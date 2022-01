Tin nóng 4/1: Bị đánh suýt chết vì vỗ mông nữ tiếp viên quán karaoke

Bị đánh suýt chết vì... vỗ mông nữ tiếp viên quán karaoke: Sau khi khách hát vỗ vào mông một nữ tiếp viên quán Karaoke Galaxy thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Đình Sang (SN 1995, trú thị xã Buôn Hồ - là quản lý, điều hành nhóm tiếp viên) cùng một số người mang theo hung khí tới chém anh Nguyễn Đình Trinh (SN 1988, trú huyện Krông Búk) nguy kịch. Ngày 4/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giam Sang để điều tra, làm rõ. Đã xác định được vật thể rơi từ trên trời xuống cánh đồng Phú Thọ: Ngày 4/1, UBND huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã có thông tin chi tiết về vật thể lạ rơi từ trên trời xuống địa bàn huyện. Quá trình dịch ý nghĩa của các chữ viết trên tờ giấy, cơ quan chức năng xác định nội dung chính của thông điệp là vật thể lạ trên là chiếc khí cầu đến từ Kayin, bang Karen, Myanmar nhân kỷ niệm ngày Tết Karen (ngày 2/1/2022). Bắt thanh niên đột nhập ngân hàng trộm tiền: Sau khi đột nhập vào Ngân hàng Agribank Tân Hòa - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk. trộm được 1,6 triệu đồng, Lương Nhật Bình (33 tuổi, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) đã bỏ trốn. Ngày 4/1, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đang tạm giữ Bình để điều tra, làm rõ. Thi thể nam giới có hình xăm tam giác trôi dạt vào bờ biển: Sáng 4/1, nhiều người dân đang đi trên bờ biển thì hoảng hốt phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bãi cát trên bờ biển gần khu vực bãi tắm tại số 2 Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời điểm phát hiện, thi thể trong tình trạng mặc đồ tắm, trên cánh tay trái có hình xăm tam giác hoa văn... Vây bắt ổ bạc, phát hiện 5 người dương tính COVID-19: Ngày 4/1, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa bắt quả tang 23 người tụ tập lắc tài xỉu ăn tiền. Tại hiện trường công an tạm giữ hơn 61 triệu đồng trên đường các con bạc, 01 bộ lắc tài xỉu, 14 xe máy và một số tang vật khác có liên quan. Đặc biệt qua test nhanh cho kết quả có 5 người dương tính với COVID-19. Ba người tử vong trong vụ cháy nhà ở Hà Nội: Tối 3/1, tại ngôi nhà trong ngách 79 ngõ 18 Định Công Thượng (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy làm 3 người tử vong là P.H.H (SN 1995), T.T.T (SN 1994) và P.D.H (SN 1994) tất cả cùng quê Hòa Bình. Lao xuống vực sâu, tài xế xe bán tải tử vong tại chỗ: Đêm 3/1, tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc (Hà Giang) anh Hoàng A Páo (SN 1981, trú tại xã Tả Lủng) đi từ nhà người quen về bằng xe bán tải thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 50 mét dẫn đến tử vong. Lừa đảo bán đất nền, chiếm đoạt 110 tỷ đồng: Dù chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc phân lô, bán nền nhưng Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982 - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư bất động sản Bảo Long) và Trần Thế Bảo (SN 1979, chồng cũ) không hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng. Ngày 4/1, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng này để điều tra. >>> Xem thêm video: Người phụ nữ bị chồng chém gục trên đường. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

