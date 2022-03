Tin nóng ngày 13/3: Thi thể nam giới trói tay chân, buộc đá ở bãi ngao

Thi thể người đàn ông trói tay, chân buộc đá ở bãi ngao. Khoảng 12h ngày 11/3/2022, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin tại khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang,Tiên Lãng, Hải Phòng, Đồn Biên phòng Vinh Quang phát hiện 1 tử thi nam giới (chưa rõ lai lịch) trong trạng thái bị trói chân, tay, buộc nối với đá trôi dạt đến. Nguyên kế toán trưởng công ty môi trường kê khống tiền lương. Phòng CS kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố, bắt bị can Ma Thị Thu Hằng - nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư và môi trường Cao Bằng về tội Tham ô tài sản. Từ năm 2012 - 2016, Hằng đã lợi kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công, tiền mua vật tư, hàng hóa… để chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng. 15 nam nữ "bay lắc" ngày khai trương quán karaoke. Rạng sáng 13/3, các đơn vị thuộc Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang 15 đối tượng, gồm 9 nam và 6 nữ đang "bay lắc" trong 1 phòng của quán karaoke trên đường Trần Phú. Cảnh sát thu giữ một đĩa sứ còn sót lại tinh thể màu trắng (ketamine). Nhóm nam nữ trên mua về để sử dụng, bay lắc từ đêm 12/3 nhân dịp khai trương quán karaoke. Hỗn chiến sau va chạm giao thông. Công an TP Thuận An (Bình Dương), đang tạm giữ Bồ Minh Trung (20 tuổi, TP Thuận An), Phan Long Hồ (22 tuổi), Cao Vĩnh Kỳ (19 tuổi, cùng quê An Giang), Võ Minh Bằng (18 tuổi, Bến Tre) cùng một người khác để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Tối 7/3, Trung và Bằng xảy ra va chạm với xe máy của Nguyễn Bình Dương (19 tuổi, quê Đắk Lắk). Bằng đã đánh vào mũ bảo hiểm của Dương. Sau đó, Dương rủ Ngô Viết Hòa (18 tuổi, quê Đắk Lắk) tìm Trung, Bằng và 2 nhóm đã hỗn chiến khiến Trung, Bằng, Hoà và Dương bị thương. Thi thể bé trai 9 tuổi được tìm thấy dưới hồ sau một ngày mất tích. Ngày 13/3, lãnh đạo phường Phú Hội (TP Huế) cho biết vừa bàn giao thi thể bé trai N.N.P. (9 tuổi) bị đuối nước cho gia đình. Sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể bé trai trên tại hồ Trái Tim. Cơ quan chức năng nhận định, nhiều khả năng bé trai bị đuối nước. Bắt kẻ sát hại dã man người làm rẫy. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trang (70 tuổi, trú xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi Giết người. Chiều 12/3, người dân phát hiện thi thể ông Vi Văn Sằn (51 tuổi, quê huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) nằm chết trên võng tại khu vực rẫy, thuộc ấp Bàu Ngứa, xã Tân Lâm với vết dao trên ngực. Cảnh sát sau đó xác định, Trang là nghi phạm. Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi bị đóng đinh vào đầu tử vong. Ngày 13/3, bác sĩ Trần Văn Trung, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết, ngay khi nhập viện, bệnh nhi Đ.N.A. (3 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) đã bị tổn thương não quá nặng. Vì vậy sau gần 2 tháng điều trị tích cực, các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng cháu bé đã không thể qua khỏi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khủng khiếp lời khai người tình của mẹ bé gái bị đóng 9 cây đinh vào đầu. (Nguồn: THĐT).

