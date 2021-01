Tin nóng ngày 10/1: Ôm bình gas đòi tự sát vì mẹ không cho tiền đi chơi

Ôm bình gas đòi tự sát vì mẹ không cho tiền đi chơi: Công an TP Dĩ An (Bình Dương) vừa khống chế thành công Bùi Thiện Em (30 tuổi, quê Cà Mau, trọ tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ôm bình gas định tự sát. Sáng 10/1, Em xin mẹ 9 triệu đồng để đi chơi nhưng người mẹ nói không còn tiền nên anh này la hét và ôm bình gas loại 12kg đòi châm lửa đốt khiến cả dãy trọ hoảng loạn tháo chạy. (Ảnh: Báo Giao thông) Xâm hại bé gái 8 tuổi rồi bỏ trốn bị CSGT bắt: Ngày 10/1, đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng bị bắt và bàn giao cho Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông điều tra, xử về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hoàng nhiều lần xâm hại tình dục em B. T. N (SN 2013). Ngày 3/1, khi gia đình nạn nhân phát hiện, tố cáo sự việc tới cơ quan Công an, đối tượng này bỏ trốn về Hải Phòng sau đó quay lại tỉnh Đắk Nông. Hoàng bị CSGT bắt giữ khi đang trên đường trốn sang TP Đà Lạt. Xe biển xanh của Sở VHTTDL Sóc Trăng gây tai nạn chết người. Liên quan vụ tai nạn giao thông xe biển xanh 83A-002.94 gây tai nạn với xe đạp khiến ông Lê Văn Tha (65 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) tử vong xảy ra tối 8/1 tại Km 2019+500 thuộc địa phận huyện Cái Bè, Tiền Giang), ngày 10/1, cơ quan chức năng xác định xe biển xanh này của Sở VHTTDL Sóc Trăng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang chở lãnh đạo đi công tác về lại Sóc Trăng. (Ảnh: Báo Giao thông) 38 thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ngày 10/1, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã phát hiện 38 thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn TP Pleiku. Sự việc trên được phát hiện khi 1h ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát 113 ập vào kiểm tra một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku. Qua kiểm tra, có 16 nữ và 22 nam dương tính với ma túy. Khởi tố kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội. Sáng 10/1, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tùng (1993, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để làm rõ tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.L. (SN 1989, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại nạn nhân. Đã bắt 8 đối tượng chém chết người trên Quốc lộ 61. Liên quan vụ việc hai băng nhóm đánh nhau làm một người chết tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang), đến sáng 10/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn khiến cả 2 nhóm hỗn chiến làm 1 người chết. Nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát khiến 2 người bị thương. Ngày 10/1, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đang điều tra xác minh truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém, truy sát khiến 2 người bị thương ở khu vực. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 9/1, nhóm đối tượng 5 người đi xe máy mang theo hung khí đến một căn nhà tại đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè. Tại đây, nhóm côn đồ này dùng hung khí đuổi chém 2 người ngồi bên trong nhà. Nổ súng trong cuộc hỗn chiến, một người chết. Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra về vụ hỗn chiến chiến làm một người chết, 2 người bị thương. Tối ngày 8/1, Hưng cùng hai đồng phạm điện cho Huỳnh Văn Vinh đến trước CCN Hà My, xã Tân Lập để giải quyết mâu thuẫn. Vinh và nhóm bạn mang hung khí đến, hai bên lao vào hỗn chiến. Cảnh sát nghi ngờ Hưng nổ súng khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: Zing Nam công nhân tử vong do ống cống rơi xuống người. Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Chơn Thành đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong do bị ống cống rơi từ trên cao xuống người trong khi đang thi công làm đường. Trước đó, một công nhân Công ty Minh Đức lái xe máy cuốc để thi công công trình đặt cống xi măng thoát nước tại đường số 8 (thuộc khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành). Tuy nhiên, cần cẩu máy cuốc vừa kéo ống cống lên cao thì dây dù bị đứt làm ống cống rơi xuống và đè lên người anh Lê Trí Phương – công nhân công ty Minh Đức khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Mời độc giả xem thêm video 2 nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nguồn: THĐT1

Ôm bình gas đòi tự sát vì mẹ không cho tiền đi chơi: Công an TP Dĩ An (Bình Dương) vừa khống chế thành công Bùi Thiện Em (30 tuổi, quê Cà Mau, trọ tại TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) ôm bình gas định tự sát. Sáng 10/1, Em xin mẹ 9 triệu đồng để đi chơi nhưng người mẹ nói không còn tiền nên anh này la hét và ôm bình gas loại 12kg đòi châm lửa đốt khiến cả dãy trọ hoảng loạn tháo chạy. (Ảnh: Báo Giao thông) Xâm hại bé gái 8 tuổi rồi bỏ trốn bị CSGT bắt : Ngày 10/1, đối tượng Nguyễn Trọng Hoàng bị bắt và bàn giao cho Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông điều tra, xử về hành vi hiếp dâm trẻ em. Hoàng nhiều lần xâm hại tình dục em B. T. N (SN 2013). Ngày 3/1, khi gia đình nạn nhân phát hiện, tố cáo sự việc tới cơ quan Công an, đối tượng này bỏ trốn về Hải Phòng sau đó quay lại tỉnh Đắk Nông. Hoàng bị CSGT bắt giữ khi đang trên đường trốn sang TP Đà Lạt. Xe biển xanh của Sở VHTTDL Sóc Trăng gây tai nạn chết người. Liên quan vụ tai nạn giao thông xe biển xanh 83A-002.94 gây tai nạn với xe đạp khiến ông Lê Văn Tha (65 tuổi, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) tử vong xảy ra tối 8/1 tại Km 2019+500 thuộc địa phận huyện Cái Bè, Tiền Giang), ngày 10/1, cơ quan chức năng xác định xe biển xanh này của Sở VHTTDL Sóc Trăng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang chở lãnh đạo đi công tác về lại Sóc Trăng. (Ảnh: Báo Giao thông) 38 thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke. Ngày 10/1, Công an tỉnh Gia Lai thông tin đã phát hiện 38 thanh niên nam nữ sử dụng ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn TP Pleiku. Sự việc trên được phát hiện khi 1h ngày 9/1, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội Cảnh sát 113 ập vào kiểm tra một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP Pleiku. Qua kiểm tra, có 16 nữ và 22 nam dương tính với ma túy. Khởi tố kẻ sát hại dã man người phụ nữ giữa phố Hà Nội. Sáng 10/1, lãnh đạo Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Văn Tùng (1993, trú xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) để làm rõ tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.L. (SN 1989, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại nạn nhân. Đã bắt 8 đối tượng chém chết người trên Quốc lộ 61. Liên quan vụ việc hai băng nhóm đánh nhau làm một người chết tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang), đến sáng 10/1, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn khiến cả 2 nhóm hỗn chiến làm 1 người chết. Nhóm côn đồ dùng hung khí truy sát khiến 2 người bị thương. Ngày 10/1, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM đang điều tra xác minh truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém, truy sát khiến 2 người bị thương ở khu vực. Trước đó, khoảng 15h30 ngày 9/1, nhóm đối tượng 5 người đi xe máy mang theo hung khí đến một căn nhà tại đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè. Tại đây, nhóm côn đồ này dùng hung khí đuổi chém 2 người ngồi bên trong nhà. Nổ súng trong cuộc hỗn chiến, một người chết. Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Phạm Tuấn Hưng (45 tuổi, ngụ tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để điều tra về vụ hỗn chiến chiến làm một người chết, 2 người bị thương. Tối ngày 8/1, Hưng cùng hai đồng phạm điện cho Huỳnh Văn Vinh đến trước CCN Hà My, xã Tân Lập để giải quyết mâu thuẫn. Vinh và nhóm bạn mang hung khí đến, hai bên lao vào hỗn chiến. Cảnh sát nghi ngờ Hưng nổ súng khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: Zing Nam công nhân tử vong do ống cống rơi xuống người. Ngày 10/1, Công an tỉnh Bình Phước, Công an huyện Chơn Thành đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong do bị ống cống rơi từ trên cao xuống người trong khi đang thi công làm đường. Trước đó, một công nhân Công ty Minh Đức lái xe máy cuốc để thi công công trình đặt cống xi măng thoát nước tại đường số 8 (thuộc khu phố 2, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành). Tuy nhiên, cần cẩu máy cuốc vừa kéo ống cống lên cao thì dây dù bị đứt làm ống cống rơi xuống và đè lên người anh Lê Trí Phương – công nhân công ty Minh Đức khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. >>> Mời độc giả xem thêm video 2 nhóm thanh niên hỗn chiến từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Nguồn: THĐT1