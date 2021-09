Tin nóng ngày 25/9: Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong cửa hàng bị cháy: Khoảng 5h26 ngày 25/9, lực lượng PCCC đã giải cứu thành công 5 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng xảy ra tại số 26 K3 Nguyễn Phong Sắc (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Bạn nhậu tử vong vì… con ếch: Ông Tân rủ ông Trần Văn K. (54 tuổi, quê Đồng Tháp) nhậu tại một công trình xây dựng ở xã An Tây. Ông K. sau đó rủ ông Tân đến nhà một người bạn ăn cháo ếch. Lúc này, ông Tân hỏi: “Ếch ở đâu, mua hay bắt?” thì ông K trả lời: “Ếch ở đâu kệ ông bà nó, có ăn là được rồi”. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn, xô sát dẫn đến việc ông K tử vong. Dùng giấy đi đường giả ghi "đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội": Trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến Quốc lộ 57 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), lực lượng làm nhiệm vụ dừng xe ô tô để kiểm tra hành chính. Lái xe này xuất trình giấy đi đường có nội dung đi “đón con dâu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Chủ tịch Quốc Hội đang sắp đến ngày sinh về quê sinh con”. Phát hiện giấy đi đường này là giả nên lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng. Nguyên cán bộ thuế tham ô bị bắt sau 21 năm trốn truy nã: Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Trần Văn Tệt (sinh năm 1961, quê huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Tệt là đối tượng có lệnh truy nã hơn 20 năm về tội “Tham ô tài sản”. Trước đó, khi đang làm cán bộ tại Đội thu thuế của xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (An Giang), Trần Văn Tệt chiếm đoạt hơn 62 triệu đồng tiền thuế rồi bỏ trốn. Bắt giữ nhóm “cau tặc” 9X hành hung chủ nhà: Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) đã bắt giữ nhóm thanh niên đột nhập vào nhà người dân trộm cắp rồi hành hung, gây thương tích cho nạn nhân. Trước đó, vào lúc 0h ngày 19/9, nhóm đối tượng này đột nhập vào nhà ông Mai Văn Hùng (SN 1966, trú tại thôn 10, xã Hương Xuân) để hái trộm cau. Nhóm đối tượng bị phát hiện và tìm cách chống cự rồi bỏ trốn, rồi quay lại hành hung ông Hùng. Bắt 2 đối tượng, thu giữ 6 bánh heroin: Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) phối hợp cùng các đơn vị liên quan triệt phá thành công chuyên án 921P, bắt quả tang hai đối tượng là Mùa A Phông (sinh năm 2006) và Sùng A Dếnh (sinh năm 1999) cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Xa Dung (Điện Biên Đông, Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng truy nã đặc biệt nổ súng chống trả quyết liệt cảnh sát: Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Trần Chiêu (SN 1992, trú tại xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 22h ngày 22/9, lực lượng công an đã bắt được Phan Trần Chiêu tại xóm Phiêng Lùng, xã Lý Bôn sau một cuộc đọ súng. Lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng tự chế và 8 viên đạn. Đập đầu người đi đường, cướp tài sản: Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Hân (SN 1979, quê ở Nghệ An) hiện tạm trú tại tại tổ 10, khu 5, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả về hành vi cướp tài sản. Đối tượng này đã dùng vật cứng đập vào đầu nạn nhân rồi thực hiện hành vi cướp tài sản. Video: Vụ án mạng dưới chân đê Trường Sinh: Bí ẩn rợn người giữa ruộng cỏ voi . Nguồn: ANTV

