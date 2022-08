Tin nóng 3/8: Bắt 2 nghi phạm giết hại người thu mua ve chai

Bắt 2 nghi phạm giết hại người thu mua ve chai: Ngày 3/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị bắt được 2 nghi phạm trong vụ án giết người xảy ra tối 2/8 tại phường Tân Hồng, TP Từ Sơn. Nạn nhân là bà P.T.B. (SN 1957, trú tại thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội), là người thu mua ve chai và có cửa hàng tại khu phố Dương Lôi. Trước đó, vào ngày 2/8, chồng nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chấn (SN 1965) phát hiện vợ tử vong trong cửa hàng nên đã báo công an. Hai chị em đuối nước khi tắm hồ, bố lao xuống cứu nhưng không kịp: Chiều 3/8, chính quyền địa phương và gia đình đang lo việc tổ chức đám ma cho 2 chị em là Hồ Thị Mỹ L (SN 2012) và Hồ Văn C (SN 2015), trú ở bản Khe Ngát, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Trước đó, ngày 2/8, hai chị em rủ nhau đến hồ Thác Chuối ở thượng nguồn sông Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung để tắm thì không may bị đuối nước. Cha của 2 cháu phát hiện nên lao xuống hồ cứu và đưa 2 con đi cấp cứu nhưng các cháu đã không qua khỏi. Ca sĩ Chế Phi bị đánh gục tại chung cư ở TP HCM: Rạng sáng 3/8,ca sĩ Chế Phi cùng người bạn chạy xe máy về chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh. Tại đây, ca sĩ Chế Phi xảy ra cự cãi với một cư dân khác. Ít phút sau, một số thanh niên xuất hiện, chửi bới rồi xông vào đánh ca sĩ Chế Phi. Phát hiện sự việc, bảo vệ đến can ngăn, nhưng nhóm thanh niên vẫn không ngừng tay và chỉ rời đi khi nam ca sĩ bị đánh gục. Hiện Công an quận Bình Thạnh đã mời những người liên quan lên lấy lời khai. Công an vào cuộc vụ nổ súng do va chạm giao thông: Mới đây, Công an huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra vào đêm 2/8 tại xã Hòa Lộc. Trước đó, vào tối ngày 2/8, anh H. (SN 1977) và anh M. đều trú xã Hoà Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang đi trên đường thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát thì bất ngờ có tiếng súng nổ vang lên. Thời điểm này vợ anh M. bị thương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. >>>Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

