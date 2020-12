Tin nóng ngày 16/12: Chủ tịch MTTQ xã bị tố vào nhà nghỉ cùng vợ người khác

Chủ tịch MTTQ xã bị tố vào nhà nghỉ cùng vợ người khác: Ngày 16/12, UBKT Huyện ủy Quỳ Hợp, Nghệ An đang tiếp tục làm việc với một số người liên quan để xác minh làm rõ đơn tố cáo ông V.V.Th (Chủ tịch MTTQ một xã trên địa bàn huyện Qùy Hợp) vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có chồng. Ông V.V.Th thừa nhận trong đoạn video gửi kèm đơn tố cáo chính là ông và một người phụ nữ khác đã có chồng đang ở trong phòng một nhà nghỉ trên địa bàn. (Ảnh: VOV). Mượn cớ rủ bạn đi tập thể dục để trộm 126 triệu đồng: Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến nhà anh anh Phạm Hải Tr. (SN 1985 trú cùng địa phương) đi tập thể dục nhưng không thấy ai trong nhà, Trang vào phòng ngủ lấy chìa khóa xe máy SH rồi mở cốp lấy đi 126 triệu đồng của nạn nhân. Hôm nay, cơ quan chức năng đang tạm giữ Trang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đi đánh cá đêm, hai anh em ruột mất tích trên sông: Khoảng 22h ngày 15/12, hai anh em ruột là anh Nguyễn S. (SN 1980) và anh Nguyễn Văn B. (SN 1996, cùng trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa) chèo ghe thả lưới đánh cá trên sông Thu Bồn. Đến sáng hôm sau, gia đình không thấy hai người này trở về nhà nên tổ chức đi tìm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai anh em ruột mất tích trên sông. "Hút nhầm" thuốc lào thành cỏ Mỹ, tài xế bị tước GPLX 23 tháng: Ngày 16/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, quá trình kiểm tra xử lý cao điểm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, kiểm tra lái xe ô tô Lexus do anh Phan Quốc V. (SN 1993, ở Nam Định) dương tính với ma túy. Anh V. khai khi hút thuốc lào đã hút nhầm cỏ Mỹ của khách để lại. Anh V. đã bị xử phạt 35 triệu tước GPLX 23 tháng và tạm giữ xe ô tô. Xe khách chở 1,7 tấn nội tạng hôi thối đi tiêu thụ: Khoảng 2h20 ngày 16/12, trên đường Hồ Chí Minh TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tea chiếc xe khách giường nằm tài xế điều khiển xe khách là anh Trương Văn Sỹ (SN 1983, trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sau khi kiểm tra trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện có 33 thùng xốp đựng tổng cộng 1,7 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn. Va chạm với xe tải cẩu, người đàn ông văng xuống đường tử vong: Khoảng 11h ngày 16/12 trên Quốc lộ 5 thuộc quận Long Biên, Hà Nội, người đàn ông điều khiển đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải cẩu đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Phát hiện xe container chở hàng hóa nghi nhập lậu trị giá 3 tỷ đồng: Ngày 16/12, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra xe ô tô đầu kéo rơ móc đang chở nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất, nghi là hàng nhập lậu.... Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong container có chứa số lượng lớn hàng hóa là linh kiện điện thoại, may mặc, các thiết bị đèn...có tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ "hỏi thăm sức khỏe" nữ cán bộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Chủ tịch MTTQ xã bị tố vào nhà nghỉ cùng vợ người khác: Ngày 16/12, UBKT Huyện ủy Quỳ Hợp, Nghệ An đang tiếp tục làm việc với một số người liên quan để xác minh làm rõ đơn tố cáo ông V.V.Th (Chủ tịch MTTQ một xã trên địa bàn huyện Qùy Hợp) vào nhà nghỉ với người phụ nữ đã có chồng. Ông V.V.Th thừa nhận trong đoạn video gửi kèm đơn tố cáo chính là ông và một người phụ nữ khác đã có chồng đang ở trong phòng một nhà nghỉ trên địa bàn. (Ảnh: VOV). Mượn cớ rủ bạn đi tập thể dục để trộm 126 triệu đồng: Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1995, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến nhà anh anh Phạm Hải Tr. (SN 1985 trú cùng địa phương) đi tập thể dục nhưng không thấy ai trong nhà, Trang vào phòng ngủ lấy chìa khóa xe máy SH rồi mở cốp lấy đi 126 triệu đồng của nạn nhân. Hôm nay, cơ quan chức năng đang tạm giữ Trang để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đi đánh cá đêm, hai anh em ruột mất tích trên sông: Khoảng 22h ngày 15/12, hai anh em ruột là anh Nguyễn S. (SN 1980) và anh Nguyễn Văn B. (SN 1996, cùng trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa) chèo ghe thả lưới đánh cá trên sông Thu Bồn. Đến sáng hôm sau, gia đình không thấy hai người này trở về nhà nên tổ chức đi tìm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai anh em ruột mất tích trên sông. "Hút nhầm" thuốc lào thành cỏ Mỹ, tài xế bị tước GPLX 23 tháng: Ngày 16/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, quá trình kiểm tra xử lý cao điểm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, kiểm tra lái xe ô tô Lexus do anh Phan Quốc V. (SN 1993, ở Nam Định) dương tính với ma túy. Anh V. khai khi hút thuốc lào đã hút nhầm cỏ Mỹ của khách để lại. Anh V. đã bị xử phạt 35 triệu tước GPLX 23 tháng và tạm giữ xe ô tô. Xe khách chở 1,7 tấn nội tạng hôi thối đi tiêu thụ: Khoảng 2h20 ngày 16/12, trên đường Hồ Chí Minh TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tea chiếc xe khách giường nằm tài xế điều khiển xe khách là anh Trương Văn Sỹ (SN 1983, trú tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sau khi kiểm tra trong thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện có 33 thùng xốp đựng tổng cộng 1,7 tấn nội tạng, chủ yếu là lòng lợn. Va chạm với xe tải cẩu, người đàn ông văng xuống đường tử vong: Khoảng 11h ngày 16/12 trên Quốc lộ 5 thuộc quận Long Biên, Hà Nội, người đàn ông điều khiển đã xảy ra va chạm với chiếc xe tải cẩu đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông đi xe máy ngã văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Phát hiện xe container chở hàng hóa nghi nhập lậu trị giá 3 tỷ đồng: Ngày 16/12, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra xe ô tô đầu kéo rơ móc đang chở nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất, nghi là hàng nhập lậu.... Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong container có chứa số lượng lớn hàng hóa là linh kiện điện thoại, may mặc, các thiết bị đèn...có tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng. >>> Xem thêm video: Bí thư Huyện ủy vào nhà nghỉ "hỏi thăm sức khỏe" nữ cán bộ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.