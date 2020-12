Tin nóng ngày 12/12: Người đàn ông gần 60 tuổi hiếp dâm cô gái bị thần kinh

Người đàn ông gần 60 tuổi hiếp dâm cô gái bị thần kinh: Lợi dụng lúc chỉ có một mình nạn nhân ở nhà, Bùi Văn Tính (SN 1964, trú xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã mò sang hiếp dâm chị chị T.N.N. bị bệnh thần kinh. Hôm nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ Tính để điều tra về hành vi hiếp dâm. Chủ nhiệm hợp tác xã bị cháy sém trong chòi canh: Sáng nay, người dân địa phương bất ngờ phát hiện chòi canh tại địa bàn xóm 1 (xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đã bị cháy rụi. Bên trong chòi canh này, người dân phát hiện thi thể người đàn ông bị cháy sém. Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu T. (SN 1971, Chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Tâm, xã Quỳnh Vinh). Phát hiện quả bom gần 300 kg: Chiều 12/12, cơ quan chức năng của TP Hà Tiên (Kiên Giang) phân công lực lượng bảo vệ hiện trường khi phát hiện quả bom dài hơn 1 m tại khu phố 3, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên. Một ngày trước, trong lúc thi công dự án hồ chứa nước, xe cuốc đào lên một quả bom to như bình gas, nặng khoảng 300 kg. "Ô tô điên" tông hàng loạt xe máy, 2 cô gái nhập viện: Khoảng 12h ngày 12/12, ô tô 4 chỗ do người đàn ông điều khiển lưu thông trên đường Tầm Vu, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì mất lái, lao sang đường tông vào 2 xe máy do 2 cô gái điều khiển chiều ngược lại. Chưa dừng lại, ô tô 4 chỗ tiếp tục tông lao tới tông vào 2 xe máy đậu ven đường, mắc kẹt vào gốc cây mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 2 cô gái đi xe máy bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới sảnh: Tối 11/12, nhiều người sống tại block Đại Nam, chung cư Tara Residence, quận 8, TP.HCM nghe tiếng động mạnh. Khi ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện nam thanh niên (khoảng 28 tuổi) rơi từ tầng cao chung cư, nằm bất động trên mặt đất. Hiện Công an quận 8 đang điều tra làm rõ vụ việc. Sát hại nhân tình rồi tự tử giữa cánh đồng: Chiều 10/12, chị chị Đ.T.H. (34 tuổi, ở huyện Việt Yên, Bắc Giang) tới nhà anh T.Đ.N. (35 tuổi, ở xã Song Mai, TP Bắc Giang) ăn cơm. Tối cùng ngày, hai người cùng ra lều trông cá của gia đình anh N. Tại đây, cả 2 mâu thuẫn chuyện tình cảm, N. sát hại nạn nhân rồi tự tử. Hôm nay, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang điều tra, thụ lý vụ án. Đang nhậu thì bị vợ gọi, người đàn ông đổ xăng đốt nhà: Đang cùng bạn bè ăn nhậu thì Ngô Quang Đoan (SN 1980, trú tại uyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bị vợ là chị N.T.H gọi điện thoại cằn nhằn, yêu cầu về nhà. Về đến nhà, Đoan tiếp tục cãi vã với vợ, sau đó mua xăng về đốt nhà, khiến vợ bỏng nặng. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với Đoan để điều tra về hành vi giết người. >>> Xem thêm video: Bắt giam bảo vệ trường học ở Bến Tre hiếp dâm bé gái 8 tuổi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

