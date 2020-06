Tin nóng ngày 13/6: Đột nhập nhà nghỉ... bắt nữ sinh viên buôn ma túy

1. Toàn cảnh bi kịch của xe tải nổ lốp đâm vào chợ: Sáng sớm ngày 13/6, một chiếc xe tải nổ lốp lao vào chợ ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, tông nhiều phương tiện khác khiến 3 người chết và 7 người bị thương. Trong quá trình đi cấp cứu, 2 người không qua khỏi, 5 nạn nhân còn lại đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Huyện Đắk Mil cho biết nguyên nhân ban đầu do xe tải nổ lốp rồi tông vào phương tiện khác. Một nhân chứng gần đó cho hay, qua camera, chiếc xe tải gây tai nạn lao rất nhanh. Những người ở gần nghe rầm, quay sang thấy người chết, bị thương nằm la liệt. Người dân phải bênh xe lên, kéo xe máy đổ và bế người đi viện. 2. Công an Thanh Hóa xử 587 tài xế vi phạm nồng độ cồn: Sau 21 ngày tổng kiểm soát phương tiện giao thông Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã xử lý 11.636 phương tiện vi phạm. Trong đó, 587 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 6 trường hợp sử dụng ma túy, 3.119 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Tổng số tiền phạt hơn 17 tỷ đồng. Cảnh sát cũng tạm giữ hơn 2.000 phương tiện, tước 889 giấy phép lái xe. 3. Hà Tĩnh phạt nồng độ cồn tài xế 35 triệu: Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với ông N.Đ.P. (39 tuổi, thị xã Hồng Lĩnh) vì Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ số tiền 35 triệu đồng. Ông P. còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng do lỗi vi phạm nồng độ cồn. Vào tháng 5, ông Phú bị kiểm tra nồng độ cồn khi lái xe, kết quả nồng độ cồn vượt quá 0,1 miligam/lít khí thở (0,658mg/l). 4. Bắt tạm giam cán bộ Sở Nội vụ Thanh Hóa: Công an Thanh Hóa ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý Công, viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vì đánh bạc tại nhà riêng như trước đây Kiến thức đã thông tin. Các đồng phạm đánh bài ăn tiền cùng ông Toàn là Đàm Anh Tuấn, Vũ Văn Khánh, Trần Đức Thịnh cũng bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. 5. Nữ sinh viên Huế cầm đầu đường dây ma túy từ TPHCM đến miền Trung: Công an Thừa Thiên Huế bắt quả tang Hoàng Nguyễn Minh Hằng trong nhà nghỉ khi đang giữ 1.303 viên thuốc lắc. Hằng đang là sinh viên năm 2 của Trường cao đẳng Du lịch Huế và cầm đầu đường dây ma túy liên tỉnh từ TP.HCM, vận chuyển xe khách đưa về Huế phân phối khu vực tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 6. Cháy kho quay tôn kín ở Hà Nội: Rạng sáng 13/6 một vụ cháy lớn từ một nhà kho trong khu vực Viện điều tra quy hoạch Rừng thuộc xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì, Hà Nội khiến đã được lực lượng PCCC khống chế. Trước đó lửa lan rộng kèm theo nhiều tiếng nổ tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Khu xưởng rộng khoảng 200m2, xung quanh được quây kín bằng tấm tôn. >>> Mời độc giả xem video Báo động thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

