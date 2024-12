Quyền năng vô song của vị thần tối cao trong Thần đạo Nhật Bản

1. Thần mặt trời tối cao. Amaterasu (Thái dương Thần nữ) được coi là nữ thần tối cao của Thần đạo (Shinto), biểu trưng cho ánh sáng, sự sống, và trật tự trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 2. Ý nghĩa tên gọi. Tên của Amaterasu có nghĩa là “Người chiếu sáng trên thiên đường”, phản ánh vai trò của bà trong việc mang ánh sáng đến thế giới. Ảnh: Pinterest. 3. Con gái của Izanagi. Amaterasu được sinh ra từ con mắt trái của thần sáng tạo Izanagi khi ông thực hiện nghi lễ thanh tẩy sau khi rời khỏi thế giới âm phủ. Ảnh: Pinterest. 4. Chị của Tsukuyomi và Susanoo. Bà là chị gái của thần mặt trăng Tsukuyomi và thần bão tố Susanoo, hai trong số các vị thần quan trọng khác của Thần đạo. Ảnh: Pinterest. 5. Cư ngụ tại thiên giới. Amaterasu ngự trên Takamagahara (Cao thiên nguyên), nơi được coi là thiên đường trong thần thoại Nhật Bản, và cai trị thế giới của các vị thần. Ảnh: Pinterest. 6. Biểu tượng thiên hoàng Nhật Bản. Amaterasu được xem là tổ tiên trực tiếp của Thiên hoàng Nhật Bản. Hoàng gia Nhật tự công nhận mình là một dòng dõi thiêng liêng có nguồn gốc từ thần linh. Ảnh: Pinterest. 7. Biểu tượng Thần đạo. Amaterasu thường được thờ phụng tại các đền Thần đạo, đặc biệt là tại đền Ise, nơi được coi là ngôi đền linh thiêng nhất Nhật Bản. Ảnh: Pinterest. 8. Truyền thuyết về hang đá. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Amaterasu là việc bà ẩn mình trong hang đá sau khi tức giận trước hành vi phá hoại của em trai mình, Susanoo. Điều này khiến thế giới chìm vào bóng tối. Ảnh: Pinterest. 9. Vũ điệu cứu thế. Để dụ Amaterasu ra khỏi hang, các vị thần đã tổ chức một buổi lễ với vũ điệu thiêng liêng do nữ thần Ame-no-Uzume biểu diễn. Điều này đã khôi phục ánh sáng cho thế giới. Ảnh: Pinterest. 10. Thần khí thiêng liêng. Amaterasu trao tặng ba báu vật thiêng liêng (gọi là Tam khí thần đạo) cho hậu duệ của mình: Thanh kiếm Kusanagi (sức mạnh); viên ngọc Yasakani no Magatama (lòng nhân từ); gương Yata no Kagami (sự thông tuệ). Ảnh: Pinterest. 11. Amaterasu chính là mặt trời. Amaterasu được đồng nhất với mặt trời và là biểu tượng của sự tái sinh, ánh sáng và nguồn sống. Ảnh: Pinterest. 12. Vai trò nữ quyền mạnh mẽ. Dù là nữ thần, Amaterasu giữ vai trò cao nhất trong thần thoại, thể hiện sự coi trọng của người Nhật xưa với vai trò của nữ giới trong xã hội. Ảnh: Pinterest. 13. Amaterasu trong thư tịch cổ. Câu chuyện về Amaterasu được ghi chép trong hai tài liệu cổ quan trọng: Kojiki (Cổ sự ký) và Nihon Shoki (Nhật Bản thư kỷ). Ảnh: Pinterest. 14. Lễ hội liên quan. Nhiều lễ hội Nhật Bản thờ phụng Amaterasu, điển hình là lễ hội Kannamesai tại đền Ise, nơi người dân dâng lúa gạo mới thu hoạch để cảm tạ nữ thần. Ảnh: Green Shinto. 15. Hình ảnh phổ biến trong văn hóa đương đại. Amaterasu thường xuất hiện trong các tác phẩm văn hóa đại chúng như anime, manga, trò chơi điện tử, và là nguồn cảm hứng cho nhiều biểu tượng nghệ thuật Nhật Bản. Ảnh: Pinterest.

1. Thần mặt trời tối cao. Amaterasu (Thái dương Thần nữ) được coi là nữ thần tối cao của Thần đạo (Shinto), biểu trưng cho ánh sáng, sự sống, và trật tự trong vũ trụ. Ảnh: Pinterest. 2. Ý nghĩa tên gọi. Tên của Amaterasu có nghĩa là “Người chiếu sáng trên thiên đường”, phản ánh vai trò của bà trong việc mang ánh sáng đến thế giới. Ảnh: Pinterest. 3. Con gái của Izanagi. Amaterasu được sinh ra từ con mắt trái của thần sáng tạo Izanagi khi ông thực hiện nghi lễ thanh tẩy sau khi rời khỏi thế giới âm phủ. Ảnh: Pinterest. 4. Chị của Tsukuyomi và Susanoo. Bà là chị gái của thần mặt trăng Tsukuyomi và thần bão tố Susanoo, hai trong số các vị thần quan trọng khác của Thần đạo. Ảnh: Pinterest. 5. Cư ngụ tại thiên giới. Amaterasu ngự trên Takamagahara (Cao thiên nguyên), nơi được coi là thiên đường trong thần thoại Nhật Bản, và cai trị thế giới của các vị thần. Ảnh: Pinterest. 6. Biểu tượng thiên hoàng Nhật Bản. Amaterasu được xem là tổ tiên trực tiếp của Thiên hoàng Nhật Bản. Hoàng gia Nhật tự công nhận mình là một dòng dõi thiêng liêng có nguồn gốc từ thần linh. Ảnh: Pinterest. 7. Biểu tượng Thần đạo. Amaterasu thường được thờ phụng tại các đền Thần đạo, đặc biệt là tại đền Ise, nơi được coi là ngôi đền linh thiêng nhất Nhật Bản. Ảnh: Pinterest. 8. Truyền thuyết về hang đá. Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Amaterasu là việc bà ẩn mình trong hang đá sau khi tức giận trước hành vi phá hoại của em trai mình, Susanoo. Điều này khiến thế giới chìm vào bóng tối. Ảnh: Pinterest. 9. Vũ điệu cứu thế. Để dụ Amaterasu ra khỏi hang, các vị thần đã tổ chức một buổi lễ với vũ điệu thiêng liêng do nữ thần Ame-no-Uzume biểu diễn. Điều này đã khôi phục ánh sáng cho thế giới. Ảnh: Pinterest. 10. Thần khí thiêng liêng. Amaterasu trao tặng ba báu vật thiêng liêng (gọi là Tam khí thần đạo) cho hậu duệ của mình: Thanh kiếm Kusanagi (sức mạnh); viên ngọc Yasakani no Magatama (lòng nhân từ); gương Yata no Kagami (sự thông tuệ). Ảnh: Pinterest. 11. Amaterasu chính là mặt trời. Amaterasu được đồng nhất với mặt trời và là biểu tượng của sự tái sinh, ánh sáng và nguồn sống. Ảnh: Pinterest. 12. Vai trò nữ quyền mạnh mẽ. Dù là nữ thần, Amaterasu giữ vai trò cao nhất trong thần thoại, thể hiện sự coi trọng của người Nhật xưa với vai trò của nữ giới trong xã hội. Ảnh: Pinterest. 13. Amaterasu trong thư tịch cổ. Câu chuyện về Amaterasu được ghi chép trong hai tài liệu cổ quan trọng: Kojiki (Cổ sự ký) và Nihon Shoki (Nhật Bản thư kỷ). Ảnh: Pinterest. 14. Lễ hội liên quan. Nhiều lễ hội Nhật Bản thờ phụng Amaterasu, điển hình là lễ hội Kannamesai tại đền Ise, nơi người dân dâng lúa gạo mới thu hoạch để cảm tạ nữ thần. Ảnh: Green Shinto. 15. Hình ảnh phổ biến trong văn hóa đương đại. Amaterasu thường xuất hiện trong các tác phẩm văn hóa đại chúng như anime, manga, trò chơi điện tử, và là nguồn cảm hứng cho nhiều biểu tượng nghệ thuật Nhật Bản. Ảnh: Pinterest.