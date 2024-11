Cuộc sống hiện tại của cựu MC VTV từng tặng hoa Tổng thống Mỹ

MC Phạm Ngọc Hà My từng là cái tên gây chú ý khi "cầm trịch" những chương trình về kinh tế tài chính của VTV24. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi, giọng nói truyền cảm và đặc biệt là sự thông minh, có kiến thức về tài chính. Khi còn là sinh viên, cô đã khá nổi bật với khả năng của mình khi thông thạo 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Trung và Hàn. Hà My từng vinh dự là người tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tới Việt Nam năm 2017. Hà My còn thử sức với nhiều cuộc thi sắc đẹp, từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và trở thành Hoa khôi Báo chí 2019. Cô nàng cũng từng từng công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao trước khi trở thành BTV của VTV. Năm 2021, Hà My công khai hẹn hò với CEO Đinh Viết Hùng - hơn cô 16 tuổi - sau 2 năm tìm hiểu. Không lâu sau, người đẹp được bạn trai tổ chức lễ cầu hôn lãng mạn trên máy baythu hút rất nhiều sự chú ý. Cặp đôi "trai tài gái sắc" khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ không chỉ vì cả 2 đều vô cùng tài giỏi mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Sau khi lấy ông xã tài giỏi, giàu có và nổi tiếng, Hà My sớm quyết định dừng công việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Cô rẽ hướng sang kinh doanh cùng chồng và phát triển lĩnh vực giáo dục. Đến tháng 8/2022, quý tử của Hà My và CEO Hùng Đinh chào đời. Cặp đôi khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trong một số hình ảnh được đăng tải, Hà My được ông xã chăm sóc, chiều chuộng đưa đi mọi nơi. Dù đã sinh nở, cô nàng vẫn sở hữu thân hình thon gọn với vòng eo vạn người mê. Bà xã "tổng tài" có nhiều sự thay đổi về phong cách, được nhận xét ngày càng quyến rũ, mặn mà. (Ảnh: FBNV)

MC Phạm Ngọc Hà My từng là cái tên gây chú ý khi "cầm trịch" những chương trình về kinh tế tài chính của VTV24. Cô nàng gây ấn tượng với khán giả truyền hình nhờ ngoại hình xinh đẹp, nụ cười tươi, giọng nói truyền cảm và đặc biệt là sự thông minh, có kiến thức về tài chính. Khi còn là sinh viên, cô đã khá nổi bật với khả năng của mình khi thông thạo 4 ngoại ngữ là tiếng Anh, Pháp, Trung và Hàn. Hà My từng vinh dự là người tặng hoa cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tới Việt Nam năm 2017. Hà My còn thử sức với nhiều cuộc thi sắc đẹp, từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018 và trở thành Hoa khôi Báo chí 2019. Cô nàng cũng từng từng công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao trước khi trở thành BTV của VTV. Năm 2021, Hà My công khai hẹn hò với CEO Đinh Viết Hùng - hơn cô 16 tuổi - sau 2 năm tìm hiểu. Không lâu sau, người đẹp được bạn trai tổ chức lễ cầu hôn lãng mạn trên máy baythu hút rất nhiều sự chú ý. Cặp đôi "trai tài gái sắc" khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ không chỉ vì cả 2 đều vô cùng tài giỏi mà còn bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Sau khi lấy ông xã tài giỏi, giàu có và nổi tiếng, Hà My sớm quyết định dừng công việc tại Đài truyền hình Việt Nam. Cô rẽ hướng sang kinh doanh cùng chồng và phát triển lĩnh vực giáo dục. Đến tháng 8/2022, quý tử của Hà My và CEO Hùng Đinh chào đời. Cặp đôi khá kín tiếng trên mạng xã hội. Trong một số hình ảnh được đăng tải, Hà My được ông xã chăm sóc, chiều chuộng đưa đi mọi nơi. Dù đã sinh nở, cô nàng vẫn sở hữu thân hình thon gọn với vòng eo vạn người mê. Bà xã "tổng tài" có nhiều sự thay đổi về phong cách, được nhận xét ngày càng quyến rũ, mặn mà. (Ảnh: FBNV)