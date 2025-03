Kim Soo Hyun nói gì gây sốc về ồn ào tình ái?

Diễn viên Kim Soo Hyun vừa lên tiếng về ồn ào tình cảm với Kim Sae Ron thông qua công ty quản lý Gold Medalist. Cụ thể, theo Gold Medalist, Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ mùa hè năm 2019 đến mùa thu năm 2020, chứ không phải từ năm 2015 khi Kim Sae Ron mới 15 tuổi. Ảnh: Giao Thông. Gold Medalist đưa ra một số bằng chứng để phủ nhận lời tố Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Sae Ron từ khi cô còn là trẻ vị thành niên. Cụ thể, theo Gold Medalist, một bức ảnh do từ kênh Youtube Viện nghiên cứu Garosero đăng tải được chụp vào mùa đông năm 2020. Ảnh: KK News "Những bộ quần áo mà Kim Sae Ron mặc trong ảnh là từ một thương hiệu ra mắt vào tháng 6/2019, điều đó chứng minh rằng ảnh không thể được chụp vào năm 2016 như Gaseyeon khẳng định". Ảnh: KK News. Gold Medalist còn cho biết, một bức ảnh khác của Kim Sae Ron chụp vào ngày 24/12/2019, chứ không phải khi nữ diễn viên còn nhỏ. Ảnh: Starnewskorea. Gold Medalist cũng giải thích, câu “Anh nhớ em” trong bức thư Kim Soo Hyun viết cho Kim Sae Ron khi còn trong quân ngũ chỉ là lời thông thường mà các quân nhân thường dùng dành cho người thân quen. Ảnh: Yeah1. Theo Gold Medalist, Gaseyeon đã cố tình bóp méo các lá thư của Kim Soo Hyun, biến chúng thành bằng chứng để khẳng định Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron hẹn hò từ năm 2015. Ảnh: Osen. Phía Kim Soo Hyun giải thích về các khoản nợ của Kim Sae Ron do vụ tai nạn khi lái xe trong tình trạng say rượu. “Vào thời điểm đó, số tiền bồi thường là khoảng 1,114 tỷ won. Chúng tôi giảm số tiền bồi thường xuống còn khoảng 700 triệu won”, Gold Medalist cho hay. Ảnh: Instagram Kim Sae Ron. Đến năm 2023, công ty chuyển khoản tiền nợ của Kim Sae Ron thành mục "nợ khó đòi". Đến năm 2024, công ty bắt buộc phải gửi thông báo nợ đến Kim Sae Ron để tiến hành việc xóa khoản nợ theo đúng quy trình kế toán và pháp lý. Tuy nhiên, Kim Sae Ron dường như không hiểu về quy trình pháp lý nên nhắn tin cầu cứu Kim Soo Hyun. Ảnh: Instagram Kim Sae Ron. “Kim Soo Hyun chưa bao giờ cho Kim Sae Ron vay tiền, chưa bao giờ đòi trả nợ và không có khả năng làm như vậy. Tin nhắn cô ấy gửi cho anh ấy chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết về quy trình pháp lý”, Gold Medalist nhấn mạnh. Ảnh: Instagram Kim Sae Ron. Xem video: "Kim Soo Hyun trong Nữ hoàng nước mắt". Nguồn Vietnamnet

