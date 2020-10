Tin nóng ngày 14/10: Siết cổ người yêu đến chết rồi khóa cửa bỏ đi

1. Siết cổ người yêu đến chết rồi khóa cửa bỏ đi: Ngày 14/10, Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Phan Thanh Tâm (22 tuổi, trú huyện Phú Ninh để điều tra về hành vi giết người. Tâm rủ người yêu là Võ Thị H. (18 tuổi, trú xã Tam Thành) về nhà của mình chơi. Sau khi sử dụng ma túy, bị ảo giác, đối tượng đã siết cổ và dùng khăn bịt miệng H. khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Tâm dùng một tấm bạt phủ lên người nạn nhân rồi đóng cửa nhà đi. 2. Nam thanh niên lao vào nhà dân chém nhầm bé gái: Ngày 14/10, Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Sruk K’Thi (26 tuổi; trú xã Liêng S’Rônh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Do có mâu thuẫn từ trước, Sruk K’Thi thấy các Công an viên đang ngồi uống nước trong nhà ông N.V.H. (trú tại xã Đạ Rsal). Các đối tượng lao vào nhà và dùng dao chém nhầm vào cháu N.T.M.D. (12 tuổi- là con ông H) gây thương tích 6%. 3. Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 10.000 tỷ đồng: Ngày 14/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 10.000 tỷ đồng và bắt giữ 11 đối tượng chủ chốt trong đường dây. Bùi Mạnh Trí (35 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc này hiện đang bỏ trốn. Trí và các đối tượng cầm đầu đường dây thu lợi bất chính với số tiền rất lớn từ chênh lệch tỷ giá USD do các đối tượng quy định và tiền hoa hồng. 4. Tìm thấy thi thể 2 cha con trong tàu cá bị chìm ở Quảng Nam: Chiều 14/10, UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã tìm thấy thi thể 2 cha con mất tích trong vụ chìm tàu ở địa phương. Trước đó, sáng 11/10, tàu QNa 90499 TS bị chìm khi đang neo đậu trên sông khiến 2 cha con ông D. và em Đ. cùng trú xã Tam Hải mất tích. 5. Truy bắt gã thanh niên bất ngờ lao khỏi tiệm vàng: Ngày 14/10, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM đang truy xét đối tượng thực hiện vụ cướp giật xảy ra tại tiệm vàng N.H. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A). Trước đó, một nam thanh niên chạy xe tay ga vào hỏi mua nhẫn vàng. Nhân viên đã lấy 2 nhẫn vàng trị giá hơn 100 triệu đồng cho khách xem tuy nhiên nam thanh niên vừa đeo vàng vào tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. 6. Tài xế xe ôm công nghệ bị dí dao vào cổ cướp xe máy: Ngày 14/10, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Huy (SN 1996 trú tại Ba Đình) để điều tra hành vi cướp xe máy của xe ôm công nghệ. Huy khai nhận do không có nghề nghiệp, thường xuyên chơi game online, thiếu tiền tiêu xài nên đã cướp xe của anh Nguyễn Tiến N. (SN 1996, trú tại Lạng Sơn; là xe ôm công nghệ Grab) vào rạng sáng 4/10. 7. Nhiều xe ô tô ở TP Vinh bị trộm bánh trong đêm: Ngày 14/10, UBND xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có xảy ra tình trạng một số xe ô tô bị trộm bánh vào ban đêm. Theo đó, tối 12/10, lợi dụng đêm tối, một số kẻ trộm đã dùng gạch kê xe lên sau đó tháo bánh xe rồi lấy đi tại Khu đô thị Minh Khang và xóm 18, xã Nghi Phú, TP Vinh. >>> Xem thêm video: Dùng thiết bị phá sóng thực hiện trên 30 vụ trộm cắp xe. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

