Tin nóng ngày 28/10: Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ

1. Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ: Ngày 28/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 12 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược hơn 4.000 tỷ đồng. Đường dây cá độ bóng đá trên do Võ Văn Hải (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu. Theo xác minh, từ cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây cờ bạc này đã giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. 2. Cướp hiệu vàng ở phố Tôn Đức Thắng hung thủ từng 3 lần định gây án: Ngày 28/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Cao Đình Luân (SN 2000, trú tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Thiếu nợ cùng đường, Luân nảy sinh ý định cướp hiệu vàng. Đối tượng này đã 3 lần tiếp cận cửa hàng vàng để tìm cơ hội gây án. Tuy nhiên, đến khi ra tay Luân đã bị người dân và lực lượng Công an quận Đống Đa bắt giữ. 3. Nhảy sông Sài Gòn tự tử để lại giấy nợ: Ngày 28/10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra vụ một người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử. Khoảng 22h30 tối 26/10, người dân lưu thông qua cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu. Khi tới đoạn giữa cầu, người này để lại một túi xách, đôi dép rồi trèo lên lan can nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. 4. Bắt giam nữ nhân viên bưu điện tham ô hơn 3 tỷ đồng: Ngày 28/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền Trang (34 tuổi, nhân viên Bưu điện huyện Đức Trọng) về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 9/2019, Trang đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của Bưu điện huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 5. Xe sang Mercedes GL450 cháy rụi trong khu đô thị: Chiều 28/10, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xe ô tô hạng sang Mercedes GL450 bị cháy rụi tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Khoảng 10h cùng ngày, ô tô Mercedes GL450 biển số 30F-947.XX do ông Trần Mạnh T. (SN 1983) cầm lái đang đi trên đường 52m, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm) thì bốc cháy ngùn ngụt. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. 6. Nghi vấn cha đốt 2 con ở TP HCM: Ngày 28/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay, đang điều tra vụ cha nghi nợ nần do cờ bạc phóng hoả đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng ở khu vực. Danh tính các nạn nhân gồm: ông Kh. (khoảng 40 tuổi), cháu Ph.Ng.G.H. (11 tuổi), cháu P.Ng.G.P. (6 tuổi). Hiện 2 cháu bé đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng, ông Kh. đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. 7. Bị bắt tạm giam vì tàng trữ súng quân dụng: Ngày 28/10, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi, người địa phương) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, cảnh sát phát hiện Vinh mang theo 1 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn đến một nhà nghỉ trên địa bàn. Kiểm tra nơi ở của Vinh, cảnh sát thu thêm 1 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn các loại, 25 đầu đạn và 20 vỏ đạn. Cơ quan giám định kết luận 2 khẩu súng trên đều là súng quân dụng. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng trên mạng internet. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Triệt phá đường dây đánh bạc hơn 4.000 tỷ: Ngày 28/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ 12 người trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền cá cược hơn 4.000 tỷ đồng. Đường dây cá độ bóng đá trên do Võ Văn Hải (49 tuổi, quê Khánh Hòa) cầm đầu. Theo xác minh, từ cuối năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây cờ bạc này đã giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. 2. Cướp hiệu vàng ở phố Tôn Đức Thắng hung thủ từng 3 lần định gây án: Ngày 28/10, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Cao Đình Luân (SN 2000, trú tại xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Thiếu nợ cùng đường, Luân nảy sinh ý định cướp hiệu vàng. Đối tượng này đã 3 lần tiếp cận cửa hàng vàng để tìm cơ hội gây án. Tuy nhiên, đến khi ra tay Luân đã bị người dân và lực lượng Công an quận Đống Đa bắt giữ. 3. Nhảy sông Sài Gòn tự tử để lại giấy nợ: Ngày 28/10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang điều tra vụ một người đàn ông nhảy sông Sài Gòn tự tử. Khoảng 22h30 tối 26/10, người dân lưu thông qua cầu Phú Long (phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương thì thấy một người đàn ông đi bộ trên cầu. Khi tới đoạn giữa cầu, người này để lại một túi xách, đôi dép rồi trèo lên lan can nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử. 4. Bắt giam nữ nhân viên bưu điện tham ô hơn 3 tỷ đồng: Ngày 28/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Huyền Trang (34 tuổi, nhân viên Bưu điện huyện Đức Trọng) về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, từ tháng 1 đến tháng 9/2019, Trang đã chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của Bưu điện huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 5. Xe sang Mercedes GL450 cháy rụi trong khu đô thị: Chiều 28/10, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân xe ô tô hạng sang Mercedes GL450 bị cháy rụi tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Khoảng 10h cùng ngày, ô tô Mercedes GL450 biển số 30F-947.XX do ông Trần Mạnh T. (SN 1983) cầm lái đang đi trên đường 52m, khu đô thị Vinhomes Ocean Park (huyện Gia Lâm) thì bốc cháy ngùn ngụt. Do ngọn lửa bùng phát dữ dội nên chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. 6. Nghi vấn cha đốt 2 con ở TP HCM: Ngày 28/10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho hay, đang điều tra vụ cha nghi nợ nần do cờ bạc phóng hoả đốt nhà khiến 3 cha con bị bỏng nặng ở khu vực. Danh tính các nạn nhân gồm: ông Kh. (khoảng 40 tuổi), cháu Ph.Ng.G.H. (11 tuổi), cháu P.Ng.G.P. (6 tuổi). Hiện 2 cháu bé đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng, ông Kh. đang được điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. 7. Bị bắt tạm giam vì tàng trữ súng quân dụng: Ngày 28/10, Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi, người địa phương) về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, cảnh sát phát hiện Vinh mang theo 1 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn đến một nhà nghỉ trên địa bàn. Kiểm tra nơi ở của Vinh, cảnh sát thu thêm 1 khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn các loại, 25 đầu đạn và 20 vỏ đạn. Cơ quan giám định kết luận 2 khẩu súng trên đều là súng quân dụng. >>> Xem thêm video: Triệt phá đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng trên mạng internet. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.