Tin nóng ngày 26/9: Hotgirl Bình Phước trộm 2.380 nhẫn vàng bị khởi tố

Khởi tố nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng của chủ tiệm vàng. Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Thị Nhung (28 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nhung là nhân viên tiệm vàng Kim Hương 1, phường Tân Bình, Đồng Xoài. Ngày 16/9, nghi ngờ Nhung lấy trộm số lượng lớn vàng tại cửa hàng, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 đã trình báo công an. Từ tháng 8/2020 đến 16/9/2021, Nhung nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý, tổng cộng 2.380 nhẫn vàng 18K trị giá hơn 9,5 tỷ đồng.

Hai nhóm thanh niên nổ súng, náo loạn Vĩnh Long. Ngày 26/9, Công an TP Vĩnh Long (Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự Bùi Đắc Tài (SN 2002), Trần Quốc Sang (SN 2002, trú tại TP Vĩnh Long) và 6 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên của Sang và Tài hẹn gặp mặt trên đường Mậu Thân để giải quyết mâu thuẫn nên đã mang hung khí nóng đến nơi hẹn. Khi chạm mặt trên đường 23/9, Sang cầm súng bắn nhiều phát chỉ thiên, nhóm Tài bỏ chạy. Sang cùng đồng bọn đuổi theo trên nhiều tuyến phố, gây náo loạn. (Ảnh: CAND) Lừa bán suất tiêm vắc xin COVID-19 chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Ngày 26/9, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) đang xử lý Nguyễn Thị Thuỷ Tiên (22 tuổi, ở Hải Định, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) lợi dụng dịch bệnh để chiếm đoạt tài sản. Tiên lấy tên là Khánh Vy liên hệ với các bị hại với nội dung có người thân được tiêm vắc xin COVID-19 nhưng không có nhu cầu nên bán lại mỗi suất từ 4 đến 5 triệu đồng. Từ tháng 8 đến tháng 9, bằng thủ đoạn trên, Tiên đã lừa đảo nhiều bị hại với số tiền chiếm đoạt gần 100 triệu đồng. Mâu thuẫn chơi game, tài xế “luồng xanh”' vượt 120 km để đánh nhau. Ngày 26/9, Công an xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành (Trà Vinh) lập hồ sơ xử lý Mai Phú Quý (27 tuổi, tỉnh An Giang), Lê Văn Toàn (26 tuổi) và Trần Hoàng Qui (27 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Do mâu thuẫn khi chơi game, Qui hẹn Quý đến chợ Hòa Lợi để giải quyết. Chiều 24/9, Quý mang theo gậy 3 khúc điều khiển ôtô tải chở thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu thông qua “luồng xanh”, đi từ tỉnh Long An đến Trà Vinh. Quý đến nơi hẹn đã bị Qui và Toàn dùng thanh sắt dài khoảng 50 cm xông vào đánh, rượt đuổi gây náo loạn khu vực chợ. (Ảnh: Zing). Tìm thấy thi thể 2 trong số 3 cha con bị lũ cuốn trôi. Ngày 26/9, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu nhỏ mất tích trong vụ 3 cha con bị nước lũ cuốn trôi ở xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 16h chiều 24/9, anh Q. chở 2 con đến thăm cha vợ tại làng Tar, xã Kon Chiêng. Tối cùng ngày trên đường trở về gặp nạn, người dân phát hiện xe máy anh Q. ở giữa suối, 3 cha con mất tích nên đi tìm. Chiều 25/9, phát hiện thi thể anh Q. ở gốc tre nằm giữa suối Pờ Yầu. 9h sáng 26/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé con anh Q. Nữ 9x cầm đầu đường dây số đề giao dịch gần 1 tỷ đồng/ngày. Ngày 26/9, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 15 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề quy mô lớn, mỗi ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng này do Trần Thị Út Hiền (SN 1990, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) cầm đầu. Thời điểm triệt phá vào ngày 17/9, cảnh sát đưa 36 đối tượng về trụ sở để làm việc, thu giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt. Để khách sử dụng ma túy, chủ nhà nghỉ bị xử phạt. Ngày 26/9, Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết đã lập hồ sơ xử lý đối với chủ nhà nghỉ về hành vi “Để cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực mình quản lý”. Theo đó chủ một nhà nghỉ tại tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh bị xử phạt 17,5 triệu đồng. Rạng sáng 24/9, kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện tại nhà nghỉ này có một đối tượng dương tính với chất ma túy.

