Tin nóng ngày 10/9: Sự thật “bạch xà” xuất hiện tại đình làng Bắc Giang

“Bạch xà” xuất hiện ở đình làng tại Bắc Giang chỉ là con trăn. Ngày 10/9, Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) cho biết, con trăn màu trắng xuất hiện ở đình làng tại xã Nam Dương là do ông Nguyễn Văn Nhật (trú tại thôn Thủ Dương) bắt được rồi thả ở đình làng vì không bán được giá cao. Trước đó, mạng xã hội đăng hình ảnh, video về 1 con trăn màu trắng nằm dưới chân gốc cây đề thuộc đình thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn gây xôn xao dư luận. 24 cơ sở karaoke ở Bình Dương bị xử phạt, tạm đình chỉ. Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, trong đêm 9/9, công an các đơn vị đã kiểm tra trên 40 cơ sở kinh doanh, phát hiện xử lý 24 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC và CNCH. Trong đó, 21 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền trên 250 triệu đồng, tạm đình chỉ 3 cơ sở. Trước đó, sau khi xảy ra vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương tổng kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh vi phạm, không đảm bảo an toàn PCCC. Bắt Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Thành. Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Châu - Tổng giám đốc Công ty CP Việt Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Dự án Khu đô thị hỗn hợp DL2 tại TP Tuy Hòa. chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các thủ tục có liên quan, chưa được công nhận là chủ đầu tư dự án nhưng ông Châu vẫn huy động nguồn vốn từ khách hàng có nhu cầu về nhà ở để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Tạm giữ 13 'quái xế' gây rối đêm Trung thu. Đêm 9/9 rạng sáng 10/9, lực lượng Cảnh sát 141 phối hợp với công an các quận tại Hà Nội đã bắt giữ 13 "quái xế" có hành vi nẹt pô, lạng lách, đua xe... gây náo loạn đường phố trong đêm Trung thu. Trong đó đáng chú ý có 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, cảnh sát thu giữ 1 bình khí cười, 2 xe mô tô nghi xe tang vật. Vẫy xe bên đường, người đàn ông bị đánh gãy xương hàm. Ngày 10/9, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (33 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Khoảng 16h ngày 22/8, ông L (47 tuổi, huyện Cam Lộ) vẫy xe xin đi nhờ tại thôn Tân Lập, xã Vĩnh Long, bất ngờ bị Nam dùng thanh sắt đánh gục tại chỗ. Kết quả giám định cho thấy, ông L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 14%. Bắt nghi can đâm chết lái xe taxi ở Đồng Nai. Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Minh Tâm (30 tuổi, huyện Long Thành) điều tra hành vi giết người. Do ghen tuông, chiều 7/9, Tâm rủ Đạt (27 tuổi), Nhã (22 tuổi, tỉnh Long An) cùng một số đối tượng khác đến quán nước ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành gặp chị P.T.D.M (bạn gái Tâm) và anh M. V. N (bạn trai cũ chị M) để nói chuyện. Khi thấy Tâm đánh anh N, anh Nguyễn Công Đức (41 tuổi, huyện Long Thành) lái xe taxi đang đỗ gần đó đến can ngăn thì bị Tâm dùng dao đâm 3 nhát vào người, tử vong. Hai giám đốc cầm súng dọa bắn nhau. Ngày 10/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giáp về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Trần Phát Đạt và Hồ Hồng Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tối 19/8, Giáp, Đạt và Quảng cùng trú tại thị trấn Hương Khê và một số người khác uống rượu tại quán “Huân Nhung”, sau đó, Giáp và Đạt xảy ra mâu thuẫn. Đạt về nhà lấy súng CZ75 đến nhà Giáp. Lúc này, Giáp lấy trong nhà ra 1 khẩu súng AK, chĩa súng lên trời bắn liên thanh 6 phát. 4 trận động đất xảy ra tại Kon Tum trong chưa đầy 2 giờ. Sáng 10/9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu đã phát thông tin về 4 trận động đất vừa xảy ra ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Theo đó, chỉ từ 5h55 đến 7h34 sáng cùng ngày, nơi đây xảy ra 4 trận động đất từ 2,5 đến 3,1 độ. Trước đó, huyện Kon Plông liên tiếp ghi nhận động đất với tần suất nhiều chưa từng có trong vòng một thế kỷ qua như trận động đất 4,7 độ xảy ra chiều 23/8. Tài xế say xỉn tông chết người trên ôtô đang đỗ ven đường. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h30 ngày 9/9 tại tỉnh lộ 293, thị trấn Tân An (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Xe ô tô 98C-176.63 do anh Lê Văn Thao (SN 1989, huyện Lạng Giang) điều khiển đã va chạm với đuôi xe ô tô BKS 98A-503.44 đang dừng đỗ sát lê đường. Khi đó, trên xe 98Acó anh Trần Văn Nguyên (SN 1991, huyện Yên Dũng) và chị Hảo là vợ anh Nguyên. Vụ tai nạn khiến anh Nguyên tử vong, chị Hảo bị thương nặng. Thao khai có uống rượu ở địa bàn huyện Lục Nam. Kiểm tra cho thấy, anh Thao có nồng độ cồn ở mức 1,066 mg/l khí thở. >>> Mời độc giả xem thêm Lời kể tài xế vụ tai nạn liên hoàn 9 xe trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Nguồn: Báo Lao động.

