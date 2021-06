Tin nóng 4/6: Tử vong sau nhiều giờ nằm ngủ trên hiên nhà hàng xóm

Tử vong sau nhiều giờ nằm ngủ trên hiên nhà hàng xóm: Ông Nguyễn Thành Nhơn (SN 1968, trú huyện Tây Sơn, Bình Định) sang nhà hàng xóm chơi rồi nằm ngủ trên thềm hiên nhà, đến khi gia chủ lay gọi lần thứ hai mới phát hiện ông Nhơn đã tử vong. Ngày 4/6, Công an huyện Tây Sơn cho biết, thi thể ông Nhơn không có dấu hiệu bất thường do tác động ngoại lực, khả năng tử vong do đột biến về sức khỏe khi tiết trời nắng nóng khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày. Ngủ trưa ở bìa rừng thì bị cướp 33 triệu đồng: Chị N. (SN 1971, trú xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai - làm nghề thu mua hạt điều) đang nằm nghỉ trưa ở bìa rừng thuộc xã Ia Rsai thì bị Nguyễn Văn Trực (SN 1990, quê Đắk Lắk; tạm trú xã Chư Rcăm) dùng hung khí khống chế và lấy đi chiếc túi xách có chứa 33 triệu đồng. Ngày 4/6, Công an huyện Krông Pa cho biết đang tạm giữ Trực để điều tra. Người đàn ông tử vong bất thường trên thùng xe tải: Sáng 4/6 người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường D7 (khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện người đàn ông đã tử vong nằm trên thùng xe tải. Người dân cho hay, họ cũng thường xuyên thấy người đàn ông này ngủ trên nóc thùng xe. Bán nước hoa giả, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt: Ngày 4/6, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh (tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai). Số tiền xử phạt là 51,25 triệu đồng về hành vi bán hàng giả. Được biết cửa hàng này là của bà Tạ Thị Quỳnh Anh, vợ diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Sau khi bị phát hiện, xử phạt, cửa hàng của bà Quỳnh Anh cũng bị tạm dừng hoạt động 2 tháng. Đi thả diều, hai học sinh đuối nước: Chiều tối 3/6, 10 thiếu niên đi chơi và thả diều tại khu bãi đất trống ở xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại đây, 4 thiếu niên gồm T.T.Y.N (SN 2007, trú tại ổ 2, phường Yên Thế), H.K.Th (SN 2009, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ), N.H.M.T và T.D.L.Tr trượt chân xuống hồ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân liền chạy tới và kịp thời kéo được em N và Th lên bờ an toàn, 2 em T và Tr thì chìm xuống dòng nước. Cựu Phó chủ tịch Phú Yên Nguyễn Chí Hiến bị khởi tố, bắt giam: Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Hiến có hành vi cho phép giảm hơn 8 tỷ đồng tiền bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa. Cháy hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển: Sáng 4/6, một đám cháy nhỏ phát ra ở khu vực xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng NAM. Do thời tiết nắng nóng gay gắt cùng gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh. Vệt lửa kéo dài khoảng gần 1 km, lan sang các khu vực lân cận thuộc xã Bình Sa, Bình Nam (huyện Thăng Bình) và chỉ bị chặn lại khi cắt ngang với đường Võ Chí Công. Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 4/6, một số người đi hái nấm phát hiện chiếc xe máy trong rừng thuộc xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gần đó, một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây. Người tử vong được xác định là N.T.N.T. (34 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một balo màu đen, mũ bảo hiểm được đặt trên phiến đá, gần nơi người này tử vong. >>> Xem thêm video: Một phụ nữ mang thai tử vong trong nhà nghỉ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Tử vong sau nhiều giờ nằm ngủ trên hiên nhà hàng xóm: Ông Nguyễn Thành Nhơn (SN 1968, trú huyện Tây Sơn, Bình Định) sang nhà hàng xóm chơi rồi nằm ngủ trên thềm hiên nhà, đến khi gia chủ lay gọi lần thứ hai mới phát hiện ông Nhơn đã tử vong. Ngày 4/6, Công an huyện Tây Sơn cho biết, thi thể ông Nhơn không có dấu hiệu bất thường do tác động ngoại lực, khả năng tử vong do đột biến về sức khỏe khi tiết trời nắng nóng khắc nghiệt kéo dài nhiều ngày. Ngủ trưa ở bìa rừng thì bị cướp 33 triệu đồng: Chị N. (SN 1971, trú xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai - làm nghề thu mua hạt điều) đang nằm nghỉ trưa ở bìa rừng thuộc xã Ia Rsai thì bị Nguyễn Văn Trực (SN 1990, quê Đắk Lắk; tạm trú xã Chư Rcăm) dùng hung khí khống chế và lấy đi chiếc túi xách có chứa 33 triệu đồng. Ngày 4/6, Công an huyện Krông Pa cho biết đang tạm giữ Trực để điều tra. Người đàn ông tử vong bất thường trên thùng xe tải: Sáng 4/6 người dân đi ngang qua bãi đất trống trên đường D7 (khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) thì phát hiện người đàn ông đã tử vong nằm trên thùng xe tải. Người dân cho hay, họ cũng thường xuyên thấy người đàn ông này ngủ trên nóc thùng xe. Bán nước hoa giả, vợ Lê Dương Bảo Lâm bị xử phạt: Ngày 4/6, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cửa hàng Quỳnh Quỳnh (tại khu 13, xã Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai). Số tiền xử phạt là 51,25 triệu đồng về hành vi bán hàng giả. Được biết cửa hàng này là của bà Tạ Thị Quỳnh Anh, vợ diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Sau khi bị phát hiện, xử phạt, cửa hàng của bà Quỳnh Anh cũng bị tạm dừng hoạt động 2 tháng. Đi thả diều, hai học sinh đuối nước: Chiều tối 3/6, 10 thiếu niên đi chơi và thả diều tại khu bãi đất trống ở xã Biển Hồ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại đây, 4 thiếu niên gồm T.T.Y.N (SN 2007, trú tại ổ 2, phường Yên Thế), H.K.Th (SN 2009, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ), N.H.M.T và T.D.L.Tr trượt chân xuống hồ. Nghe tiếng kêu cứu, người dân liền chạy tới và kịp thời kéo được em N và Th lên bờ an toàn, 2 em T và Tr thì chìm xuống dòng nước. Cựu Phó chủ tịch Phú Yên Nguyễn Chí Hiến bị khởi tố, bắt giam: Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Hiến có hành vi cho phép giảm hơn 8 tỷ đồng tiền bán đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa. Cháy hàng chục hecta rừng phòng hộ ven biển: Sáng 4/6, một đám cháy nhỏ phát ra ở khu vực xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng NAM. Do thời tiết nắng nóng gay gắt cùng gió Tây Nam thổi mạnh nên đám cháy bùng phát mạnh và lan nhanh. Vệt lửa kéo dài khoảng gần 1 km, lan sang các khu vực lân cận thuộc xã Bình Sa, Bình Nam (huyện Thăng Bình) và chỉ bị chặn lại khi cắt ngang với đường Võ Chí Công. Người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 4/6, một số người đi hái nấm phát hiện chiếc xe máy trong rừng thuộc xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gần đó, một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây. Người tử vong được xác định là N.T.N.T. (34 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn phát hiện một balo màu đen, mũ bảo hiểm được đặt trên phiến đá, gần nơi người này tử vong. >>> Xem thêm video: Một phụ nữ mang thai tử vong trong nhà nghỉ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.