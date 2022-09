Tin nóng ngày 18/9: Nam công nhân cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp tại công ty

Nam công nhân cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) vừa khởi tố, bắt giam Hồ Ngọc Thành (SN 1993, xã Tân Bình, huyện Bình Tân) về tội Hiếp dâm. Khoảng 10h30 sáng 14/9, phát hiện chị V.B.T.N. (SN 2003, công nhân Công ty TNHH T.B.. KCN Bình Minh) đi vệ sinh. Thành đã dùng vũ lực đe dọa để thực hiện hành vi hiếp dâm. Một số công nhân phát hiện sự việc đã khống chế, giao Thành cho công an. Mua dâm tập thể bất thành, thay nhau hiếp dâm cô gái. Công an TPThuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Huỳnh Trung Nghĩa (46 tuổi), Trần Văn Tửng (27 tuổi), Nguyễn Văn Hận (37 tuổi) cùng trú Bạc Liêu về hành vi cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và hiếp dâm. Tửng và Nghĩa đòi một cô gái cho mua dâm tập thể nhưng không được đồng ý nên đã thay nhau hiếp dâm cô gái và không trả tiền. Nghe cô gái kể chuyện, Đỗ Đức Việt (49 tuổi, quản lý một nhà nghỉ) gọi thêm Y Bil Buôn YÃ cùng 10 người khác hành hung Nghĩa và bắt bồi thường. Nghĩa, Tửng, Hận mang theo súng, dao chém YÃ bị thương và bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ. Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm Lương Hải Như. Thông tin mới nhất vụ cô gái Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích gần 2 tháng qua, mới đây, gia đình cô gái cho biết, cảnh sát đã dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm Hải Như vào ngày 15/9. Khu vực tìm kiếm tại huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ được tăng cường tìm kiếm tại các địa điểm sông, hồ, ao làng, bãi tha ma...Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối mới. Đột kích quán LV Club phát hiện 52 đối tượng dương tính ma tuý. Khoảng 23h30 ngày 17/9/2022, các lực lượng thuộc Công an Đồng Nai và Công an huyện Long Thành đột kích vào quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành để kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra quá LV Culb có khoảng 180 người, nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Cảnh sát bắt quả tang 3 người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, 52 người dương tính với ma túy (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán). Giải cứu 2 người bị mắc kẹt trong thang máy tại Đà Nẵng. Khoảng 1h ngày 18/9, Trung tâm thông tin 114 của Công an TP Đà Nẵng nhận tin có người mắc kẹt thang máy tại số nhà 140 Lê Duẩn (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định thang máy bị sự cố, 2 nạn nhân gồm 1 nam và 1 nữ (cùng SN 2003) mắc kẹt tại tầng 4 của ngôi nhà. Lực lượng cứu nạn đã mở cửa cứu hai nạn nhân an toàn. Bé gái bị đưa lên xe ô tô chở đi phục vụ tại cơ sở massage. Công an Thuận An (Bình Dương) tạm giữ Nguyễn Hữu Nhân (21 tuổi), Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, Đắk Lắk), Trần Thị Thảo Quyên (21 tuổi, An Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Giữ người trái pháp luật”. Biết một bé gái 14 tuổi quê Trà Vinh, tạm trú ở Đồng Nai tìm việc, các đối tượng tư vấn bé gái đi làm quán karaoke. Nhân cùng Khang đi đón bé gái về Bình Dương. Tại đây, Linh, Quỳnh và Giao đến yêu cầu T chụp hình, quay video gửi các quán karaoke ở TP Đồng Xoài (Bình Phước) nhưng các quán karaoke không nhận người. Nhân đã đánh, ép bé gái viết giấy nợ 35 triệu đồng, phá hỏng điện thoại. Bé gái trốn thoát, đến công an trình báo. “Hotgirl Tina Dương” bị công an mời làm việc. Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã cử lực lượng làm việc với N.T.V.A., để làm rõ nội dung đơn tố giác của người dân cho rằng người phụ nữ này có hành vi lừa đảo nhiều tỷ đồng. Trước đó, đơn vị này nhận được đơn ông N.M.N. (37 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM) tố giác N.T.V.A lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng. Hiện công an chưa có căn cứ gì để bắt tạm giam hay tạm giữ N.T.V.A, cô gái được gia đình bảo lãnh về. (Ảnh: SGGP). >>> Mời độc giả xem thêm video Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long

