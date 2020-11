Tin nóng ngày 16/11: Trung tá CSGT bị “quái xế” tông gãy tay, chân

1. Trung tá CSGT bị "quái xế" tông gãy tay, chân: Khoảng 11h30 trưa nay, trung tá Phạm Tân Nhân (47 tuổi) thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện chiếc xe máy do Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển chạy quá tốc độ cho phép là 70km/50km từ hướng Bình Chánh về quận 7. Lúc này, trung tá Nhân ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Vĩ đã tông thẳng vào trung tá Nhân khiến trung tá này bị gãy tay, chân và đa chấn thương. 2. Tạm đình chỉ công tác nữ giám đốc BHXH quận: Hôm nay, bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng, cho biết BHXH TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Hải Hà, Giám đốc BHXH quận Lê Chân, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ lấy tiền hoa hồng bảo hiểm để "ăn chia". 3. Một cảnh sát bảo vệ bị hành hung trong quán cà phê: Sau khi nam cảnh sát bảo vệ nhắn tin vào điện thoại của một phụ nữ tên D., làm việc ở phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Chồng chị này đọc được tin nhắn đã bực tức nên hẹn anh cảnh sát bảo vệ đến quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi, xô xát. Chồng chị D. đã dùng dao gây thương tích cho anh V. rồi đến cơ quan điều tra trình diện. Hôm nay, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án này. 4. Nghi án người đàn ông bị đánh tử vong tại nhà trọ: Chiều 16/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A. Nạn nhân là anh N.T.H.V. (45 tuổi, quê Cần Thơ). Trước đó, anh V. đang đứng trước một căn nhà để chờ người cháu thì bị 2 đối tượng xông vào đánh đập khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh V. tử vong do chấn thương sọ não. 5. Nữ luật sư nghi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Một số cư dân sống tại chung cư Sunview Town trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM nghe tiếng động mạnh. Sau đó, người dân phát hiện bà N.T.M.T (49 tuổi, quê Quảng Nam), là luật sư đang nằm bất động dưới đất, kiểm tra nạn nhân đã tử vong. Hôm nay, Cơ quan chức năng quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T. nghi rơi từ tầng 18. 6. Phát hiện 25 công dân nhập cảnh trái phép trong đêm: Ngày 16-11, tại khu vực biên giới thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện, ngăn chặn 19 công dân (9 nam và 10 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua xác minh, 19 công dân khai nhận đến từ các tỉnh: Nghệ An, Điện Biên, Thái Bình… đã xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây (Trung Quốc) từ năm 2018 và đầu năm 2020 với mục đích làm thuê. 7. 14 người kéo đến trụ sở đánh công an bị thương: Ngày 9/11, Công an xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin có vụ xô xát gây thương tích tại nhà người dân ấp 5, xã Gáo Giồng. Công an xã Gáo Giồng nhanh chóng đến hiện trường xác minh và mời Nguyễn Văn Thạch về làm việc. Một lúc sau, 13 người khác (bạn nhậu Thạch) kéo đến trước trụ sở Công an xã và cùng Thạch tấn công trung úy Thành và đại úy Trần Thành Tài (Phó Trưởng Công an). Hậu quả là hai công an bị đa chấn thương. Hiện, Công an huyện Cao Lãnh đang điều tra làm rõ vụ làm bị thương 2 chiến sĩ Công an. >>> Xem thêm video: Quái xế chạy xe tốc độ cao, tông gãy chân CSGT. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Trung tá CSGT bị "quái xế" tông gãy tay, chân: Khoảng 11h30 trưa nay, trung tá Phạm Tân Nhân (47 tuổi) thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh thì phát hiện chiếc xe máy do Kiên Đại Vĩ (17 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển chạy quá tốc độ cho phép là 70km/50km từ hướng Bình Chánh về quận 7. Lúc này, trung tá Nhân ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Vĩ đã tông thẳng vào trung tá Nhân khiến trung tá này bị gãy tay, chân và đa chấn thương. 2. Tạm đình chỉ công tác nữ giám đốc BHXH quận: Hôm nay, bà Nguyễn Thị Lộc, Quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng, cho biết BHXH TP Hải Phòng vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Phạm Thị Hải Hà, Giám đốc BHXH quận Lê Chân, để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ lấy tiền hoa hồng bảo hiểm để "ăn chia". 3. Một cảnh sát bảo vệ bị hành hung trong quán cà phê: Sau khi nam cảnh sát bảo vệ nhắn tin vào điện thoại của một phụ nữ tên D., làm việc ở phường 3, TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng). Chồng chị này đọc được tin nhắn đã bực tức nên hẹn anh cảnh sát bảo vệ đến quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng. Tại đây, hai người xảy ra cự cãi, xô xát. Chồng chị D. đã dùng dao gây thương tích cho anh V. rồi đến cơ quan điều tra trình diện. Hôm nay, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ án này. 4. Nghi án người đàn ông bị đánh tử vong tại nhà trọ: Chiều 16/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa A. Nạn nhân là anh N.T.H.V. (45 tuổi, quê Cần Thơ). Trước đó, anh V. đang đứng trước một căn nhà để chờ người cháu thì bị 2 đối tượng xông vào đánh đập khiến nạn nhân ngã gục. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh V. tử vong do chấn thương sọ não. 5. Nữ luật sư nghi rơi từ tầng cao chung cư tử vong: Một số cư dân sống tại chung cư Sunview Town trên đường D2, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM nghe tiếng động mạnh. Sau đó, người dân phát hiện bà N.T.M.T (49 tuổi, quê Quảng Nam), là luật sư đang nằm bất động dưới đất, kiểm tra nạn nhân đã tử vong. Hôm nay, Cơ quan chức năng quận Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T. nghi rơi từ tầng 18. 6. Phát hiện 25 công dân nhập cảnh trái phép trong đêm: Ngày 16-11, tại khu vực biên giới thuộc huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quang Long phát hiện, ngăn chặn 19 công dân (9 nam và 10 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Qua xác minh, 19 công dân khai nhận đến từ các tỉnh: Nghệ An, Điện Biên, Thái Bình… đã xuất cảnh trái phép sang các tỉnh Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây (Trung Quốc) từ năm 2018 và đầu năm 2020 với mục đích làm thuê. 7. 14 người kéo đến trụ sở đánh công an bị thương: Ngày 9/11, Công an xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận thông tin có vụ xô xát gây thương tích tại nhà người dân ấp 5, xã Gáo Giồng. Công an xã Gáo Giồng nhanh chóng đến hiện trường xác minh và mời Nguyễn Văn Thạch về làm việc. Một lúc sau, 13 người khác (bạn nhậu Thạch) kéo đến trước trụ sở Công an xã và cùng Thạch tấn công trung úy Thành và đại úy Trần Thành Tài (Phó Trưởng Công an). Hậu quả là hai công an bị đa chấn thương. Hiện, Công an huyện Cao Lãnh đang điều tra làm rõ vụ làm bị thương 2 chiến sĩ Công an. >>> Xem thêm video: Quái xế chạy xe tốc độ cao, tông gãy chân CSGT. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.