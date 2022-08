Tin nóng 2/8: Nam thanh niên nổ 3 phát súng để giải quyết mâu thuẫn

Nam thanh niên nổ 3 phát súng để giải quyết mâu thuẫn: Cơ quan CSĐT CA huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày 2/8 cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Bảo Long (SN 1984) trú tại khu đô thị Spendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 27/7, do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau trong thang máy, H.Đ.T cùng trú tại khu đô thị Spendora đã cãi nhau với Đỗ Bảo Long. Quá trình xô xát, Long rút trong túi áo khoác một khẩu súng tự chế bắn đạn bi chĩa về phía T bắn 3 phát sượt qua đỉnh đầu. Lúc này, bảo vệ khu đô thị cùng mọi người khống chế Long, may mắn vết thương của anh T không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nữ tiếp viên quán karaoke múa thoát y phục vụ khách hàng: Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý vụ việc 2 nữ tiếp viên thoát y, nhảy múa trong phòng phục vụ cho khách nam tại quán karaoke Thụy Dương (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa). Hai nữ tiếp viên khai nhận đã thoả thuận nhảy múa thoát y phục vụ khách với giá 900 ngàn đồng mỗi người. Tìm thấy thi thể nam thanh niên, nghi nhảy cầu tự tử: Chiều ngày 2/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.T.T. (SN 2001, trú tại thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ) tại khu vực cầu sông Hiếu (thuộc địa phận phường Đông Thanh, TP Đông Hà). Được biết, trước khi nhảy cầu sông Hiếu, nam thanh niên trên có dấu hiệu trầm cảm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 1,5 tạ pháo lậu: Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật là hơn 156kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Dương từng mang 1 tiền án về tội giết người, ra tù năm 2008 và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua bán pháo nổ trên địa bàn. Đi câu mực, người phụ nữ ở Hà Tĩnh rơi xuống biển tử vong: Khoảng 4h ngày 2/8, thi thể chị N.T.K (SN 1981, ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) đã được tìm thấy. Trước đó, chiều ngày 1/8, chị K. cùng chồng là anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1981) đi thuyền ra khu vực Cồn Sỏi thuộc vùng biển Cửa Nhượng câu mực. Khoảng 20h cùng ngày, gió biển to, anh Vũ quay sang gọi vợ thì không thấy đâu. Biết vợ rơi xuống biển, lại không biết bơi nên anh Vũ đã nhảy xuống biển tìm kiếm nhưng không thấy. Nam sinh rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong: Tối 1/8, tại tòa nhà CT4C (khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nam sinh rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là Đ.T.A. H (đang học lớp 12 trên địa bàn Hà Nội) và đang ở với cô chú bên tòa nhà CT4A thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Bình Dương: Nữ tiếp viên thoát y, múa hát cùng khách trong quán karaoke (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).

Nam thanh niên nổ 3 phát súng để giải quyết mâu thuẫn: Cơ quan CSĐT CA huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày 2/8 cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Bảo Long (SN 1984) trú tại khu đô thị Spendora, xã An Khánh, huyện Hoài Đức để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Trước đó, ngày 27/7, do mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau trong thang máy, H.Đ.T cùng trú tại khu đô thị Spendora đã cãi nhau với Đỗ Bảo Long. Quá trình xô xát, Long rút trong túi áo khoác một khẩu súng tự chế bắn đạn bi chĩa về phía T bắn 3 phát sượt qua đỉnh đầu. Lúc này, bảo vệ khu đô thị cùng mọi người khống chế Long, may mắn vết thương của anh T không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nữ tiếp viên quán karaoke múa thoát y phục vụ khách hàng: Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã lập hồ sơ xử lý vụ việc 2 nữ tiếp viên thoát y, nhảy múa trong phòng phục vụ cho khách nam tại quán karaoke Thụy Dương (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa). Hai nữ tiếp viên khai nhận đã thoả thuận nhảy múa thoát y phục vụ khách với giá 900 ngàn đồng mỗi người. Tìm thấy thi thể nam thanh niên, nghi nhảy cầu tự tử: Chiều ngày 2/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh N.T.T. (SN 2001, trú tại thôn Cam Vũ 3, xã Cam Thuỷ, huyện Cam Lộ) tại khu vực cầu sông Hiếu (thuộc địa phận phường Đông Thanh, TP Đông Hà). Được biết, trước khi nhảy cầu sông Hiếu, nam thanh niên trên có dấu hiệu trầm cảm. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 1,5 tạ pháo lậu: Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật là hơn 156kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Dương từng mang 1 tiền án về tội giết người, ra tù năm 2008 và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua bán pháo nổ trên địa bàn. Đi câu mực, người phụ nữ ở Hà Tĩnh rơi xuống biển tử vong: Khoảng 4h ngày 2/8, thi thể chị N.T.K (SN 1981, ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh) đã được tìm thấy. Trước đó, chiều ngày 1/8, chị K. cùng chồng là anh Phạm Tuấn Vũ (SN 1981) đi thuyền ra khu vực Cồn Sỏi thuộc vùng biển Cửa Nhượng câu mực. Khoảng 20h cùng ngày, gió biển to, anh Vũ quay sang gọi vợ thì không thấy đâu. Biết vợ rơi xuống biển, lại không biết bơi nên anh Vũ đã nhảy xuống biển tìm kiếm nhưng không thấy. Nam sinh rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong: Tối 1/8, tại tòa nhà CT4C (khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nam sinh rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là Đ.T.A. H (đang học lớp 12 trên địa bàn Hà Nội) và đang ở với cô chú bên tòa nhà CT4A thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. >>>Xem thêm video: Bình Dương: Nữ tiếp viên thoát y, múa hát cùng khách trong quán karaoke (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp).