Tin nóng ngày 22/9: Kinh hoàng xưởng tái chế bao cao su đã qua sử dụng

1. Kinh hoàng xưởng tái chế bao cao su đã qua sử dụng: Ngày 22/9, cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra khu nhà trọ tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phát hiện số lượng lớn bao cao su đã qua sử dụng đang được tái chế. Tại thời điểm kiểm tra bà Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1987, quê ở Nghệ An) đang gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn. 2. Cái kết cho kẻ ném bom xăng vào trụ sở công an: Ngày 22/9, tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt 24 năm tù đối với Nguyễn Khanh (56 tuổi) về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Khanh có vai trò cầm đầu vụ ném bom xăng vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình hôm 20/6/2018. 3. Nghi án phóng hỏa đốt nhà, 4 người bị bỏng nặng: Ngày 22/9, Công an tỉnh Phú Yên đã nghiệm hiện trường nghi án phóng hỏa đốt nhà khiến 4 người trong một gia đình bị bỏng nặng. Sáng 21/9, trong lúc vợ chồng ông bà Nguyễn Hữu Vinh (SN 1980) cùng 2 người con trú tại thị xã Sông Cầu phát hiện ngọn lửa bốc cháy và bùng phát mạnh. Ngay sau đó, vợ chồng ông Vinh cùng 2 người con mau chóng thoát ra ngoài tuy nhiên tất cả bị bỏng nặng. (Ảnh minh họa) 4. Bị chồng chém trọng thương vì bỏ về nhà mẹ đẻ: Ngày 22/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Đạo (SN 1974, ở Mê Linh, Hà Nội) án 15 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ là vợ và mẹ vợ của bị cáo. Theo truy tố, Đạo kết hôn với chị B (SN 1978) nhưng 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên chị B bỏ về sống với mẹ đẻ là bà P. Không bằng lòng nên Đạo đã tới nhà chém vợ và mẹ vợ trọng thương. (Ảnh minh họa). 5. Tạm giữ người đàn ông 67 tuổi nghi xâm hại bé gái 12 tuổi: Ngày 22/9, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đang tạm giữ ông B.Đ.T. (SN 1953, trú huyện Yên Thành) để làm rõ vụ việc, người đàn ông này bị tố cáo có hành vi xâm hại một bé gái 12 tuổi trú cùng địa phương. Được biết, ông T. làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Hồng Thành từ năm 2001. Vì ông T. bị cơ quan công an tạm giữ nên nhà trường đã chấm dứt hợp đồng và thuê bảo vệ mới. (Người nhà xem clip lan truyền trên mạng xã hội) 6. Tài xế taxi làm "ông đỡ" cho sản phụ sinh con trên xe: Sáng 22/9, anh Phạm Vũ Quang (SN 1983, trú tại TP Hà Tĩnh) là lái xe taxi Mai Linh được gọi đến huyện Thạch Hà để đón khách. Hành khách là chị Hoàng Thị Thương (SN 1988) yêu cầu chở tới Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh để sinh con. Tuy nhiên, trong lúc đi trên đường chị Thương bất ngờ chở dạ sinh con anh Quang đã cùng người nhà đỡ thành công cho sản phụ. 7. Bị bắt vì chở rắn hổ mang chúa 20 kg đi bán: Ngày 22/9, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ ông D.V.T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. ông D.V.T. đi xe máy chở theo một thùng xốp, bên trong có túi lưới đựng con rắn hổ mang chúa nặng khoảng 20 kg khi đi giao hàng cho khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ. >>> Xem thêm video: Hi hữu, tài xế xe taxi đỡ đẻ cho sản phụ ngay bên đường. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

