Tin nóng ngày 15/11: Điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương

1. Điều tra vụ nổ súng làm 3 người bị thương: Ngày 15/11, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang, truy xét nhóm người gây ra vụ nổ súng ở xã Nhị Bình làm 3 người bị thương. Khoảng 12h ngày 14/11, một nhóm khoảng 10 người đến nhà ông Đồng Nguyên Ấn (SN 1986). Sau đó, họ xảy ra cự cãi với ông Ấn và bất ngờ lấy vật giống súng ra bắn khiến ông Ấn, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979) và Phan Văn Ngọc Thạch (SN 1987) bị thương phải nhập viện. Nguyên nhân dẫn đến sự việc do gia đình chị L.T.K.V. (SN 1989) không đồng ý cho chị chung sống với ông Ấn. Chị V. đã ly dị chồng. 2. Nợ tiền lô đề 200 triệu, nam thanh niên mang xăng đi cướp ngân hàng: Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Lê Tấn Tài (SN 1984, quê An Giang, tạm trú Đức Hòa, Long An) để điều tra xử lý về hành vi "cướp tài sản". Theo lời khai của Tài, do mê chơi lô đề, chỉ trong một thời gian ngắn Tài đã nợ nhiều người và ngay cả "chủ lô" số tiền hơn 200 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Bị các chủ nợ đòi, đe dọa đến tính mạng, Tài nghĩ quẩn và tìm cách cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã mua xăng và thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch-chi nhánh ngân hàng TP Bank trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Khi bị truy bắt, Tài bật quẹt châm vào người mình đốt với ý định…tự tử. 3. Cháy lớn tại công ty sản xuất nhựa xốp KCN Vân Trung, Bắc Giang: Vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h30 phút ngày 15/11, tại khu nhà xưởng của Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa xốp EPS chống cháy Sinu Vina, địa chỉ ở KCN Vân Trung (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Thời điểm xảy ra vụ cháy tại công ty có 9 công nhân và 1 Phó giám đốc. Đến khoảng 13h 55 phút cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại trên 2.100 m2 nhà xưởng, thiệt hại về vật chất hàng tỷ đồng và làm 1 công nhân bị thương. 4. Đấm CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Ngày 15/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Hoa Lư vừa bắt giữ Trịnh Anh Tuấn (SN 1988, trú tại xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Tối 11/11, Tuấn điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không có giấy phép lái xe, vi phạm nồng độ cồn. Khi tổ công tác lập biên bản kiểm tra, tạm giữ phương tiện, Tuấn đã không chấp hành và có hành vi xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng, dùng tay đấm vào mặt Thượng úy Vũ Ngọc Khánh. 5. Nữ luật sư rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong ở Sài Gòn:Chiều 15/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra nguyên nhân một phụ nữ rơi trên tầng cao chung cư xuống đất. Khoảng 13h cùng ngày, người dân tại chung cư Sunview Town trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình nghe tiếng động mạnh, sau đó phát hiện một người phụ nữ đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.T.M.T (49 tuổi, quê Quảng Nam). Được biết chị T là luật sư, sống một mình ở căn hộ trên tầng 18. Trưa nay chị nhờ một phụ nữ qua chở đi công việc, khi người phụ nữ kia tới thì chị T kêu người phụ nữ ra ngoài để mình đi thay đồ, sau đó chị T vào phòng ngủ đóng cửa lại rồi xảy ra vụ việc. Ảnh: CATP HCM. 6. Khởi tố nhóm chuyên cướp vé số của người già: Ngày 15/11, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Dũng (48 tuổi) và Lương Lê Tuấn Huy (38 tuổi, cùng ở Cần Thơ) về tội Cướp giật tài sản. Trước đó, sáng 26/10, Dũng chạy xe máy chở Huy từ Cần Thơ sang Vĩnh Long. Đến cầu vượt quốc lộ 54 ở thị xã Bình Minh, họ tiếp cận người đàn ông bán vé số. Dũng bước xuống vờ hỏi mua rồi cướp xấp vé số trên tay nạn nhân. Sau đó, 2 bị can mang vé số đi bán được 1 triệu đồng. Hai đối tượng đã có tiền án về tội Trộm cắp, Cướp giật tài sản, Tàng trữ trái phép chất ma túy. 7. Hai phụ nữ tử vong sau va chạm với xe đầu kéo: Chiều 15/11, xe đầu kéo chở bê tông khối lưu thông hướng cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) đi quốc lộ 5. Đến nút giao Đàm Quang Trung - Cổ Linh (quận Long Biên), xe này va chạm với xe máy chở 2 phụ nữ. Hai người đi xe máy ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chỉ huy Đội CSGT số 5 cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực này có mưa, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. 8. Cá sấu đi lạc ra cộng đồng: Ngày 15/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết đã làm rõ vụ cá sấuxuất hiện dưới dòng kênh Thoại Hà (thuộc xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn) đang gây hoang mang dư luận tại địa phương trong những ngày qua. Theo đó, vào ngày 11/11, anh Nguyễn Văn Hải (xã Thoại Giang) đi kích cá theo mé kênh Thoại Hà. Khi đến đoạn thuộc ấp Mỹ Giang, anh Hải phát hiện có cá sấu đang ngoi đầu lên mặt nước nên định bơi xuồng đến bắt nhưng không thành. Đến 22 giờ cùng ngày, anh Hải sử dụng kích điện bắt được cá sấu này cách nơi phát hiện ban đầu khoảng 150m.

