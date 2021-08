Tin nóng 7/8: Cả nhà đi cách ly, hàng xóm sạng trộm tiền vàng

Cả nhà đi cách ly, hàng xóm sạng trộm tiền vàng: S. biết gia đình anh Đ.V.H. (ngụ huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu - hàng xóm của S.) phải đi cách ly. S. đã dùng thang trèo qua tường nhà nạn nhân rồi lấy xà beng cạy cửa để đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản. Ngày 7/8, Công an huyện Long Điền cho biết, đang truy bắt nghi phạm. Tạm đình chỉ công tác một chủ tịch xã vì 'bỏ trống' khu cách ly: Ngày 7/8, UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trần Chương, Chủ tịch UBND xã Long Sơn. Thời gian tạm đình chỉnh công tác đối với ông Chương là 15 ngày kể từ ngày 6/8. Qua kiểm tra, khu cách ly ở Trường Mầm non xã Long Sơn phát hiện: Không có người trực giám sát cách ly. Người đàn ông đánh cảnh sát tại chốt kiểm dịch: Trương Bảo Thái (45 tuổi, quê Đồng Tháp) ra đường không có lý do chính đáng, người đàn ông tỏ thái độ không hợp tác rồi tấn công một cảnh sát tại chốt kiểm dịch ở TP Thủ Đức, TP HCM. Ngày 7/8, Thái bị Công an TP Thủ Đức bắt tạm giam. 'Hotgirl' đất cảng bị bắt vì tổ chức sinh nhật với ma túy: Ngày 7/8, Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt giam Bùi Linh Giang (SN 1990, trú huyện Thủy Nguyên) với tội danh ban đầu là tàng trữ trái phép chất ma túy. Giang đã tụ tập cùng nhóm 'dân chơi' tổ chức sinh nhật tại nhà trọ có ma túy tổng hợp. Lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng: Võ Thị Phương Anh (SN 1988, trú TP Hà Tĩnh) lấy danh nghĩa là Giám đốc chi nhánh của 1 công ty xuất khẩu lao động ở Hà Tĩnh, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 4 người dân. Ngày 7/8, Anh bị Công An tỉnh Hà Tĩnh khởi tố. 4 người ăn nhậu trong phòng trọ bị đề nghị xử phạt 60 triệu: Ngày 7/8, Công an thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã đề nghị xử phạt 4 trường hợp tụ tập ăn nhậu trong phòng trọ thời điểm giãn cách xã hội. Trong số này có 3 phụ nữ. Mỗi trường hợp bị đề nghị xử phạt 15 triệu đồng. Giăng bẫy chuột quanh rẫy bắp gây chết người: Phan Văn Còn (39 tuổi, ở huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) thấy chuột cắn phá cây trái nên ông dùng dây chì giăng quanh xung quanh rẫy bắp để bẫy chuột khiến hàng xóm tử vong. Ngày 7/8, Còn bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam. Đi cắt cỏ, 3 mẹ con đuối nước thương tâm: Chiều 6/8, ông Ngô Văn Quang (SN 1977, ngụ Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cùng vợ là bà L.T.H. (SN 1973) và 3 người con đi cắt cỏ ở trên địa bàn xã Ya Trung. Đến cuối giờ chiều, không thấy về, người chồng đi tìm và phát hiện vợ cùng 2 con nhỏ bị đuối nước dưới ao. >>>> Xem thêm video: Đập phá cây ATM trộm tiền ở Bình Dương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

