Hải Dương: Karaoke KINGDOM bất tuân lệnh cấm, 31 dân chơi “say sưa” bay lắc

Chiều 22/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 22h45 ngày 21/5/2021, tại quán karaoke KINGDOM (thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), Công an huyện Bình Giang kiểm tra, phát hiện 3 phòng hát có tên Tia Chớp, Đế Vương, Bóng Đêm của quán đang hoạt động bất chấp quy định về phòng chống dịch COVID-19.



Tại thời điểm kiểm tra, trong 3 phòng hát có 31 khách (gồm 18 nam, 13 nữ) đến từ nhiều tỉnh, thành phố có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

31 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke KINGDOM.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ các loại ma túy dạng ketamine, metaphetamin và các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam, màu xám.

Lực lượng Công an cũng thu giữ 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 3 đĩa sứ, 3 thẻ cứng, 03 ống hút và bật lửa gas.

Quá trình làm việc với lực lượng Công an, 31 đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke KINGDOM.

Quán karaoke KINGDOM do Trần Văn Xuân (sinh năm 1951, cư trú tại thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) đứng tên đăng ký kinh doanh làm chủ,

Quán karaoke KINGDOM. Mở lối sau để đón khách bất chấp lệnh cấm.

Tại thời điểm kiểm tra, ở sảnh chờ của quán karaoke KINGDOM có 10 người gồm Lê Duy Thắng (sinh năm 1992, cư trú tại thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) – là nhân viên quản lý đứng quầy của quán và 9 người khác gồm nhân viên phục vụ và khách đang chờ để vào phòng hát.

Đáng chú ý, để qua mắt lực lượng chức năng, vài ngày gần đây, chủ quán karaoke KINGDOM đã mở một lối đi phía sau quán để đón khách. Đáng lưu ý, quán karaoke KINGDOM vừa được Công an xã Bình Minh, huyện Bình Giang tổ chức cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Công an huyện Bình Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ các dấu hiện nghi vấn về sử dụng ma túy, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đảm bảo môi trường an ninh, an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (từ 23/4 đến nay), Công an huyện Bình Giang đã điều tra, làm rõ, khởi tố 9 vụ án, 11 bị can về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sáng 22/5, ông Phạm Xuân Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương trực tiếp kiểm tra nhiều khu vực bỏ phiếu tại các huyện Bình Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã phê bình vì huyện vẫn có đối tượng cho hát karaoke tại quán trong thời gian phải đóng cửa, đồng chí yêu cầu lực lượng công an xử phạt thích đáng để răn đe.

