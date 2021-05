Tin nóng ngày 22/5: Nghi can sát hại tài xế xe ôm ở TP HCM bị bắt

Bắt nghi can sát hại tài xế xe ôm ở TP HCM khi lẩn trốn tại Cần Thơ: Đội CSHS Công an quận 10, TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1973, phường 9, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Giết người". Tuấn là đối tượng liên quan trong vụ “Giết người” xảy ra vào ngày 16/5 tại gần trạm chờ xe buýt, cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1, quận 10, TP HCM khiến một người đàn ông hành nghề lái xe ôm tử vong. (Ảnh: TTXVN) 15 “quái xế” uống rượu, dùng ma túy, tụ tập đua xe trên Quốc lộ: Khoảng 22h ngày 21/5, dọc quốc lộ 48C từ xã Thọ Hợp đi thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An), các trục đường dọc thị trấn, xuất hiện nhiều nhóm thanh,thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Cảnh sát đã tuần tra và “tóm” được 15 “quái xế. Qua test nhanh 15 “quái xế”, có 2 trường hợp dương tính với ma túy, 3 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Đường dây ghi lô đề, số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng: Phòng CSHS Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy rất lớn sau khi phát hiện 6 đối tượng đánh bạc, sử dụng ma túy tại một chung cư ở quận Hà Bà Trưng. Điều tra xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương (52 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm) nhận số lô đề của nhiều người, lượng số lô đề Phương nhận về khoảng 1.200 tỷ đồng. Chủ tịch xã ngăn cản công an làm CCCD gắn chíp bị khởi tố: 23h tối ngày 30/4, ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch xã Giao Yến (Giao Thủy, Nam Định) có biểu hiện say xỉn đến khu vực cấp CCCD ngăn cản tổ công tác làm việc, tự ý ngắt điện toàn bộ nhà văn hóa. Ông Cường bị khởi tố, bắt giam về tội “chống người thi hành công vụ”, bị đình chỉ công tác Đảng và bãi miễn chức danh Chủ tịch xã Giao Yến. Xóa tên một ứng cử viên HĐND vì liên quan đến đường dây xăng giả: Ngày 22/5, Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã xóa tên khỏi danh sách bầu cử đối với ông Bùi Ngọc Toàn, ứng cử viên đại biểu HĐND xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 vì vi phạm pháp luật. Ông Toàn là chủ Công ty TNHH vận tải thương mại Phúc Đại An vừa bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu có liên quan đến đường dây buôn lậu. (Ảnh: Tiền Phong) Bất chấp dịch COVID-19, vẫn dạy tiếng Anh cho hơn 100 học sinh: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện cơ sở dạy thêm tiếng Anh “Trẻ Trâu” do ông Trần Xuân Hiệp làm chủ có hơn 100 học sinh giữa mùa dịch COVID-19. Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo không tụ tập quá 30 người để phòng, chống dịch. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý. Nam thanh niên ngáo đá leo mái nhà 8 tầng đòi nhảy lầu. Trưa 22/5, một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã leo lên đứng đứng vắt vẻo trên đỉnh tòa nhà 8 tầng cao hơn 20 m nằm trên đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa la hét, đòi nhảy xuống đất. Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn sau đó đã tiếp cận và “giải cứu” được nam thanh niên một cách an toàn. Phó ban chỉ huy Quân sự phường ở TPHCM bị khởi về tội đánh bạc: Ngày 22/5, Công an quận 3, TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Danh Quang Vinh (SN 1985, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 11, quận 3) cùng 5 người khác về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Trước đó, Vinh và các bị can bị bắt quả tang đang đánh bạc binh xập xám ăn tiền, tang vật hơn 86 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 4 bộ bài tây. Hai nhóm nổ súng hỗn chiến khiến 4 người bị thương: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt tạm giam Lê Thế Vũ (Vũ "Quyền", thị xã Nghi Sơn) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng. Trước đó, 6 bị can khác đã bị khởi tố về các tội Giết người, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Tối 8/5, hai nhóm dùng súng hoa cải, dao và ghế hỗn chiến tại quán nướng ở vỉa hè đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, khiến 4 người bị thương nặng. >>> Mời độc giả xem thêm video Đắk Lắk: Tù chung thân cho đối tượng giết người tình cướp tài sản. Nguồn: THĐT1

