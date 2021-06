Tin nóng 6/6: 30 người cầm phóng lợn đuổi chém nhau kinh hoàng

30 người cầm phóng lợn đuổi chém nhau kinh hoàng:Tối 5/6, 2 nhóm thanh niên khoảng 30 thanh niên đi 20 xe mô tô mang theo tuýp sắt gắn dao đuổi nhau gây mất trật tự công cộng tại khu vực gần Trung tâm y tế phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Cảnh sát sau đó đã có mặt truy đuổi và bắt được 3 đối tượng. Theo lời khai các đối tượng này, do xích mích trên mạng xã hội nên hai nhóm đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Đưa bạn mượn xe đi cầm, con dâu báo mẹ chồng bị cướp: Ngày 2/6, bà Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1980, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang) trình báo cơ quan công an về việc bị 3 đối tượng xông vào nhà khống chế cướp xe mô tô. Tuy nhiên, sau đó, cảnh sát xác định bà Diễm báo tin bị cướp giả, không đúng sự thật. Bà Diễm khai rằng, cho bạn mượn xe đi cầm cố sợ mẹ chống hỏi nên đã dựng lên vụ cướp giả trên. Bà Diễm đang bị xử lý về hành vi báo thông tin giả. Khởi tố hai đối tượng chém thành viên chốt chống dịch: Hai đối tượng bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích là Lương Bá Đạt (21 tuổi, An Giang) và Trần Thanh Điền (25 tuổi, TP Cần Thơ). Đêm 3/6, Đạt dùng xe chở Điền từ TP Cần Thơ sang thị trấn Núi Sập của huyện Thoại Sơn, An Giang. Sau khi qua khỏi chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu 2 Sảnh, cho rằng bị làm khó, Đạt chở Điền quay lại. Điền dùng dao chém một nhân viên của chốt kiểm soát và bỏ trốn, Đạt bị bắt tại chỗ. 50 “quái xế” dùng khẩu trang che biển số đua xe ở Bình Dương: Chiều 6/6, hơn 50 “quái xế” tiếp tục tụ tập đua xe trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bố trí lực lượng chốt chặn, bắt và tạm giữ được 9 phương tiện với 10 đối tượng. Sáng cùng ngày, Công an TP Thủ Dầu Một ngăn chặn hơn 100 “quái xế” tụ tập đua xe trái phép ở đường Lê Lợi, phường Hòa Phú và lập biên bản xử lý 20 đối tượng. Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng trong vườn cao su: Ngày 6/6, Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra xác minh một học sinh lớp 6 bị đánh hội đồng trong vườn cao su, sau đó bị quay clip tung lên mạng. Trước đó, do mâu thuẫn, một nhóm học sinh đã đánh một nữ sinh. Tất cả đều là học sinh THCS Thừa Đức. Thi thể nam giới bị dao găm vào bụng trong vườn tràm: Tối 6/6, người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong với con dao găm trên dụng tại vườn cây tràm bên cạnh đường N17, phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra ngay khi nhận được tin báo. “Ship” ma tuý liên tỉnh bằng xe khách: Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt hai đối tượng Nguyễn Văn Hồng Quân (SN 1985, tạm trú ở TP Huế) và Trương Đình Nhật Minh (SN 1997, trú phường Xuân Phú, TP Huế). Quân và Minh đã cấu kết bán ma túy. Quân thậm chí lấy ma túy từ Quảng Trị, Đà Nẵng qua đường xe khách bán lên tận Lạng Sơn. Khám xét nơi ở của Minh thu 131 viên nén, 1 gói tinh thể màu trắng nghi thuốc lắc. Khám xét nơi ở của Quân, cảnh sát thu giữ hơn 1,1 kg ma túy tổng hợp. Chủ tịch xã ở Bắc Giang bị đình chỉ do lơ là phòng dịch: Ngày 6/6, UBND huyện Yên Dũng cho biết, đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Trần Văn Học, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, vì lơ là phòng, chống dịch COVID-19. Ông Học bị đình chỉ công tác do liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại thôn An Thịnh (xã Tiền Phong). >>> Mời độc giả xem thêm video Cả nhà giám đốc công ty điện kéo sang hành hung 1 phụ nữ. Nguồn: NLĐ

