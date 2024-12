Đâu là vị trí an toàn nhất trên máy bay khi có sự cố?

Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan vừa qua khiến 38 người thiệt mạng và 29 người may mắn sống sót kỳ diệu. Ảnh: Reuters Đáng chú ý, hầu hết những hành khách sống sót đều ngồi ở khoang phía dưới của máy bay. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, đặt ra câu hỏi đâu là chỗ ngồi an toàn nhất khi máy bay gặp nạn? Ảnh: NDTV Theo đánh giá của bà Alison Duquette, phát ngôn viên từ Cục hàng không Liên bang Mỹ, tai nạn máy bay do nhiều nguyên nhân, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Do vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất. Ảnh: Current Affairs Tuy nhiên, căn cứ theo số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971, có thể thấy sự liên quan giữa tỷ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Ảnh: iStock Hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng tồn tại so với những người ngồi phía trước. Ảnh: StockCakeGhế phía sau máy bay thường không được hành khách ưa chuộng vì nhiều lý do. Nhưng mạng lưới An toàn Hàng không phân tích từ 65 vụ rơi máy bay cho thấy, những hàng ghế phía sau máy bay là nơi an toàn nhất trong số hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỷ lệ sống sót. Ảnh: Getty Cụ thể, chỗ ngồi giữa máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế ngồi sau có tỷ lệ tử vong thấp hơn, vào khoảng 32%. Ảnh: Shutterstock Hàng ghế giữa trên máy bay cũng có nhiều nguy hiểm. Do các máy bay thương mại thường lưu trữ nhiên liệu hai bên cánh, nó dễ dàng bốc cháy hay phát nổ, làm giảm cơ hội sống sót của hành khách khi xảy ra sự cố. Ảnh: ABCNews Trên thực tế, không phải lúc nào logic trên cũng đúng. Chẳng hạn như thảm kịch hàng không ở Tenerife năm 1997, số người sống sót đa phần ngồi ở phía trước máy bay sau va chạm giữa hai chiếc Boeing 747. Ảnh: Media online Về mặt thống kê, khả năng sống sót người ngồi ở ghế giữa phía sau máy bay cao hơn, nhưng cơ hội sống sót phụ thuộc vào tình huống va chạm cụ thể và may mắn có thể đóng vai trò quan trọng. Ảnh: Daily

Vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Azerbaijan vừa qua khiến 38 người thiệt mạng và 29 người may mắn sống sót kỳ diệu. Ảnh: Reuters Đáng chú ý, hầu hết những hành khách sống sót đều ngồi ở khoang phía dưới của máy bay. Điều này khiến nhiều người băn khoăn, đặt ra câu hỏi đâu là chỗ ngồi an toàn nhất khi máy bay gặp nạn? Ảnh: NDTV Theo đánh giá của bà Alison Duquette, phát ngôn viên từ Cục hàng không Liên bang Mỹ, tai nạn máy bay do nhiều nguyên nhân, có thể do đụng độ, sự cố hạ cánh hay va chạm trên đường băng. Do vậy, không có ghế ngồi nào an toàn nhất. Ảnh: Current Affairs Tuy nhiên, căn cứ theo số liệu phân tích từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) với các vụ tai nạn hàng không dành cho máy bay thương mại từ năm 1971, có thể thấy sự liên quan giữa tỷ lệ thương vong và sống sót với vị trí ghế ngồi. Ảnh: iStock Hành khách ngồi gần đuôi máy bay chiếm gần 40% khả năng tồn tại so với những người ngồi phía trước. Ảnh: StockCake Ghế phía sau máy bay thường không được hành khách ưa chuộng vì nhiều lý do. Nhưng mạng lưới An toàn Hàng không phân tích từ 65 vụ rơi máy bay cho thấy, những hàng ghế phía sau máy bay là nơi an toàn nhất trong số hơn 50% vụ tai nạn, dựa trên tỷ lệ sống sót. Ảnh: Getty Cụ thể, chỗ ngồi giữa máy bay có tỷ lệ tử vong cao nhất với 39% và 38% với các ghế phía trước. Ghế ngồi sau có tỷ lệ tử vong thấp hơn, vào khoảng 32%. Ảnh: Shutterstock Hàng ghế giữa trên máy bay cũng có nhiều nguy hiểm. Do các máy bay thương mại thường lưu trữ nhiên liệu hai bên cánh, nó dễ dàng bốc cháy hay phát nổ, làm giảm cơ hội sống sót của hành khách khi xảy ra sự cố. Ảnh: ABCNews Trên thực tế, không phải lúc nào logic trên cũng đúng. Chẳng hạn như thảm kịch hàng không ở Tenerife năm 1997, số người sống sót đa phần ngồi ở phía trước máy bay sau va chạm giữa hai chiếc Boeing 747. Ảnh: Media online Về mặt thống kê, khả năng sống sót người ngồi ở ghế giữa phía sau máy bay cao hơn, nhưng cơ hội sống sót phụ thuộc vào tình huống va chạm cụ thể và may mắn có thể đóng vai trò quan trọng. Ảnh: Daily