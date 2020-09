Tin nóng ngày 17/9: Đâm vợ gục tại chỗ vì không đồng ý cho đi làm

1. Đâm vợ gục tại chỗ vì không đồng ý cho đi làm: Ngày 17/9, ông Châu Minh Đảm, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng đâm vợ trọng thương do mâu thuẫn. Không đồng ý chuyện vợ muốn đi làm nên Huỳnh Trung Kiên (21 tuổi; ngụ ấp 4, xã Khánh Hội) đã dùng dùng dạo đâm 3 nhát chị Tr. khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. (Ảnh minh họa). 2. Làm giả sổ đỏ rồi rao bán, hai "nữ quái" lừa đảo chiếm 3,5 tỷ đồng: Ngày 17/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 người gồm, Nguyễn Thị Châu Sa (35 tuổi) và Nguyễn Thị Yến (40 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng) về các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Rao bán sổ đỏ giả với chiêu thức để cầm cố có tiền đáo hạn ngân hàng, Sa và Yến lừa đảo, chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng của nạn nhân. 3. Chém chết em ruột, đuổi cha mẹ ra ngoài, khóa cửa cố thủ: Ngày 17/9, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra vụ án mạng đau lòng anh trai đâm chết em ruột xảy ra vào chiều tối 16/9. Nghi phạm được xác định là Lê Khánh Nam (32 tuổi trú tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) đã đâm chết em ruột là Lê Nguyên Khải (30 tuổi) rồi đuổi cha mẹ ra ngoài, khóa cửa cố thủ. 4. Bắt đối tượng gây ra vụ cháy tại Phòng giao dịch Eximbank: Ngày 17/9, Công an quận Gò Vấp (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết Cơ quan điều tra - Công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long (38 tuổi, thường trú quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Hủy hoại tài sản." Đối tượng Long được xác định là nghi can gây ra vụ cháy 2 căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vào ngày 14/9 vừa qua. 5. Đâm chết người hàng xóm vì 'tội' nói chuyện to: Ngày 17/9, Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Đỗ Văn Long, 37 tuổi, quê Thanh Hoá, tạm trú phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một để điều tra về tội giết người. Long sang nhà kế bên nhắc nhở việc nói chuyện to vào đêm khuya. Sau lời qua, tiếng lại, Long đã bị những người trong nhà kế bên dùng cây sắt đánh, Long dùng dao đánh trả và đâm trúng vào ngực anh Lê Hữu Nghị, 32 tuổi quê ở Tây Ninh khiến nạn nhân tử vong. 6. Lĩnh án chung thân vì vận chuyển 4 kg ma túy: Ngày 17/9, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) án chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Rạng sáng 2/6, tại khu vực biên giới thuộc xã Khánh An, huyện An Phú, cảnh sát phối hợp cùng biên phòng phát hiện Ý và 2 thanh niên khác có dấu hiệu nhập cảnh trái phép. Khi thấy lực lượng chức năng, 2 thanh niên đã bỏ trốn. Ý khai được người khác thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia đến TP HCM với tiền công 500 USD. 7. Bắt quả tang 7 thanh niên "bay lắc" trong quán karaoke RuBy: Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã nhận được tin báo người dân việc quán karaoke RuBy mở nhạc hát vào giữa đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ. Sau khi nhận được tin báo, 4h30 ngày 17/9, CATP Tam Kỳ ập vào kiểm tra quán karaoke RuBy (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ), phát hiện có 7 thanh niên đang lắc lư theo tiếng nhạc. Qua tes nhanh, lực lượng công an phát hiện tất cả 7 “nam thanh nữ tú” trên đều dương tính với chất ma túy. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang nhiều thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Hà Tĩnh. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

