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đã bị trượt chân làm cướp cò cây súng bắn đạn cao su và trúng vào cánh tay phải của chị Nguyễn Thị Diễm Kỳ (SN 1997, ngụ tại tổ 5, ấp Tân Định), làm xây xát nhẹ. 5. Bé trai 2 tuổi đuối nước khi mẹ đi chợ vắng nhà: Ngày 3/11, Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, một bé trai 2 tuổi đã tử vong do đuối nước trước khi được đưa đến phòng cấp cứu. Ngày 3/11, tại thôn Đông Huề, bé trai là Võ Đỗ B.A bị ngã xuống nước tử vong. Một người thân của gia đình cho biết, mẹ cháu B.A gửi con cho bà để đi chợ, vì nước lũ chưa rút hết nên đã xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm. 6. Nguyên chủ tịch phường ở Huế và 4 nhân viên bị bắt: Ngày 3/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú tại TP Huế - nguyên Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân); Dương Văn Quỳnh (36 tuổi, trú tại TP Huế); Nguyễn Lê Mạnh Hiền (37 tuổi, trú tại TP. Huế ; Hà Xuân Dẫn (56 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà) và Hoàng Thiện Tín (33 tuổi, trú tại thị xã Hương Trà cả 5 người đều bị khởi tố về tội tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 7. Cướp giật tài sản của đoàn người đưa dâu: Ngày 3/11, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Liên (SN 1979, trú huyện Chợ Mới) về tội cướp giật tài sản. Khoảng 2h30 ngày 27/9, khi đến khu vực xã Long Giang, huyện Chợ Mới thì Liên gặp đoàn người đang đi đưa dâu. Phát hiện bà Lê Thị Kim Hoa (SN 1965, cư trú địa phương) đi sau cùng trên tay có cầm túi xách nên Liên giật lấy và bỏ chạy. Bà Hoa tri hô, mọi người truy đuổi, Liên bị bắt giữ giao cho cơ quan Công an. >>> Xem thêm video: Giết người yêu vì nghi ngờ yêu người khác. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

