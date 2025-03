Đụng trúng 'rồng xanh' khi đào móng, chuyên gia hét lớn: "Tránh xa"

Một cụ ông ở Trung Quốc có được một cổ vật hình rồng màu xanh khi cho công nhân phá bỏ nhà cũ để xây căn nhà mới. Từ đây, một bí mật rùng rợn được hé lộ. Cụ thể, khi tìm được cổ vật hình rồng trên, ông lão chủ nhà vô cùng vui mừng vì bên dưới móng nhà cũ có một báu vật quý giá mà không hay biết suốt nhiều năm. Vì vậy, ông lão tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn bám trên cổ vật hình rồng màu xanh. Ông nhận thấy món đồ cổ này là đồ gốm sứ. Một móng vuốt của con rồng cầm một hạt ngọc màu vàng. Sau đó, ông lão trưng bày cổ vật hình rồng màu xanh ở vị trí trang trọng trong nhà. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tìm đến để có thể ngắm nhìn cổ vật này. Về sau, ông lão mang cổ vật hình rồng màu xanh đến nhờ các chuyên gia thẩm định xem đó chính xác là bảo vật gì. Sau khi thực hiện một số kiểm tra, chuyên gia kết luận cổ vật được tìm thấy khi xây nhà của ông lão được gọi là "thanh long cầm châu". Viên ngọc ở móng vuốt của nó là ngọc trai vàng tự nhiên. Theo các chuyên gia, ngọc trai vàng có kích thước lớn hơn nhiều loại ngọc trai khác. Màu vàng của nó được cho là hiếm hơn cả vàng. Do đó, cổ vật hình rồng màu xanh có một viên ngọc trai màu vàng ở móng vuốt được xem là báu vật. Dù vô cùng quý hiếm nhưng giới chuyên gia cảnh báo ông lão rằng không thể sở hữu nó. Nguyên do là vì theo quy định của pháp luật, người dân đào được cổ vật, di vật quý hiếm không được giữ làm của riêng, trừ khi được giới chức trách cho phép sở hữu. Nếu người nào vi phạm thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Do vậy, ông lão quyết định trao lại cổ vật hình rồng màu xanh cho cơ quan chức năng. Đổi lại, ông được chính quyền trao 500 nhân dân tệ tiền thưởng. Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THDT.

Một cụ ông ở Trung Quốc có được một cổ vật hình rồng màu xanh khi cho công nhân phá bỏ nhà cũ để xây căn nhà mới. Từ đây, một bí mật rùng rợn được hé lộ. Cụ thể, khi tìm được cổ vật hình rồng trên, ông lão chủ nhà vô cùng vui mừng vì bên dưới móng nhà cũ có một báu vật quý giá mà không hay biết suốt nhiều năm. Vì vậy, ông lão tỉ mỉ lau sạch bụi bẩn bám trên cổ vật hình rồng màu xanh. Ông nhận thấy món đồ cổ này là đồ gốm sứ. Một móng vuốt của con rồng cầm một hạt ngọc màu vàng. Sau đó, ông lão trưng bày cổ vật hình rồng màu xanh ở vị trí trang trọng trong nhà. Sự việc này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người tìm đến để có thể ngắm nhìn cổ vật này. Về sau, ông lão mang cổ vật hình rồng màu xanh đến nhờ các chuyên gia thẩm định xem đó chính xác là bảo vật gì. Sau khi thực hiện một số kiểm tra, chuyên gia kết luận cổ vật được tìm thấy khi xây nhà của ông lão được gọi là "thanh long cầm châu". Viên ngọc ở móng vuốt của nó là ngọc trai vàng tự nhiên. Theo các chuyên gia, ngọc trai vàng có kích thước lớn hơn nhiều loại ngọc trai khác. Màu vàng của nó được cho là hiếm hơn cả vàng. Do đó, cổ vật hình rồng màu xanh có một viên ngọc trai màu vàng ở móng vuốt được xem là báu vật. Dù vô cùng quý hiếm nhưng giới chuyên gia cảnh báo ông lão rằng không thể sở hữu nó. Nguyên do là vì theo quy định của pháp luật, người dân đào được cổ vật, di vật quý hiếm không được giữ làm của riêng, trừ khi được giới chức trách cho phép sở hữu. Nếu người nào vi phạm thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Do vậy, ông lão quyết định trao lại cổ vật hình rồng màu xanh cho cơ quan chức năng. Đổi lại, ông được chính quyền trao 500 nhân dân tệ tiền thưởng. Mời quý độc giả xem video: Hà Nội: Hàng loạt vụ mất trộm cổ vật tại đình chùa. Nguồn: THDT.