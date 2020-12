Tin nóng ngày 22/12: Nam thanh niên nhiều lần quan hệ với bé gái 13 tuổi

Nam thanh niên nhiều lần quan hệ với bé gái 13 tuổi: Sau nhiều lần nhắn tin cho nhau, Lê Đức Anh Tuấn (SN 2002, ngụ thị xã Đông Hòa, Phú Yên) đã rủ M. (trú cùng địa phương) đi chơi và chở đến một nơi vắng vẻ ở xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa để làm “chuyện người lớn”. Sau đó, Tuấn đưa M. về nhà mình ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tuấn và M. tiếp tục quan hệ một lần nữa. Hôm nay, VKSND thị xã Đông Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Tuấn về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đâm chết bạn nhậu bằng chai bia vỡ: Tối 20/12, Đặng Trọng T. (52 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM), ông Đặng Đức Vĩ (49 tuổi, trú cùng địa phương) và 3 người khác ngồi nhậu tại quán cháo vịt phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Trong lúc ăn uống, ông Vĩ và nhóm bạn xảy ra mâu thuẫn. Nghi phạm sau đó dùng vỏ chai bia đâm nhiều người bị thương. Ông T. tử vong ở bệnh viện do mất nhiều máu. Hôm nay, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ ông Vĩ để điều tra về hành vi giết người. Nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 22/12, không thấy Phạm Q.B (SN 1998, quê Bến Tre, sinh viên năm cuối của một trường trên địa bàn quận 9, TP HCM) đến giảng đường, một số sinh viên đã chủ động gọi điện cho B. nhưng không được. Khi phá cửa phòng thì bàng hoàng phát hiện B. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Một số sinh viên cho biết, B học giỏi, hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Chồng cắt cổ vợ vì cằn nhằn đi uống rượu về muộn: Rạng sáng 22/12, Lư Văn Dững (SN 1980; quê tỉnh An Giang) đi uống rượu đến 1 giờ sáng mới về nhà. Lúc này, bị vợ là Nguyễn Thị D. (SN 1986, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Đinh) cằn nhằn nên hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Bất ngờ, người chồng dùng dao cắt cổ vợ dẫn đến tử vong. Hiện Công an tỉnh Nam Định đang tạm giam đối với Dững để điều tra về hành vi giết người. Giám đốc công ty du học lừa gần 2 tỷ rồi bỏ trốn: Công an tỉnh Quảng Bình hôm nay cho biết, vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hồ Xuân Ân (SN 1980, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Từ tháng 5/2018 - 11/2019, Ân đã lừa đảo 15 người ở Quảng Bình với số tiền 2 tỷ đồng hứa hẹn sẽ đưa đi du học tại Canada nhưng sau đó đã bỏ trốn, mới đây Ân bị Công an bắt tại TP Cần Thơ. Xe tải lao xuống mép sông, 3 người bị thương: Rạng sáng 22/12, xe tải đi đến địa phận xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bất ngờ lao từ độ cao hơn chục mét xuống sông Nậm Mộ. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bị thương. Trong đó, tài xế xe tải bị gãy chân, một phụ nữ ngồi trên xe bị gãy xương sườn. “Quý tử” trộm 10 cây sâm của cha mang bán: Hôm nay, Hồ Văn Phân (28 tuổi, trú tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) khai nhận với Công an huyện Nam Trà My lợi dụng việc được cha giao canh gác vườn sâm Ngọc Linh của gia đình, Phân đã trộm sâm mang bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Công an thu giữ tang vật là 10 củ sâm Ngọc Linh nặng 400g, trị giá gần 40 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Bắt thanh niên quan hệ với bé gái 12 tuổi quen qua mạng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

