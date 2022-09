Tin nóng ngày 2/9: Diễn biến mới vụ thi thể bé sơ sinh bị đốt cháy

Diễn biến mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương: Ngày 2/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xác định đối tượng đốt thi thể trẻ sơ sinh ở phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một. Thi thể được phát hiện sáng cùng ngày tại một đoạn đường mới mở nằm trong khu vực dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Bước đầu cảnh sát nhận định không phải vụ án mạng. Thi thể bị đốt nặng khoảng 1kg, có khả năng sinh non không sống được. Do không có điều kiện chôn cất, hỏa táng, người thân đã đốt xác. (Ảnh: VOV) Hai bố con chém người tới tấp sau va chạm giao thông: Ngày 2/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Ngày 22/4, Hào va cham giao thông với anh T. Đ. L. (29 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, sau đó xảy ra cãi vã. Anh L đấm vào mặt Hào. Chiều cùng ngày, Hào cùng con trai đi tìm L để đánh. Bảo đã dùng dao chém L gây đa chấn thương, tỷ lệ thương tích 8%. Bắt giam nhân viên tín dụng lừa 7 tỷ đồng: Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Đà Nẵng thông tin, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang từng làm nhân viên tín dụng của Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng. Quang đã lừa của a L (SN 1988, trú quận Sơn Trà) việc đang giải quyết hồ sơ vay vốn 25 tỷ đồng cho bà K. - Giám đốc Công ty V. theo yêu cầu của lãnh đạo và vay của anh L số tiền 7 tỷ đồng, sau đó nghỉ việc và bỏ trốn. Lái xe taxi bị tố “chặt chém” khách du lịch: Ngày 2/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang làm rõ phản ánh của khách du lịch nước ngoài tố cáo lái xe taxi “chặt chém”. Khoảng 18h ngày 31/8, 2 sinh viên người Nhật Bản có thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài). Khi đến nơi, đồng hồ hiện thị số tiền 42 nghìn đồng, tuy nhiên lái xe taxi đã lấy của khách 420 nghìn đồng. Lái xe taxi sau khi “chặt chém” đã tự nhận thức được hành vi sai trái của mình nên tự nguyện trả lại 2 du khách số tiền trên. Nữ sinh Huế bị bạn đánh đập dã man sau lễ khai giảng thử: Ngày 2/9, anh T. (phường Xuân Phú, TP Huế) cho biết, con gái là Đ.T.K.A. (lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An) vừa gửi đơn trình báo gửi đến Ban Giám hiệu về việc bị bạn nữ học cùng trường đánh đập. Sáng 31/8, sau khi đến trường để khai giảng thử, A cùng một nữ sinh đi về thì bị một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ chặn đầu xe, sau đó đưa đến bãi đất trống, 2 nữ sinh đã xông vào đánh đập A. Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý. 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở TPHCM: Ngày 2/9, Công an quận 5 và Phòng CSHS -Công an TP HCM triệt phá băng cướp, bắt 7 đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Hoàng Danh (SN 1999, Bình Tân), Huỳnh Việt Vũ (SN 2004), Nguyễn Khánh Hoàng Sang (SN 2004), Đặng Minh Tiến (SN 2000), P.T.D (SN 2006), N.L.T (SN 2006, quận 8) và N.T.P.H (SN 2006, quận 1). Trưa 27/8, khi chị L (quận 6) đi lấy hàng về bán, đến cầu Chà Và (quận 5), chị L bị 2 đối tượng ép và chặn đầu xe, sau đó, 4 đối tượng khác ập vào đe dọa cướp 11 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Theo lời khai các đối tượng đã thực hiện thành công 9 vụ cướp. Nam thanh niên tưới xăng đốt chết mẹ kế: Ngày 2/9, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoài Thương (26 tuổi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh) về tội giết người. Khoảng 20h ngày 28/8, sau khi nhậu, nhớ lại mâu thuẫn với bà N (47 tuổi, mẹ kế), Thương đã nảy sinh ý định giết chết bà. Thương mua 3 lít xăng mang về nhà. Thấy bà N. và T. đang nằm ngủ trong mùng, Thương lấy xăng tạt vào hai người và bật lửa đốt. Bà N tử vong sau đó còn em T bị bỏng nặng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke. Nguồn: TTV

Diễn biến mới vụ thi thể trẻ sơ sinh bị đốt ở Bình Dương: Ngày 2/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lực lượng chức năng đang điều tra, xác định đối tượng đốt thi thể trẻ sơ sinh ở phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một. Thi thể được phát hiện sáng cùng ngày tại một đoạn đường mới mở nằm trong khu vực dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Bước đầu cảnh sát nhận định không phải vụ án mạng. Thi thể bị đốt nặng khoảng 1kg, có khả năng sinh non không sống được. Do không có điều kiện chôn cất, hỏa táng, người thân đã đốt xác. (Ảnh: VOV) Hai bố con chém người tới tấp sau va chạm giao thông: Ngày 2/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và con trai Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, cùng trú phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123 BLHS. Ngày 22/4, Hào va cham giao thông với anh T. Đ. L. (29 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột) trên đường Hoàng Diệu, TP Buôn Ma Thuột, sau đó xảy ra cãi vã. Anh L đấm vào mặt Hào. Chiều cùng ngày, Hào cùng con trai đi tìm L để đánh. Bảo đã dùng dao chém L gây đa chấn thương, tỷ lệ thương tích 8%. Bắt giam nhân viên tín dụng lừa 7 tỷ đồng: Ngày 2/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Đà Nẵng thông tin, đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Quang (SN 1982, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quang từng làm nhân viên tín dụng của Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank) - Chi nhánh Đà Nẵng. Quang đã lừa của a L (SN 1988, trú quận Sơn Trà) việc đang giải quyết hồ sơ vay vốn 25 tỷ đồng cho bà K. - Giám đốc Công ty V. theo yêu cầu của lãnh đạo và vay của anh L số tiền 7 tỷ đồng, sau đó nghỉ việc và bỏ trốn. Lái xe taxi bị tố “chặt chém” khách du lịch: Ngày 2/9, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang làm rõ phản ánh của khách du lịch nước ngoài tố cáo lái xe taxi “chặt chém”. Khoảng 18h ngày 31/8, 2 sinh viên người Nhật Bản có thuê xe taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài). Khi đến nơi, đồng hồ hiện thị số tiền 42 nghìn đồng, tuy nhiên lái xe taxi đã lấy của khách 420 nghìn đồng. Lái xe taxi sau khi “chặt chém” đã tự nhận thức được hành vi sai trái của mình nên tự nguyện trả lại 2 du khách số tiền trên. Nữ sinh Huế bị bạn đánh đập dã man sau lễ khai giảng thử: Ngày 2/9, anh T. (phường Xuân Phú, TP Huế) cho biết, con gái là Đ.T.K.A. (lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An) vừa gửi đơn trình báo gửi đến Ban Giám hiệu về việc bị bạn nữ học cùng trường đánh đập. Sáng 31/8, sau khi đến trường để khai giảng thử, A cùng một nữ sinh đi về thì bị một nhóm học sinh gồm cả nam và nữ chặn đầu xe, sau đó đưa đến bãi đất trống, 2 nữ sinh đã xông vào đánh đập A. Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý. 7 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở TPHCM: Ngày 2/9, Công an quận 5 và Phòng CSHS -Công an TP HCM triệt phá băng cướp, bắt 7 đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Hoàng Danh (SN 1999, Bình Tân), Huỳnh Việt Vũ (SN 2004), Nguyễn Khánh Hoàng Sang (SN 2004), Đặng Minh Tiến (SN 2000), P.T.D (SN 2006), N.L.T (SN 2006, quận 8) và N.T.P.H (SN 2006, quận 1). Trưa 27/8, khi chị L (quận 6) đi lấy hàng về bán, đến cầu Chà Và (quận 5), chị L bị 2 đối tượng ép và chặn đầu xe, sau đó, 4 đối tượng khác ập vào đe dọa cướp 11 triệu đồng và 1 ĐTDĐ. Theo lời khai các đối tượng đã thực hiện thành công 9 vụ cướp. Nam thanh niên tưới xăng đốt chết mẹ kế: Ngày 2/9, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hoài Thương (26 tuổi, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh) về tội giết người. Khoảng 20h ngày 28/8, sau khi nhậu, nhớ lại mâu thuẫn với bà N (47 tuổi, mẹ kế), Thương đã nảy sinh ý định giết chết bà. Thương mua 3 lít xăng mang về nhà. Thấy bà N. và T. đang nằm ngủ trong mùng, Thương lấy xăng tạt vào hai người và bật lửa đốt. Bà N tử vong sau đó còn em T bị bỏng nặng. >>> Mời độc giả xem thêm video Bắt đối tượng giết người tại quán Karaoke. Nguồn: TTV