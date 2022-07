Tin nóng 15/7: Nhiều nữ sinh đi làm thêm bị “ông chủ” sàm sỡ

Nhiều nữ sinh đi làm thêm bị "ông chủ" sàm sỡ: Ngày 14/7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã triệu tập người đàn ông bị nhiều nữ sinh viên tố cáo sàm sỡ khi đi làm thêm. Người đàn ông bị tố cáo là Đ.V.T. (SN 1982) đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nạn nhân như nội dung trên mạng xã hội. Được biết, Đ.V.T. quê ở Hải Dương vào Đà Nẵng kinh doanh thiết bị y tế ở nhiều địa điểm khác nhau. Bắt nữ đối tượng chuyên vào trường học lừa lấy điện thoại học sinh: Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi, ở TP Tuy Hòa, Phú Yên) tiếp cận nhiều em học sinh ở các trường THCS tại huyện Tây Hòa để lừa lấy lấy tài sản, trong đó có điện thoại rồi mang đi bán. Ngày 15/7, Công an huyện Tây Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hằng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đâm chết người vì bị đánh khi can ngăn ẩu đả: Siu Thăng (SN 2003) ngồi nhậu tại nhà ông Siu H. cùng với Siu Lát (SN 1997), Siu Thanh (SN 2001, đều trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì giữa Siu Lát và Siu Thanh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Siu Thăng đến can ngăn thì bị Siu Lát dùng tay đánh vào người. Bực tức, Siu Thăng rút dao ra đâm 2 nhát vào người Siu Lát khiến nạn nhân tử vong. Vượt 800km gặp người yêu qua mạng xã hội, bé gái nhiều lần bị xâm hại: Nguyễn Ngọc Huy (SN 1989, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) quen bé N.T.N. (SN 2006, ở Hải Dương) qua Facebook, sau đó N. trốn cha mẹ, vượt 800 km vào Đà Nẵng ở nhà Huy và nhiều lần bị đối tượng này giao cấu. Ngày 15/7, Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng này. Hứa 'chạy' vào công chức, người phụ nữ chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Đậu Thị Liệu (SN 1978, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) tự nhận mình có quan hệ rộng và hứa hẹn với một số người sẽ 'chạy' vào các cơ quan nhà nước, để lừa đảo các nạn nhân gần 1 tỷ đồng. Ngày 15/7, Công an Thị xã Ba Đồn cho biết đã khởi tố bị can Liệu về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông nằm chết bên cạnh con dao: Sáng 15/7, chị gái ông Trần Văn T. (49 tuổi, trú xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đến nhà anh T. chơi thì phát hiện anh T nằm chết dưới đất với nhiều vết máu liền báo Công an. Khám nghiệm tử thi sơ bộ, công an phát hiện anh T. có vết thương ở vùng bụng, bên cạnh tử thi có một con dao. Theo người thân và gia đình, anh T. bị bệnh tâm thần. Cháy trang trại nuôi lợn ở Hải Dương khiến hơn 400 con bị chết: Sáng 15/7, đám cháy bất ngờ xảy ra tại trang trại lợn thuộc Công ty Cổ phần thuốc thú y AMAVET (thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) do ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1964) quản lý. Vụ cháy khiến toàn bộ hệ thống trần chống nóng của trang trại bị ngọn lửa thiêu rụi và hơn 400 con lợn (hơn 300 lợn con, hơn 100 lợn nái) bị chết. Xe khách chở 14 người Lào bị lật: Chiều 15/7, tại Km13+900 đoạn qua huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xe khách mang BKS Lào-3033 do tài xế Nanthavongsa (SN 1958, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển thì bất ngờ mất lái rồi bị lật ngang. 14 hành khách người Lào (đa số phụ nữ và trẻ em) trên chiếc xe hoảng loạn, kêu cứu. Ngay lập tức, người dân địa phương đã nhanh chóng lao đến, phá kính xe tìm cách kéo các hành khách cùng tài xế thoát ra ngoài. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Nhiều nữ sinh đi làm thêm bị "ông chủ" sàm sỡ: Ngày 14/7, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã triệu tập người đàn ông bị nhiều nữ sinh viên tố cáo sàm sỡ khi đi làm thêm. Người đàn ông bị tố cáo là Đ.V.T. (SN 1982) đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các nạn nhân như nội dung trên mạng xã hội. Được biết, Đ.V.T. quê ở Hải Dương vào Đà Nẵng kinh doanh thiết bị y tế ở nhiều địa điểm khác nhau. Bắt nữ đối tượng chuyên vào trường học lừa lấy điện thoại học sinh: Phạm Thị Bích Hằng (32 tuổi, ở TP Tuy Hòa, Phú Yên) tiếp cận nhiều em học sinh ở các trường THCS tại huyện Tây Hòa để lừa lấy lấy tài sản, trong đó có điện thoại rồi mang đi bán. Ngày 15/7, Công an huyện Tây Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hằng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đâm chết người vì bị đánh khi can ngăn ẩu đả: Siu Thăng (SN 2003) ngồi nhậu tại nhà ông Siu H. cùng với Siu Lát (SN 1997), Siu Thanh (SN 2001, đều trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì giữa Siu Lát và Siu Thanh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Siu Thăng đến can ngăn thì bị Siu Lát dùng tay đánh vào người. Bực tức, Siu Thăng rút dao ra đâm 2 nhát vào người Siu Lát khiến nạn nhân tử vong. Vượt 800km gặp người yêu qua mạng xã hội, bé gái nhiều lần bị xâm hại: Nguyễn Ngọc Huy (SN 1989, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) quen bé N.T.N. (SN 2006, ở Hải Dương) qua Facebook, sau đó N. trốn cha mẹ, vượt 800 km vào Đà Nẵng ở nhà Huy và nhiều lần bị đối tượng này giao cấu. Ngày 15/7, Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng này. Hứa 'chạy' vào công chức, người phụ nữ chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng: Đậu Thị Liệu (SN 1978, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) tự nhận mình có quan hệ rộng và hứa hẹn với một số người sẽ 'chạy' vào các cơ quan nhà nước, để lừa đảo các nạn nhân gần 1 tỷ đồng. Ngày 15/7, Công an Thị xã Ba Đồn cho biết đã khởi tố bị can Liệu về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người đàn ông nằm chết bên cạnh con dao: Sáng 15/7, chị gái ông Trần Văn T. (49 tuổi, trú xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Bình Thuận) đến nhà anh T. chơi thì phát hiện anh T nằm chết dưới đất với nhiều vết máu liền báo Công an. Khám nghiệm tử thi sơ bộ, công an phát hiện anh T. có vết thương ở vùng bụng, bên cạnh tử thi có một con dao. Theo người thân và gia đình, anh T. bị bệnh tâm thần. Cháy trang trại nuôi lợn ở Hải Dương khiến hơn 400 con bị chết: Sáng 15/7, đám cháy bất ngờ xảy ra tại trang trại lợn thuộc Công ty Cổ phần thuốc thú y AMAVET (thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, Hải Dương) do ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1964) quản lý. Vụ cháy khiến toàn bộ hệ thống trần chống nóng của trang trại bị ngọn lửa thiêu rụi và hơn 400 con lợn (hơn 300 lợn con, hơn 100 lợn nái) bị chết. Xe khách chở 14 người Lào bị lật: Chiều 15/7, tại Km13+900 đoạn qua huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xe khách mang BKS Lào-3033 do tài xế Nanthavongsa (SN 1958, trú tỉnh Savannakhet, Lào) điều khiển thì bất ngờ mất lái rồi bị lật ngang. 14 hành khách người Lào (đa số phụ nữ và trẻ em) trên chiếc xe hoảng loạn, kêu cứu. Ngay lập tức, người dân địa phương đã nhanh chóng lao đến, phá kính xe tìm cách kéo các hành khách cùng tài xế thoát ra ngoài. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. >>> Xem thêm video: Sàm sỡ trong quán ăn, nam thanh niên nhận bài học nhớ đời. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).