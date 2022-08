Tin nóng 4/8: Cháy nhà 4 tầng, người dân hoảng loạn

Cháy nhà 4 tầng, người dân hoảng loạn: Sáng ngày 4/8, người dân sống trên đường Đông Lân, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà bốn tầng nên hô hoán. Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt và sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Bắt đối tượng cướp tài sản người đi đường lúc nửa đêm: Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lý Văn Nam (SN 1997, trú tại xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên). Trước đó, vào đêm 28/7, anh Đặng Văn T (SN 1988, trú tại xã Bạch Ngọc, huyện Vị Xuyên) đang dừng xe bên lề đường địa phận xã Ngọc Linh để nghe điện thoại thì bị Nam lao đến dùng tay đánh vào vùng mặt và cướp xe của anh T. Nhóm công nhân ăn trộm thiết bị của LG Display: Ngày 4/8, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố bị can đối với nhóm công nhân Công ty LG Display gồm: Phạm Văn Mạnh (29 tuổi), Nguyễn Văn Toản (27 tuổi) cùng trú huyện An Lão; Đào Công Tùng Vũ Tiến Trung (cùng 28 tuổi, trú quận Lê Chân) và Đỗ Quang Thái (33 tuổi, trú huyện An Dương). Theo hồ sơ, giữa tháng 6/2022, Giám đốc an ninh Công ty LG Display, trụ sở Khu công nghiệp Tràng Duệ, gửi đơn trình báo về việc công ty thường xuyên bị mất cắp các khay đựng linh kiện điện tử. Cảnh sát điều tra, bắt quả tang nhóm 5 công nhân làm việc tại nhà máy LG Display đang lấy trộm các khay nhựa, nhôm, sắt đựng linh kiện của công ty. Nổ bom bi, 2 bé trai nguy kịch: Ngày 4/8, các lực lượng chức năng huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi nổ bom bi khiến 2 bé trai bị thương nặng. Trước đó, sáng 3/8, 2 cháu V.Đ.K. (7 tuổi) và V.Đ.K. (4 tuổi; cùng trú tại xã Phiêng Luông), đang chơi ở gần khu vực điểm trường bản. Đến 9h45, nhiều người dân địa phương bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi mọi người lại gần thì phát hiện 2 cháu bé bị nhiều vết thương nặng nên đã đưa 2 cháu đi cấp cứu. 17 thanh niên "mở tiệc" ma túy, thác loạn mừng sinh nhật: Ngày 4/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) công an tỉnh này đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khánh (33 tuổi, trú xã Đỗ Xuyên, H.Thanh Ba, Phú Thọ), Hà Mỹ Ngọc (26 tuổi, trú xã Đỗ Xuyên), Hoàng Hồng Nhung (27 tuổi, trú H.Quảng Xương, Thanh Hóa) và 14 nam nữ khác để làm rõ tội mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo các đối tượng khai nhận, ngày 31/7 là sinh nhật Khánh, người này mời bạn bè đến dự tiệc rượu. Sau đó, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke và bay lắc tại quán An Bình. Tại đây, Ngọc đã chuyển cho Nhung 9,5 triệu đồng để mua thuốc lắc và ketamin cho cả nhóm sử dụng. Tạm giữ hình sự tài xế tông 3 người thương vong: Ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã tạm giữ hình sự Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân). Trước đó, ngày 3/8, Võ Phan Hoài B. (SN 2007), Nguyễn Quốc V. (SN 2005) và Ngô Quang L. (SN 2006) trú cùng địa phương, đã tìm đến nhà chị L, vợ của Hải để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc. Tại đây, B., V., L. xảy ra giằng co với Trần Xuân Hải nên đã bỏ chạy. Hải lái xe ôtô đuổi theo đâm vào xe máy của B., V., L.. Hậu quả, anh B và anh V tử vong còn anh L bị thương. >>>Xem thêm video: Lái xe Mescedes truy đuổi, tông chết người do mâu thuẫn (Nguồn: Truyền hình Nhân dân).

