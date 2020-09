Tin nóng ngày 27/9: Bị cấm "yêu", thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi đi trốn

1. Bị cấm "yêu", nam thanh niên dẫn bé gái 15 tuổi trốn đi sống cùng nhau: Ngày 27/9, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra đối với Phan Trung Em (SN 1997, ngụ huyện Phú Tân) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Sau khi bị ngăn cấm tình cảm giữa Em và N.T.M.D. (SN 2004, ngụ huyện Châu Phú). Em đã dẫn đã dẫn bé gái đến Bình Dương và chung sống như vợ chồng. 2. Triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép: Ngày 27/9, lực lượng đánh án BĐBP TP Hải Phòng đã triệt phá ổ nhóm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy trái phép trên địa bàn khu vực biên giới biển Hải Phòng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 403 gói ma túy, có trọng lượng 48,56 gam heroin và 9,27 gam ma túy đá; 2 dao nhọn; 24 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan. 3. Nhiều phụ nữ ở Hà Nội “sập bẫy” trai trẻ: Ngày 27/9, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can Trần Tuấn Anh (21 tuổi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bằng việc rao bán nước hoa, khẩu trang qua mạng xã hội, gã trai 21 tuổi này đã giăng bẫy chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ. 4. Vừa ra tù, 'gã' trai tiếp tục đi trộm cắp, cướp giật tài sản: Ngày 27/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Thế Định (SN 1997, trú tại huyện Yên Mô) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Sau khi ra tù, Định tiếp tục cướp giật của một người phụ nữ 2 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6, Samsung J 7 và 1 xe máy biển kiểm soát 35H2 - 8037. Định khai do không có việc làm nên mới đi trộm cướp. 5. Bị bắt vì nhận 1 tỷ đồng chạy án cho chủ trường gà: Ngày 27/9, Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Thanh (SN 1978, quê Hải Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi công an khám phá trường gà ở huyện Hóc Môn, TP HCM, người có cổ phần trong trường gà là Nguyễn Trọng Thanh đã đưa 1 tỷ đồng nhờ chạy án. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang 14 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ hơn 130 triệu đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

