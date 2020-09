Tin nóng ngày 29/9: Giận gia đình vợ, cha sát hại con 3 tuổi rồi tự tử

1. Giận gia đình vợ, cha sát hại con 3 tuổi rồi tự tử: Ngày 29/9, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang làm rõ nguyên nhân vụ án cha giết con ở huyện Ea Hleo. Theo đó, N. V. Q (SN 1990, trú Ea Hleo) đến nhà ba mẹ vợ để dẫn con (3 tuổi) đi chơi. Tuy nhiên, gia đình vợ không đồng ý nên xảy ra cãi nhau. Sau đó, Q.đã sát hại con mình rồi tự tử. 2. Khởi tố đối tượng dùng dao đâm cán bộ CSGT: Ngày 29/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng Nguyễn Hoàng Dương (SN 1986, trú tại TP Vĩnh Yên) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, ngày 15/9, Dương không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, bị ra hiệu lệnh dừng xe, Dương dùng dao bấm đâm chiến sỹ Nguyễn Xuân Đông, cán bộ Đội CSGT Công an TP Vĩnh Yên bị thương nặng. 3. Xử phạt thanh niên bốc đầu xe máy rồi khoe trên mạng xã hội: Ngày 29/9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã ra quyết định xử phạt P.Q.V (trú tại xã Nam Hồng điều khiển xe máy “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Công an huyện Đông Anh đã xử phạt 4,4 triệu đồng đối với P.Q.V về các lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh... 4. Tạm đình chỉ 4 nữ sinh đánh nhau ở Bến Tre: Ngày 29/9, Trung tâm giáo dục thường xuyên TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) quyết định đình chỉ học tập đối với 4 nữ sinh do có liên quan đến clip đánh nhau bị phát tán trên mạng. Nữ sinh bị đánh tên N học lớp 10A3, một em tên V và hai bạn nữ khác học lớp 10A6 tham gia đánh bạn là N. Sự việc diễn ra nhanh nên nhà trường không kịp can ngăn. 5. Dùng súng bắn chết chồng, 2 mẹ con lĩnh án: Ngày 29/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo là Nguyễn Thị Nga (SN 1973) 20 năm tù và Phạm Phi Trường (SN 2001, con trai của Nga; đều ngụ huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) 16 năm tù về tội “Giết người”. Theo bản cáo trạng, lo sợ chồng là ông P.V.D. (SN 1964) phát hiện việc mình rút tiền tiết kiệm để tiêu xài cá nhân, đối tượng đã bàn bạc với con trai sát hại nạn nhân. 6. Phát hiện thi thể nam sinh lớp 10 nổi trên sông: Sáng 29/9, người dân chèo ghe đi thả lưới trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) phát hiện thi thể nam sinh nổi trên mặt nước. Nạn nhân tên là Phan Công D. (SN 2005, trú thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp). Hiện D. là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ. 7. Cựu công an mang thẻ ngành giả đi lừa đảo: Ngày 29/9, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt (cựu cán bộ Phòng An ninh đối ngoại Công an Hà Nội) 10 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bằng thủ đoạn thuê người làm giả chứng minh công an nhân dân, bằng lái xe và giấy tờ tùy thân để lừa đảo Đạt đã chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Bắt cựu đại tá về hành vi lừa đảo. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

