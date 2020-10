Tin nóng ngày 15/10: 1 hiệp sĩ bị cướp tấn công chết não

1. Truy bắt kẻ trộm, 1 hiệp sĩ bị cướp tấn công chết não: Ngày 15/10, anh Nguyễn Thiên Báo (đội hiệp sĩ SBC Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho biết, anh C.V.N.Q. (SN 1993, quê Đồng Nai, thành viên của đội hiệp sĩ SBC Biên Hòa) đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch, chết não. Trong quá trình truy bắt kẻ trộm, nam hiệp sĩ ở Bình Dương bị đối tượng tấn công rơi xuống rìa kênh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 2. Đột nhập biệt thự trộm hơn 700 triệu đồng: Ngày 15/10, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang truy bắt 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch) đột nhập một căn biệt thự thuộc đường 20 (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) lấy tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng. Cả 2 đối tượng đã lục lọi lấy đi 320 triệu đồng tiền mặt, 14.000 USD, Ipad, giỏ xách hàng hiệu cùng 1 số tài sản khác. Tổng tài sản bị mất trộm trị giá hơn 700 triệu đồng. 3. Người phụ nữ đánh người tình tử vong vì hay ghen tuông: Ngày 15/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam đối với bà H’Lhơt H’môk (53 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin) để điều tra về hành vi “Giết người”. Ban đầu, bà H’Lhơt khai nhận, thời gian gần đây, ông Y Trinh (57 tuổi) thường xuyên ghen tuông và đánh đập bà. Thậm chí, có lần ông Y Trinh đã kề dao Thái Lan vào cổ vì bà nói chuyện với người đàn ông lạ. 4. Đi tìm đá quý, nam thanh niên rơi xuống hang sâu 147m tử vong: Ngày 15/10, Công an Hà Giang cho biết, cơ quan chức năng đã tìm kiếm thấy một người mất tích dưới hang sâu tại thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Trước đó, khoảng 9h45 ngày 11/10, anh Vừ Mí Nô (25 tuổi) và Vừ Mí Chơ (19 tuổi, cùng trú huyện Đồng Văn) đi xuống hang đá tìm đá có dạng đẹp đem bán thì Chơ bị trượt chân ngã. 5. Anh trai khóc nức nở khi thấy em trai treo cổ trên cây: Khoảng 9h ngày 15/10, người dân đi qua đèo Hải Vân (đoạn chân đèo phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bất ngờ phát hiện một người chết trong tư thế treo cổ trên cành cây. Nạn nhân là anh V.V.T (22 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam). Anh trai nạn nhân đã đến hiện trường nhận diện và òa khóc nức nở. 6. Lừa bán xe SH giá rẻ, 10X chiếm đoạt gần 100 triệu đồng: Ngày 15/10, Công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ Trần Công Anh (SN 2002 trú huyện Nghĩa Đàn) về hành vi lừa bán xe SH cũ chiếm đoạt tài sản. Anh lập nhóm bán xe SH giá rẻ. Có người hỏi, thanh niên này bán giá thấp nhưng yêu cầu giao tiền một nơi, nhận xe một nơi. Khi đã nhận được tiền, Anh lại không chịu giao xe như đã hẹn. 7. Tìm kiếm một nữ sinh bỏ xe máy, nghi nhảy sông tự tử: Ngày 15/10, Công an phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã phát hiện chiếc xe máy để bên bờ kè sông Đăk Bla, nghi của một nữ sinh để lại rồi nhảy sông tự tử. Qua xác minh ban đầu, người điều khiển chiếc xe trên là nữ sinh H.T.T.H (SN 2003, trú tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). >>> Xem thêm video: 2 đối tượng trộm xe, đâm tử vong 2 "hiệp sĩ" đường phố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

