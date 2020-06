Chân dung nữ Tổng GĐ Công ty Sao Vàng lừa đảo hơn 700 tỷ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có quyết định truy nã bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, chỗ ở trước khi bỏ trốn tại quận 1, TP HCM) liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Sao Vàng (Công ty Sao Vàng) và Công ty CP Dịch vụ SVS (cùng đóng tại số 257 Ba Cu, TP Vũng Tàu). Bà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của 2 công ty trên. Năm 2018, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Ngân Trang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trang bị khởi tố nhưng cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, bà Trang đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã. Trước đó, bà Trang lấy danh nghĩa là Chủ tịch HĐQT 2 công ty trên để huy động hàng trăm tỷ đồng tiền từ người dân. Lợi dụng nhiều người ham lãi suất cao, Trang vẽ ra hàng loạt dự án lớn nhỏ về giáo dục, nông sản, kinh doanh vàng, xây dựng, bất động sản. Đã có hơn 1.000 người liên quan đến vụ án với số tiền công ty không còn khả năng chi trả là 700 tỷ đồng… Trong thời gian khách hàng tố cáo thì trùng hợp bà Trang thông báo đang mang bầu. Sau khi sinh con, bà Trang bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "cấm đi khỏi nơi cư trú" do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông, trong đó bà Huỳnh Thị Ngân Trang nắm 14.400 cổ phần. Sao Vàng liên tục thành lập thêm nhiều công ty con khác nhau, trong đó có Công ty CP dịch vụ SVS... Những công ty này thường xuyên thay đổi lãnh đạo, bổ nhiệm và miễn các chức vụ như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Ngoài cá nhân bà Trang, những khách hàng của Công ty Sao Vàng cũng đã làm đơn tố cáo hơn 30 cá nhân khác là lãnh đạo, nhân viên của những công ty này đến các cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết.



