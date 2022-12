Tin nóng ngày 10/12: Dân đốt củi, gõ chiêng...xua đuổi voi rừng ghé thăm nhà

Chồng dùng dao đâm vợ rồi treo cổ tự tử: Ngày 10/12, các cơ quan pháp luật huyện Long Điền (Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ người chồng dùng dao gây thương tích cho vợ rồi treo cổ tự tử. Sáng 9/12, tại khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, do mâu thuẫn, Huỳnh Văn Đệ (SN 1983) đã dùng dao đâm vợ là chị N.T.H.(SN 1985) dẫn đến thương tích. Chị H bỏ chạy, sau đó bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Đệ thấy nhiều người dân xung quanh nên đã chạy vào trong nhà khóa cửa lại, sau đó lên gác nhà mình tự treo cổ bằng sợi dây điện. Cảnh sát đã kịp thời đập cửa vào cứu, đưa Đệ đi cấp cứu. Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng: Khoảng 2h sáng 10/12, người dân ở bản Đôm 1, xã Châu Phong (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) hốt hoảng khi được voi rừng ghé thăm. Lực lượng Chi cục Kiểm lâm Quỳ Châu và tổ xua đuổi voi của xã Châu Phong cùng người dân dùng nhiều biện pháp để xua đuổi voi như đốt củi, gõ chiêng, dùng cả còi hụ…Ông Lê Xuân Đình - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quỳ Châu cho hay, trên địa bàn huyện chỉ còn 2 con voi rừng này, chúng sinh sống và hoạt động trong khu vực rừng tự nhiên thuộc lâm phận quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu. Bắt “nữ quái” cùng 6 bánh heroin, 2kg ma túy đá trên Quốc lộ 21: Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với đơn vị chức năng bắt giữ Phùng Thị Mỹ (52 tuổi, trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định). Khoảng 22h ngày 4/12, cảnh sát bắt quả tang Mỹ cùng 6 bánh heroin, 2 kg ma túy đá tại khu vực quốc lộ 21 thuộc phường Lộc Hòa, TP Nam Định. Mỹ khai số ma túy được đặt mua của các đối tượng người Lào, gửi xe container vận chuyển về Việt Nam và đang trên đường mang về tỉnh Nam Định cùng một số tỉnh lân cận để tiêu thụ. Sợ bị kiểm tra nồng độ cồn, tông xe vào CSGT: Ngày 10/12, Công an huyện Châu Thành, Bến Tre đã tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1994, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) điều tra hành vi tông trọng thương một CSGT . Khoảng 22h50 tối 9/12, Hiếu điều khiển xe máy và bị tổ CSGT Công an huyện Châu Thành yêu cầu dừng, kiểm tra. Hiếu không chấp hành, tăng ga tông trực diện khiến trung úy Trần Văn Sang (Đội CSGT) ngã bị thương ở tay, vùng bụng, lưng, Hiếu tiếp tục tông lần 2 vào trung úy Sang. Hiếu thừa nhận uống rượu, bia, khi bị công an dừng xe, sợ bị kiểm tra nồng độ cồn nên điều khiển xe bỏ chạy. Nồng độ cồn của Hiếu là 0.5mg/lít khí thở. Cháy lớn trong khu công nghiệp ở Long An: Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty rộng hơn 1.000 m2 trong KCN Hải Sơn, huyện Đức Hòa, Long An vào lúc 8h sáng 10/12. Khi đám cháy bùng lên, nhiều nhân viên công ty dùng vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Đức Hòa, Công an tỉnh Long An, đã đến hiện trường chia thành nhiều hướng dập lửa. Đến hơn 13h, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Một số công ty kế bên vụ cháy cũng cho công nhân tạm nghỉ, di chuyển khỏi khu vực. (Ảnh: Zing) Bắt giám đốc đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế: Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hồng Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV tư vấn dịch vụ nông nghiệp Lâm Phát; Lê Hạ - Giám đốc trung tâm Quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp (Sở NN&PTNT Thừa Thiên - Huế), Trương Ngọc Đức - nhân viên điều tra quy hoạch rừng Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra cho thấy, BQL rừng phòng hộ Hương Thủy đã hợp đồng với Công ty Lâm Phát và Trung tâm quy hoạch và thiết kế nông lâm nghiệp để thiết kế, thẩm định phương án khai thác, tận thu 157,87 ha gỗ rừng thông bị thiệt hại do cháy rừng năm 2021. Tuy nhiên, các cá nhân trên có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình thiết kế, thẩm định, gây thiệt hại hơn 5,6 tỷ đồng. Giặt chiếu bên bờ sông, thai phụ sẩy chân tử vong: Ngày 10/12, lãnh đạo UBND xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Nguyễn Thị Thu Th. (SN 1988, thôn Xuân Quy, xã Triệu Độ) và gia đình đã đưa về nhà lo hậu sự. Khoảng 9h sáng cùng ngày, chị Th. mang chiếu, đồ đạc ra bờ sông để giặt, không may sẩy chân rơi xuống sông. Thấy vợ mình lâu trở vào nhà, người chồng đi ra tìm không thấy nên hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ tìm kiếm. Đã bắt được khỉ hoang quậy phá người ở Hà Nội: Ngày 10/12, đại diện UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết, sau khoảng thời gian theo dõi và nắm tình hình hoạt động sinh sống của khỉ, chiều 9/12, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công con khỉ quậy phá người dân tại khu vực ngõ 76 Duy Tân (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Cuối tháng 11, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh về một con khỉ hoang ở bãi xe trong ngõ 76 đường Duy Tân quậy phá, dọa cắn khiến người dân hoang mang. Con khỉ này thường xuyên xuất hiện tại khu vực bãi đỗ xe, một vài người xác nhận từng bị nó tấn công. (Nguồn: PLVN) Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng: Sáng 10/12, Công an Đắk Lắk cho biết, vừa huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề hơn 1000 tỷ đồng do Nguyễn Trọng Long (SN 1990, trú tại xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu. Đến nay, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ, triệu tập làm việc 31 người liên quan tại các địa bàn các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) và các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu. Số tiền đánh bạc giao dịch trong ngày trên dưới 5 tỷ đồng, tổng số tiền giao dịch đánh bạc dưới hình thức ghi số đề và cá độ bóng đá của đường dây này lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng trăm người dân thức trắng đêm xua đuổi voi rừng. Nguồn: Báo Nghệ An

