Tin nóng ngày 12/6: Thiếu nữ 15 tuổi bị “dụ dỗ” tới mang thai

Hủy hai bản án, điều tra lại vụ án ông Lương Hữu Phước: Chiều 12/6, tại phiên xử giám đốc thẩm vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, liên quan đến ông Lương Hữu Phước (bị cáo nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án sau khi bị tuyên án 3 năm tù ngày 29/5), Hội đồng giám đốc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND hai cấp tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại. Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng, cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định, ông Lương Hữu Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là chưa đủ căn cứ, toàn diện và khách quan. Đồng thời cho rằng, còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra đã không làm rõ nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử lần hai vẫn chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, thu giữ súng K59 và nhiều đạn: Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian đấu tranh, Công an quận Long Biên đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Theo điều tra, đường dây cá độ bóng đá này do Đàm Văn Tiện (SN 1992; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) lập từ tháng 5/2020. Từ trang mạng tổng Tiện chia thành 2 trang mạng con để giao cho Nguyễn Văn Đông (SN 1982; trú tại Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) và Đàm Văn Chu (SN 1990; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) quản lý. Nhóm đối tượng cung cấp tài khoản với hạn mức lên đến 2.000 đô quy ước (tương ứng 100 triệu đồng) để các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Ngày 6/6, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gồm Đàm Văn Tiện, Nguyễn Văn Đông và Đàm Văn Chu. Quá trình khám xét chỗ ở của Tiện, cơ quan Công an đã thu giữ một khẩu súng quân dụng K59 và 20 viên đạn. Đề nghị truy tố 29 người trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm: Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9/1, khiến 3 công an bị thiêu chết. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh… đều là người ở Đồng Tâm. Những người này được xác định đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an. Kết luận điều tra nêu: "Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật". 3 người chết cháy ở Sài Gòn: Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân cho biết, danh tính 3 người chết cháy ở phường Bình Trị Đông B được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân). Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 cùng ngày, 1 thanh niên chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ đi tới khu vực nhà trọ. Sau đó, người này dừng xe lấy thùng xốp đặt vào trước phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Đốt xong, nam thanh niên niên đi bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt nam thanh niên này. Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 thanh niên "dụ dỗ" tới mang thai 6 tháng: Ngày 12/6, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang giữ hình sự Huỳnh Thanh Hải (19 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (26 tuổi, cùng ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là em Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu). Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Hải và Dương quen biết với bé Yến Nhung. Sau đó, cả 3 nhiều lần đi chơi với nhau từ tháng 4/2019 tới tháng 10/2019. Mỗi lần đi chơi, cả 2 nam thanh niên dụ dỗ bé Yến Nhung quan hệ tình dục. Đến tháng 2/2020, gia đình phát hiện cháu Yến Nhung có thai 6 tháng nên báo công an. Đánh nhau với con của bạn tình đồng giới, người phụ nữ tử vong: Ngày 12/6 Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang truy tìm Phan Tấn Thịnh (19 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) để điều tra nguyên nhân chị Huỳnh Thị Thu Th. (31 tuổi) tử vong sau khi hai người đánh nhau. Vài năm nay, chị Th. sống đồng tính với mẹ của Thịnh và hai người có nuôi nhiều con chó trong căn nhà số 224/20 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá. Đêm 10/6, người phụ nữ này và Thịnh cãi nhau vì chị Th. cho rằng con trai của bạn tình trộm một con chó để bán lấy tiền tiêu xài. Bị chị Th. dùng viên gạch đập vào đầu, Thịnh phản công khiến nạn nhân té ngữa ra đường. Gần nửa giờ sau, mọi người thấy chị Th. nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Xem thêm video: Vụ Lương Hữu Phước tự tử: Hủy án điều tra lại. Nguồn: VTC 1.

Hủy hai bản án, điều tra lại vụ án ông Lương Hữu Phước: Chiều 12/6, tại phiên xử giám đốc thẩm vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, liên quan đến ông Lương Hữu Phước (bị cáo nhảy lầu tự tử tại trụ sở tòa án sau khi bị tuyên án 3 năm tù ngày 29/5), Hội đồng giám đốc thẩm TAND cấp cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị, hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND hai cấp tỉnh Bình Phước để điều tra, xét xử lại. Hội đồng giám đốc thẩm cho rằng, cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định, ông Lương Hữu Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là chưa đủ căn cứ, toàn diện và khách quan. Đồng thời cho rằng, còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra đã không làm rõ nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử lần hai vẫn chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong. Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, thu giữ súng K59 và nhiều đạn: Ngày 12/6, Công an TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian đấu tranh, Công an quận Long Biên đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet. Theo điều tra, đường dây cá độ bóng đá này do Đàm Văn Tiện (SN 1992; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) lập từ tháng 5/2020. Từ trang mạng tổng Tiện chia thành 2 trang mạng con để giao cho Nguyễn Văn Đông (SN 1982; trú tại Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên) và Đàm Văn Chu (SN 1990; trú tại Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên) quản lý. Nhóm đối tượng cung cấp tài khoản với hạn mức lên đến 2.000 đô quy ước (tương ứng 100 triệu đồng) để các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Ngày 6/6, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá gồm Đàm Văn Tiện, Nguyễn Văn Đông và Đàm Văn Chu. Quá trình khám xét chỗ ở của Tiện, cơ quan Công an đã thu giữ một khẩu súng quân dụng K59 và 20 viên đạn. Đề nghị truy tố 29 người trong vụ đổ xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm: Ngày 12/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 9/1, khiến 3 công an bị thiêu chết. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can gồm Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Lụa, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh… đều là người ở Đồng Tâm. Những người này được xác định đã tham gia bàn bạc, lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối, tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ. Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt, là nguyên nhân trực tiếp làm chết 3 chiến sĩ công an. Kết luận điều tra nêu: "Đây là hành vi man rợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật". 3 người chết cháy ở Sài Gòn: Trưa 12/6, Công an quận Bình Tân cho biết, danh tính 3 người chết cháy ở phường Bình Trị Đông B được xác định là chị Đ.T.D. (35 tuổi), cháu Đ.V.Th. (nam, 13 tuổi) và cháu L.V.H. (nam, 12 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân). Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định cả 3 nạn nhân tử vong do bị phỏng và ngạt khí. Trích xuất camera an ninh, công an xác định khoảng 1h30 cùng ngày, 1 thanh niên chạy xe máy mang theo các thùng xốp nhỏ đi tới khu vực nhà trọ. Sau đó, người này dừng xe lấy thùng xốp đặt vào trước phòng chị D. rồi châm lửa đốt. Đốt xong, nam thanh niên niên đi bộ rời khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy. Hiện công an đang khẩn trương truy bắt nam thanh niên này. Thiếu nữ 15 tuổi bị 2 thanh niên "dụ dỗ" tới mang thai 6 tháng: Ngày 12/6, Công an TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang giữ hình sự Huỳnh Thanh Hải (19 tuổi) và Nguyễn Văn Dương (26 tuổi, cùng ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “Giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là em Nguyễn Lâm Yến Nhung (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu). Theo điều tra, thông qua mạng xã hội, Hải và Dương quen biết với bé Yến Nhung. Sau đó, cả 3 nhiều lần đi chơi với nhau từ tháng 4/2019 tới tháng 10/2019. Mỗi lần đi chơi, cả 2 nam thanh niên dụ dỗ bé Yến Nhung quan hệ tình dục. Đến tháng 2/2020, gia đình phát hiện cháu Yến Nhung có thai 6 tháng nên báo công an. Đánh nhau với con của bạn tình đồng giới, người phụ nữ tử vong: Ngày 12/6 Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang truy tìm Phan Tấn Thịnh (19 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) để điều tra nguyên nhân chị Huỳnh Thị Thu Th. (31 tuổi) tử vong sau khi hai người đánh nhau. Vài năm nay, chị Th. sống đồng tính với mẹ của Thịnh và hai người có nuôi nhiều con chó trong căn nhà số 224/20 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá. Đêm 10/6, người phụ nữ này và Thịnh cãi nhau vì chị Th. cho rằng con trai của bạn tình trộm một con chó để bán lấy tiền tiêu xài. Bị chị Th. dùng viên gạch đập vào đầu, Thịnh phản công khiến nạn nhân té ngữa ra đường. Gần nửa giờ sau, mọi người thấy chị Th. nằm bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Xem thêm video: Vụ Lương Hữu Phước tự tử: Hủy án điều tra lại. Nguồn: VTC 1.