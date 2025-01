“Hot rần rần” dòng điện thoại thiết kế trong suốt đổ bộ Việt Nam

1. Nothing Phone CMF 1: Mẫu điện thoại này nổi bật với màn hình Super AMOLED 6,67 inch, mang lại hình ảnh sắc nét và màu sắc sống động. (Ảnh: The Indian Express) Thiết bị sử dụng chip Dimensity 7300 5G, kết hợp 8GB RAM, đảm bảo hiệu năng ổn định cho các tác vụ hàng ngày. (Ảnh: mobilecity) Thiết kế mặt lưng tháo rời, cho phép người dùng tùy biến màu sắc, tạo nên sự khác biệt cá nhân.(Ảnh: mobilecity) 2. Nothing Phone 2A: Nothing Phone 2A sở hữu màn hình Flexible AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hình ảnh mượt mà và rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mạnh. (Ảnh: India Today) Chip Dimensity 7200 Pro và tùy chọn RAM 12GB giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm và hiệu suất cao. (Ảnh: Gadgets 360) Điểm nhấn thiết kế nằm ở mặt lưng trong suốt, tạo phong cách hiện đại và độc đáo.(Ảnh: Tech Advisor) 3. Nothing Phone 2A Plus: Nothing Phone 2A Plus được trang bị chip Dimensity 7350 Pro mạnh mẽ, đáp ứng tốt các ứng dụng và trò chơi đòi hỏi cấu hình cao. (Ảnh: Gamereactor UK) Camera cải tiến mang lại khả năng chụp ảnh và quay video vượt trội so với các phiên bản khác. (Ảnh: FoneArena.com) Thiết kế mặt lưng trong suốt giữ nguyên nét đặc trưng, đồng thời nâng cao sự sang trọng và hiện đại.(Ảnh: The Indian Express) Mời quý độc giả xem thêm video: Concept điện thoại gấp 3 TECNO's PHANTOM ULTIMATE 2.

