Nội soi công nghệ xe bán tải điện Cybertruck Telsa gây tai nạn

Vụ việc chiếc Tesla Cybertruck bốc cháy trước khách sạn Trump International ở Las Vegas vào ngày 1/1/2025 đã thu hút sự chú ý lớn khi một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Elon Musk - CEO của hãng Tesla - khẳng định vụ nổ không phải do lỗi kỹ thuật của xe, mà có thể liên quan đến pháo hoa hoặc một quả bom giấu trong thùng xe. (Ảnh: X) Tuy nhiên, vụ việc dấy lên lo ngại về sự an toàn của Cybertruck, một trong những sản phẩm tiên tiến nhất của Tesla.(Ảnh: X) Tesla Cybertruck, mẫu xe bán tải điện tiên phong của Elon Musk, không chỉ gây ấn tượng bởi thiết kế đột phá mà còn vì những công nghệ chưa từng có trong ngành ô tô. (Ảnh: Wikipedia) Với vỏ ngoài làm từ thép không gỉ, Cybertruck mang lại khả năng chống va đập, chống xước và thậm chí có thể chống đạn. Tuy nhiên, độ cứng của vỏ xe cũng tạo ra thách thức lớn trong việc chế tạo và lắp ráp, buộc Tesla phải phát triển công nghệ riêng để uốn thép không gỉ. (Ảnh: Car and Driver) Cybertruck sở hữu công nghệ lái "steer-by-wire", một hệ thống điện tử không có kết nối cơ khí, mang lại sự linh hoạt và giảm chi phí sản xuất. Hệ thống này giúp tay lái có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào trong cabin, tạo nên một thiết kế linh hoạt cho các thị trường với tay lái thuận hoặc nghịch.(Ảnh: T Sportline) Xe còn được trang bị công nghệ lái 4 bánh chủ động, giúp cải thiện khả năng di chuyển và quay vòng, đặc biệt là với bán kính quay vòng nhỏ hơn cả một chiếc Model S.(Ảnh: E Vehicle Info) Công suất của Cybertruck lên tới 845 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 2,6 giây, một con số ấn tượng so với các mẫu xe bán tải truyền thống. (Ảnh: InsideEVs) Tuy nhiên, mặc dù khả năng vận hành mạnh mẽ, việc thiếu các tính năng bảo vệ người bộ hành vẫn là một trong những vấn đề lớn cần phải giải quyết. Các công nghệ của Cybertruck, dù rất ấn tượng, vẫn chưa hoàn toàn hoàn hảo khi xét đến các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu. (Ảnh: MotorTrend) Mặc dù Cybertruck đang được coi là một bước ngoặt trong ngành xe điện, những thách thức trong việc hoàn thiện công nghệ và đảm bảo sự an toàn cho người dùng vẫn là điều Tesla cần phải cân nhắc trong quá trình sản xuất hàng loạt. (Ảnh: VietnamPlus). Theo giới công nghệ, "quái thú" Cybertruck Telsa cần có thời gian để chứng minh tính khả thi và bền vững trong dài hạn. (Ảnh: MotorTrend) Mời quý độc giả xem thêm video: Xe ô tô mất phanh, lao nhanh như bay xuống nước.

