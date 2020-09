Tin nóng ngày 10/9: Nghịch tử đâm chết cha đẻ chỉ vì nhà mất điện

1. Cầm dao đâm chết cha đẻ chỉ vì nhà bị mất điện: Ngày 10/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 10 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là cha ruột của Tâm, ông Nguyễn Văn Trí (SN 1968). Nghi ngờ cha mình cắt điện Tâm đã sang nhà cầm dao đâm nạn nhân tử vong. 2. Tạm giữ ông bố 2 lần ôm con lao xuống kênh: Ngày 10/9, Công an TP Hải Phòng (Hải Phòng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy (32 tuổi, ngụ phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) để làm rõ hành vi Giết người. Tối 8/8, thượng úy Phan Đình Thượng, cán bộ Công an quận Dương Kinh phát hiện Huy đi xe máy chở hai con nhỏ và lao xuống kênh Hòa Bình. Anh Thượng liền nhảy xuống nước cứu ba cha con lên bờ. Tuy nhiên, Huy tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống nước. Cán bộ công an phải cứu họ lần 2. 3. Say rượu đánh trọng thương cụ già 75 tuổi: Ngày 10/9, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Quýt về tội cố ý gây thương tích. Khi say rượu, Quýt đã đến nhà của ông Đoàn Văn Tưởng (75 tuổi, ngụ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa), Quýt lấy khúc gỗ để trước sân rồi bước vào đạp cửa nhà; nghe có tiếng động ông Tưởng vừa bước ra thì bị Quýt dùng cây đánh nhiều cái vào đầu bị thương 38%. 4. Bắt quả tang đối tượng bẻ khóa xe SH: Ngày 10/9, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nghiêm Quang Huy, SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 10h ngày 8/9, Huy đã trộm chiếc xe SH có địa chỉ 185 Kim Mã, Hà Nội thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. 5. Phát hiện bé sơ sinh bé trong thùng rác: Ngày 10/9, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đã xác định được người mẹ và đang làm việc với người này.Quá trình làm việc, công an xác định xác trẻ sơ sinh là giới tính nữ, nghi sinh non. Hiện công an đang lấy lời khai người mẹ để xác định nguyên nhân vứt con sơ sinh vào thùng rác. Trước đó, tại xã Trung An người dân phát hiện một bao ni lông chứa thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong vứt trong thùng rác màu xanh. 6. Triệt phá 2 ổ đánh bạc do phụ nữ cầm đầu: Ngày 10/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc tại quán cà phê trên địa bàn, với nhiều con bạc tham gia. Tại thời điểm cơ quan chức năng bắt quả tang, Trần Xuân Chương và Nguyễn Ngọc Kim (chủ nhà) nhanh chân bỏ chạy. Bước đầu nhóm người khai nhận tổ chức đánh bạc từ tối ngày hôm trước đến khi bị bắt quả tang. 7. Bị phạt 10 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook: Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Trần Minh D. (SN 1989, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Video Người phụ nữ mạo danh nhà báo, dọa CSGT. Nguồn: VTC 14

1. Cầm dao đâm chết cha đẻ chỉ vì nhà bị mất điện: Ngày 10/9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (29 tuổi, trú xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) 10 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án là cha ruột của Tâm, ông Nguyễn Văn Trí (SN 1968). Nghi ngờ cha mình cắt điện Tâm đã sang nhà cầm dao đâm nạn nhân tử vong. 2. Tạm giữ ông bố 2 lần ôm con lao xuống kênh: Ngày 10/9, Công an TP Hải Phòng (Hải Phòng) cho biết, đang tạm giữ hình sự Phùng Văn Huy (32 tuổi, ngụ phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) để làm rõ hành vi Giết người. Tối 8/8, thượng úy Phan Đình Thượng, cán bộ Công an quận Dương Kinh phát hiện Huy đi xe máy chở hai con nhỏ và lao xuống kênh Hòa Bình. Anh Thượng liền nhảy xuống nước cứu ba cha con lên bờ. Tuy nhiên, Huy tiếp tục ôm 2 con nhảy xuống nước. Cán bộ công an phải cứu họ lần 2. 3. Say rượu đánh trọng thương cụ già 75 tuổi: Ngày 10/9, Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang cho biết, đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Quýt về tội cố ý gây thương tích. Khi say rượu, Quýt đã đến nhà của ông Đoàn Văn Tưởng (75 tuổi, ngụ ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa), Quýt lấy khúc gỗ để trước sân rồi bước vào đạp cửa nhà; nghe có tiếng động ông Tưởng vừa bước ra thì bị Quýt dùng cây đánh nhiều cái vào đầu bị thương 38%. 4. Bắt quả tang đối tượng bẻ khóa xe SH: Ngày 10/9, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nghiêm Quang Huy, SN 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Khoảng 10h ngày 8/9, Huy đã trộm chiếc xe SH có địa chỉ 185 Kim Mã, Hà Nội thì bị cơ quan chức năng bắt giữ. 5. Phát hiện bé sơ sinh bé trong thùng rác: Ngày 10/9, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đã xác định được người mẹ và đang làm việc với người này.Quá trình làm việc, công an xác định xác trẻ sơ sinh là giới tính nữ, nghi sinh non. Hiện công an đang lấy lời khai người mẹ để xác định nguyên nhân vứt con sơ sinh vào thùng rác. Trước đó, tại xã Trung An người dân phát hiện một bao ni lông chứa thi thể trẻ sơ sinh đã tử vong vứt trong thùng rác màu xanh. 6. Triệt phá 2 ổ đánh bạc do phụ nữ cầm đầu: Ngày 10/9, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, đã bắt quả tang 2 vụ đánh bạc tại quán cà phê trên địa bàn, với nhiều con bạc tham gia. Tại thời điểm cơ quan chức năng bắt quả tang, Trần Xuân Chương và Nguyễn Ngọc Kim (chủ nhà) nhanh chân bỏ chạy. Bước đầu nhóm người khai nhận tổ chức đánh bạc từ tối ngày hôm trước đến khi bị bắt quả tang. 7. Bị phạt 10 triệu đồng vì xúc phạm CSGT trên Facebook: Ngày 10/9, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng đối với Trần Minh D. (SN 1989, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Video Người phụ nữ mạo danh nhà báo, dọa CSGT. Nguồn: VTC 14