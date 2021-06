Tin nóng 5/6: Bị bạn nhậu đánh vào mặt tử vong

Bị bạn nhậu đánh vào mặt tử vong: Mâu thuẫn, xô xát khi ngà say, ông V.M.T (trú TP Tân An, tỉnh Long An) bị N. dùng tay đánh vào mặt và ngã ngửa xuống đất. Thấy ông T. nằm bất động, mọi người kiểm tra thì phát hiện đã tử vong. Ngày 5/6, Công an Long an cho biết, đang tạm giữ N. để điều tra. Hỏi đường không được, quay ra chém người dân: Nguyễn Đức Cường (40 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cùng 2 người khác hỏi thăm đường về khu vực tổ Yên Hà, thị trấn Yên Viên, Hà Nội nhưng được anh N.T.A (46 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) trả lời là không biết, nhóm thanh niên quay sang đánh, chém nguy kịch nạn nhân. Ngày 5/6, Cường bị Công an huyện Gia Lâm tạm giữ để điều tra. Mang dao đi giết người rồi ung dung về nhà tiếp tục ăn nhậu: Tối 2/6, Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang) đến nhà Đỗ Văn Mạnh (22 tuổi, người địa phương) để nhậu. Lúc này một người bạn cùng bàn kể với Kha nghe chuyện vừa mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Trân (18 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp). Dù không mâu thuẫn hay quen biết Trân, nhưng sau đó Kha đã lấy con dao chạy đi tìm và đâm chết người này rồi về nhà Mạnh nhậu tiếp. Ngày 5/6, Kha bị Công an Phú Tân tạm giữ. Cháy tiệm bán đồ điện, cả gia đình trẻ 4 người tử vong: Rạng sáng 5/6, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai. Công an Quảng Ngãi đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu có thể nghi là chập điện. 12 nam nữ thuê biệt thự để bay lắc: Rạng sáng 5/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã Qua đột kích 2 biệt thự trong khu du lịch Golden Hills (đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, TP Đà Lạt) bắt quả tang 2 nhóm nam nữ đang sử dụng ma túy, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra nhanh, tất cả 12 người thuộc 2 nhóm nói trên đều dương tính với chất ma túy. Đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ cướp Bitcoin trị giá 35 tỷ đồng: Ngày 5/6, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng) và 14 bị can khác về tội Cướp tài sản. Đây là những người liên quan vụ cướp tiền mã hóa Bitcoin tương đương 35 tỷ đồng, xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào tháng 5/2020. Trong số 16 bị can, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn là các cựu cán bộ của Công an TP.HCM. Nhóm đối tượng đua xe, gây tai nạn nghiêm trọng: Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Gây rối trật tự công cộng. Ngày 23/2, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Độc Lập, quận Ba Đình, thì xe máy do Lương Hiểu Khánh (SN 2004) điều khiển chở Nguyễn Anh Vũ (SN 2002, đều trú tại huyện Mê Linh) va với xe máy của ông N.V.X (SN 1959, trú quận Ba Đình); khiến nạn nhân bị đa chấn thương, ảnh hưởng sọ não. Cướp điện thoại xong đem tân trang để bán giá cao: Võ Cự Ngọc Bảo (SN 1988, ngụ quận 12) và Đặng Hoài Ân (SN 1990, ngụ Bình Chánh, TP HCM) sau khi giật được điện thoại đắt tiền, Bảo và Ân không bán ngay mà đem đi tân trang lại để bán giá cao, chia nhau tiền tiêu xài, mua ma túy… Bảo và Ân có nhiều tiền án về tội “cướp giật tài sản” đều nghiện ma túy. Ngày 5/6, Bảo và Ân bị Công an TP HCM tạm giữ. Khởi tố một cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ: Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng cho biết, vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở của Phạm Hồ Hải, cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước khi bị khởi tố, ông Hải là trưởng khu vực Cảng vụ hàng hải Duyên Hải (đóng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), trực thuộc Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. >>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án giết người ở Chợ Đầu mối. Nguồn: Truyền Hình Thanh Hóa.

Bị bạn nhậu đánh vào mặt tử vong: Mâu thuẫn, xô xát khi ngà say, ông V.M.T (trú TP Tân An, tỉnh Long An) bị N. dùng tay đánh vào mặt và ngã ngửa xuống đất. Thấy ông T. nằm bất động, mọi người kiểm tra thì phát hiện đã tử vong. Ngày 5/6, Công an Long an cho biết, đang tạm giữ N. để điều tra. Hỏi đường không được, quay ra chém người dân: Nguyễn Đức Cường (40 tuổi, trú tại Bắc Ninh) cùng 2 người khác hỏi thăm đường về khu vực tổ Yên Hà, thị trấn Yên Viên, Hà Nội nhưng được anh N.T.A (46 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm) trả lời là không biết, nhóm thanh niên quay sang đánh, chém nguy kịch nạn nhân. Ngày 5/6, Cường bị Công an huyện Gia Lâm tạm giữ để điều tra. Mang dao đi giết người rồi ung dung về nhà tiếp tục ăn nhậu: Tối 2/6, Nguyễn Hoàng Kha (20 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp, Phú Tân, An Giang) đến nhà Đỗ Văn Mạnh (22 tuổi, người địa phương) để nhậu. Lúc này một người bạn cùng bàn kể với Kha nghe chuyện vừa mâu thuẫn với nhóm của Lê Minh Trân (18 tuổi, ngụ xã Phú Hiệp). Dù không mâu thuẫn hay quen biết Trân, nhưng sau đó Kha đã lấy con dao chạy đi tìm và đâm chết người này rồi về nhà Mạnh nhậu tiếp. Ngày 5/6, Kha bị Công an Phú Tân tạm giữ. Cháy tiệm bán đồ điện, cả gia đình trẻ 4 người tử vong: Rạng sáng 5/6, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai. Công an Quảng Ngãi đưa ra nhận định sơ bộ ban đầu có thể nghi là chập điện. 12 nam nữ thuê biệt thự để bay lắc: Rạng sáng 5/6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã Qua đột kích 2 biệt thự trong khu du lịch Golden Hills (đường Nguyễn Trung Trực, phường 3, TP Đà Lạt) bắt quả tang 2 nhóm nam nữ đang sử dụng ma túy, bất chấp dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Qua kiểm tra nhanh, tất cả 12 người thuộc 2 nhóm nói trên đều dương tính với chất ma túy. Đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ cướp Bitcoin trị giá 35 tỷ đồng: Ngày 5/6, Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng quê Đà Nẵng) và 14 bị can khác về tội Cướp tài sản. Đây là những người liên quan vụ cướp tiền mã hóa Bitcoin tương đương 35 tỷ đồng, xảy ra trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào tháng 5/2020. Trong số 16 bị can, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn là các cựu cán bộ của Công an TP.HCM. Nhóm đối tượng đua xe, gây tai nạn nghiêm trọng: Ngày 5/6, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Gây rối trật tự công cộng. Ngày 23/2, cả nhóm di chuyển đến khu vực đường Độc Lập, quận Ba Đình, thì xe máy do Lương Hiểu Khánh (SN 2004) điều khiển chở Nguyễn Anh Vũ (SN 2002, đều trú tại huyện Mê Linh) va với xe máy của ông N.V.X (SN 1959, trú quận Ba Đình); khiến nạn nhân bị đa chấn thương, ảnh hưởng sọ não. Cướp điện thoại xong đem tân trang để bán giá cao: Võ Cự Ngọc Bảo (SN 1988, ngụ quận 12) và Đặng Hoài Ân (SN 1990, ngụ Bình Chánh, TP HCM) sau khi giật được điện thoại đắt tiền, Bảo và Ân không bán ngay mà đem đi tân trang lại để bán giá cao, chia nhau tiền tiêu xài, mua ma túy… Bảo và Ân có nhiều tiền án về tội “cướp giật tài sản” đều nghiện ma túy. Ngày 5/6, Bảo và Ân bị Công an TP HCM tạm giữ. Khởi tố một cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ: Ngày 5/6, Bộ Quốc phòng cho biết, vừa khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở của Phạm Hồ Hải, cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ, điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước khi bị khởi tố, ông Hải là trưởng khu vực Cảng vụ hàng hải Duyên Hải (đóng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), trực thuộc Cảng vụ hàng hải Cần Thơ. >>> Xem thêm video: Khởi tố vụ án giết người ở Chợ Đầu mối. Nguồn: Truyền Hình Thanh Hóa.