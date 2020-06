Tin nóng ngày 22/6: Lạnh người khuôn mặt kẻ sát hại bé gái 13 tuổi

1. Cấm thi 5 năm vì mang điện thoại khi thi bằng lái: Sở GTVT TP.HCM vừa cho biết sở đã ban hành quyết định cấm 14 thí sinh vi phạm khi dự thi sát hạch lái xe. các thí sinh này sẽ bị cấm thi trong 5 năm. Theo đó, các thí sinh này đã mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết lái ô tô tại một số trung tâm sát hạch lái xe ở TP. 2. Dựng hiện trường vụ bắn đại ca giang hồ Lợi "Nam" Hải Phòng: Liên quan đến vụ đại ca giang hồ Lợi "Nam" bị bắn, sáng 22/6, Cơ quan điều tra đã dẫn giải Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) – nghi phạm dùng súng bắn ông Tô Thắng Lợi (SN 1970), trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đến phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để dựng lại hiện trường. Theo đó, nghi phạm ngồi trên xe ô tô hiệu i10 Hyundai và mở cửa sau, chĩa súng bắn ông Tô Thắng Lợi. Loại súng hung thủ dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế giảm thanh, nòng dài. 3. Vạch trần kế hoạch của nhóm cướp 35 tỷ đồng từ đại gia tiền ảo Lê Đức Nguyên: Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ dàn cảnh va chạm ô tô, bắt cóc đại gia, cướp hơn 35 tỷ đồng. Các đối tượng đều kinh doanh tiền điện tử nhưng thất bại, và cho rằng Lê Đức Nguyên, người bị hại là nguyên nhân khiến chúng mất tiền. Chúng theo dõi và lên kế hoạch khi biết nhà ông Lê Đức Nguyên đi du lịch Đà Lạt thông qua cử người giám sát hành trình, mua súng, thuê giang hồ, sử dụng 3 ô tô để gây án. Chúng bắt cóc, đánh đập ông Nguyên, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử và chuyển hơn 35 tỷ đồng của ông Nguyên sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Chúng bắt ông Nguyên huy động người nhà chuyển thêm 9,5 triệu USD tuy nhiên thất bại. Sau khi lấy được tiền, chúng bỏ gia đình nạn nhân tại khu vực vắng người ở quận 2 rồi tẩu thoát sau 2 giờ giữ gia đình ông Nguyên. Đáng nói, ông Nguyên và nhóm này quen biết nhau từ trước và có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung. Ông Lê Đức Nguyên từng có nhiều buổi thuyết trình về Bitkingdom cho Công ty Cổ phần Modern Tech. Dự án "ảo" này được cho là đã khiến 32.000 người sập bẫy với số tiền lên tới 15.000 tỷ đồng. 4. Bắt chủ “shop” súng săn sát thương cao: Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triệt phá đường dây nhập lậu mua bán linh kiện súng săn. Số linh kiện này sau khi lắp ráp thành súng có sức sát thương lớn, có thể gây chết người. Theo đó, từ một đối tượng tàng trữ súng săn, cảnh sát phát hiện ra “shop” chuyên nhập linh kiện súng săn từ Trung Quốc về lắp ráp và bán do Trần Mạnh Linh (SN 1986) làm chủ. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 500 nòng, khung súng, 19 bình chứa khí, 16 ống giảm thanh, 6 ống ngắm, 14 van khí, 1 bộ máy tính, 1 bộ khắc laze....và một số tang vật liên quan. Công an quận Thanh Xuân đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 5. Bắt khẩn cấp sát nhân giết hại bé gái 13 tuổi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, H.Tuy An) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu Phê khai nhận không chở bé Hân về nhà mà chở ra rừng dương và ra tay sát hại ngay sau khi em Hân gọi điện cho chị gái cầu cứu. Hiện Phê vẫn chưa khai rõ nguyên nhân sát hại em Hân. >>> Mời độc giả xem video: Vòi rồng xuất hiện gần cáp treo ở Phú Quốc

1. Cấm thi 5 năm vì mang điện thoại khi thi bằng lái: Sở GTVT TP.HCM vừa cho biết sở đã ban hành quyết định cấm 14 thí sinh vi phạm khi dự thi sát hạch lái xe. các thí sinh này sẽ bị cấm thi trong 5 năm. Theo đó, các thí sinh này đã mang điện thoại di động, thiết bị viễn thông liên lạc bằng hình ảnh, âm thanh vào phòng sát hạch lý thuyết lái ô tô tại một số trung tâm sát hạch lái xe ở TP. 2. Dựng hiện trường vụ bắn đại ca giang hồ Lợi "Nam" Hải Phòng: Liên quan đến vụ đại ca giang hồ Lợi "Nam" bị bắn, sáng 22/6, Cơ quan điều tra đã dẫn giải Vũ Quốc Long (SN 1969, trú tại 33 Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) – nghi phạm dùng súng bắn ông Tô Thắng Lợi (SN 1970), trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đến phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để dựng lại hiện trường. Theo đó, nghi phạm ngồi trên xe ô tô hiệu i10 Hyundai và mở cửa sau, chĩa súng bắn ông Tô Thắng Lợi. Loại súng hung thủ dùng để bắn ông Lợi thuộc loại tự chế giảm thanh, nòng dài. 3. Vạch trần kế hoạch của nhóm cướp 35 tỷ đồng từ đại gia tiền ảo Lê Đức Nguyên: Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ dàn cảnh va chạm ô tô, bắt cóc đại gia, cướp hơn 35 tỷ đồng. Các đối tượng đều kinh doanh tiền điện tử nhưng thất bại, và cho rằng Lê Đức Nguyên, người bị hại là nguyên nhân khiến chúng mất tiền. Chúng theo dõi và lên kế hoạch khi biết nhà ông Lê Đức Nguyên đi du lịch Đà Lạt thông qua cử người giám sát hành trình, mua súng, thuê giang hồ, sử dụng 3 ô tô để gây án. Chúng bắt cóc, đánh đập ông Nguyên, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử và chuyển hơn 35 tỷ đồng của ông Nguyên sang tài khoản khác để chiếm đoạt. Chúng bắt ông Nguyên huy động người nhà chuyển thêm 9,5 triệu USD tuy nhiên thất bại. Sau khi lấy được tiền, chúng bỏ gia đình nạn nhân tại khu vực vắng người ở quận 2 rồi tẩu thoát sau 2 giờ giữ gia đình ông Nguyên. Đáng nói, ông Nguyên và nhóm này quen biết nhau từ trước và có mâu thuẫn trong quá trình làm ăn chung. Ông Lê Đức Nguyên từng có nhiều buổi thuyết trình về Bitkingdom cho Công ty Cổ phần Modern Tech. Dự án "ảo" này được cho là đã khiến 32.000 người sập bẫy với số tiền lên tới 15.000 tỷ đồng. 4. Bắt chủ "shop" súng săn sát thương cao: Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã triệt phá đường dây nhập lậu mua bán linh kiện súng săn. Số linh kiện này sau khi lắp ráp thành súng có sức sát thương lớn, có thể gây chết người. Theo đó, từ một đối tượng tàng trữ súng săn, cảnh sát phát hiện ra "shop" chuyên nhập linh kiện súng săn từ Trung Quốc về lắp ráp và bán do Trần Mạnh Linh (SN 1986) làm chủ. Cơ quan công an đã thu giữ hơn 500 nòng, khung súng, 19 bình chứa khí, 16 ống giảm thanh, 6 ống ngắm, 14 van khí, 1 bộ máy tính, 1 bộ khắc laze....và một số tang vật liên quan. Công an quận Thanh Xuân đang củng cố tài liệu hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. 5. Bắt khẩn cấp sát nhân giết hại bé gái 13 tuổi: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp nghi phạm Phạm Kim Phê (18 tuổi, ở xã An Thạch, H.Tuy An) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu Phê khai nhận không chở bé Hân về nhà mà chở ra rừng dương và ra tay sát hại ngay sau khi em Hân gọi điện cho chị gái cầu cứu. Hiện Phê vẫn chưa khai rõ nguyên nhân sát hại em Hân.