Tin nóng ngày 5/12: Quay lén video nhạy cảm của nữ hiệu trưởng để tống tiền

Nữ giám đốc làm giả giấy tờ:Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và gửi đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Mai Hoa (SN 1978, TP.HCM) - Giám đốc Công ty cổ phần DHD thương mại quốc tế về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Cụ thể, Hoa làm giả các giấy tờ chứng nhận chuyên gia và lập khống hợp đồng kinh tế nhằm hợp thức hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới mác chuyên gia. Cô gái bất lực nhìn bạn cầm mã tấu chém người trong quán nhậu: Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ đoạn clip nam thanh niên cầm mã tấu vào quán nhậu trên địa bàn phường An Bình để chém vào tay một thanh niên rồi đuổi chém một người khác mặc cho cô gái được cho là bạn hung thủ chạy theo can ngăn. Vác dao rượt chém mẹ chồng: 20 năm trước, khi bị truy nã vì bỏ trốn, không chấp nhận án phạt 7 năm tù về tội buôn bán ma túy, Lê Thị Kim Tư (SN 1980, Kiên Giang) đến Tiền Giang thay tên, đổi họ và sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng. Gần đây, do xảy ra mâu với mẹ chồng nên Tư dùng dao rượt chém người này nên bị công an xã mời lên làm việc và lộ tẩy việc mình là tội phạm bị truy nã. Dùng thông tin nhạy cảm để tống tiền: Nguyễn Thị Lan (36 tuổi), Giám đốc trung tâm chuyên dạy kỹ năng sống cho học sinh lén chụp ảnh ô tô trong khách sạn của nữ hiệu trưởng mà mình hợp tác rồi cấu kết với Nguyễn Thị Hải Yến (36 tuổi) phóng viên tạp chí gợi ý bị hại phải chi 180 triệu đồng để giữ kín. Khi nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt Lan và Yến mỗi người 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Dàn cảnh đòi nợ cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng: Được chị Dương Thị Giang (SN 1986) nhờ đứng tên sở hữu lô đất để làm thủ tục vay 1 tỷ đồng của ngân hàng với tiền công 60 triệu đồng, Trần Thế Anh (SN 1986) cùng đồng bọn dàn cảnh Thế Anh vay nợ hơn 1 tỷ đồng, rồi khi thấy Thế Anh và chị Giang cầm hơn 1 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng thì nhóm đồng bọn đến đòi nợ, tạo tình huống lộn xộn để cướp giật rồi tẩu thoát. Phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì cho phép chuyển đổi đất trái quy định: Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bà Giang H’đan, Phó chủ tịch UBND huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Theo điều tra, bà Giang H’Đan đã ký quyết định cho phép ông Trần Xuân Hùng chuyển hơn 1,4ha đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn, để phân lô bán nền sai quy định. Quyết toán khống hoá chất xử lý rác: Công an Cao Bằng vừa bắt tạm giam Nông Thị Nguyệt (SN 1982) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kha Văn Thuật (SN 1970) Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2021, các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với 1 doanh nghiệp ngoài tỉnh để thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát trên 1,6 tỷ đồng. Xét xử cựu phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến: Dự kiến từ ngày 6/12 - 17/12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ cựu phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (đang tại ngoại hầu tòa), Video: Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc

Nữ giám đốc làm giả giấy tờ: Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra và gửi đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Mai Hoa (SN 1978, TP.HCM) - Giám đốc Công ty cổ phần DHD thương mại quốc tế về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép”. Cụ thể, Hoa làm giả các giấy tờ chứng nhận chuyên gia và lập khống hợp đồng kinh tế nhằm hợp thức hồ sơ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới mác chuyên gia. Cô gái bất lực nhìn bạn cầm mã tấu chém người trong quán nhậu: Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ đoạn clip nam thanh niên cầm mã tấu vào quán nhậu trên địa bàn phường An Bình để chém vào tay một thanh niên rồi đuổi chém một người khác mặc cho cô gái được cho là bạn hung thủ chạy theo can ngăn. Vác dao rượt chém mẹ chồng: 20 năm trước, khi bị truy nã vì bỏ trốn, không chấp nhận án phạt 7 năm tù về tội buôn bán ma túy, Lê Thị Kim Tư (SN 1980, Kiên Giang) đến Tiền Giang thay tên, đổi họ và sống chung với người đàn ông khác như vợ chồng. Gần đây, do xảy ra mâu với mẹ chồng nên Tư dùng dao rượt chém người này nên bị công an xã mời lên làm việc và lộ tẩy việc mình là tội phạm bị truy nã. Dùng thông tin nhạy cảm để tống tiền: Nguyễn Thị Lan (36 tuổi), Giám đốc trung tâm chuyên dạy kỹ năng sống cho học sinh lén chụp ảnh ô tô trong khách sạn của nữ hiệu trưởng mà mình hợp tác rồi cấu kết với Nguyễn Thị Hải Yến (36 tuổi) phóng viên tạp chí gợi ý bị hại phải chi 180 triệu đồng để giữ kín. Khi nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt Lan và Yến mỗi người 4 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Dàn cảnh đòi nợ cướp gần 1 tỷ đồng trước ngân hàng: Được chị Dương Thị Giang (SN 1986) nhờ đứng tên sở hữu lô đất để làm thủ tục vay 1 tỷ đồng của ngân hàng với tiền công 60 triệu đồng, Trần Thế Anh (SN 1986) cùng đồng bọn dàn cảnh Thế Anh vay nợ hơn 1 tỷ đồng, rồi khi thấy Thế Anh và chị Giang cầm hơn 1 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng thì nhóm đồng bọn đến đòi nợ, tạo tình huống lộn xộn để cướp giật rồi tẩu thoát. Phó chủ tịch huyện bị khởi tố vì cho phép chuyển đổi đất trái quy định: Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bà Giang H’đan, Phó chủ tịch UBND huyện Đak Đoa để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Theo điều tra, bà Giang H’Đan đã ký quyết định cho phép ông Trần Xuân Hùng chuyển hơn 1,4ha đất trồng cây lâu năm thành đất ở nông thôn, để phân lô bán nền sai quy định. Quyết toán khống hoá chất xử lý rác: Công an Cao Bằng vừa bắt tạm giam Nông Thị Nguyệt (SN 1982) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kha Văn Thuật (SN 1970) Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng. Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2021, các đối tượng đã ký hợp đồng và mua khống hóa đơn với 1 doanh nghiệp ngoài tỉnh để thanh quyết toán tiền vật tư, hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát trên 1,6 tỷ đồng. Xét xử cựu phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến: Dự kiến từ ngày 6/12 - 17/12, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ cựu phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến (đang tại ngoại hầu tòa), Video: Thu nhập giảm, hàng loạt cán bộ, công chức xin nghỉ việc