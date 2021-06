Tin nóng 2/6: Vào nhà nghỉ 30 phút, người đàn ông tử vong bất thường

Vào nhà nghỉ 30 phút, người đàn ông tử vong bất thường: Sáng 2/6, ông L.Q.T.K. (62 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cùng bà L.T.N. (53 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường 6, TP Mỹ Tho. Khoảng 30 phút sau, chủ nhà nghỉ nghe bà N. hô hoán kêu cứu. Ông K. lúc này xuất hiện các triệu chứng khó thở, người tím tái, sùi bọt mép. Chủ nhà nghỉ đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, tuy nhiên ông K. đã tử vong tại chỗ. Cự cãi khi nhậu, 2 người bị đâm thương vong: Trong lúc nhậu hai bên xảy ra mâu thuẫn, Huỳnh Trung Việt (35 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) rồi xảy ra ẩu đả. Trong lúc đó, Việt lấy dao đâm trúng vào bụng N.V.H (33 tuổi) và ngực anh N.V.T.D (43 tuổi, đều trú cùng địa phương). Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh D. đã tử vong. Ngày 2/6, Việt bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam. Rủ bé gái 11 tuổi đi thăm bẫy rồi hiếp dâm nạn nhân: Hồ Quang Đại (44 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đến nhà bé M. chơi rồi rủ bé gái này ra chòi vuông cách nhà khoảng 400m thăm bẫy. Tại đây, bé M. đã bị gã đàn ông này xâm hại tình dục. Đại cho M. 100.000 đồng và dặn không được tiết lộ với bất cứ ai. Khi về đến nhà, M. đã kể lại việc bị Đại xâm hại cho người thân nghe. Ngay lập tức, người nhà M. đã đến công an trình báo. Ngày 2/6, Đại bị Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp. Thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở Lạng Sơn về Hà Nội: Không chấp hành quy định, khoảng 4h sáng 1/6, Lý Mạnh Thương (SN 2002 ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) trộm 1 điện thoại di động, 1,1 triệu đồng của người cùng cách ly, bắt xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Mỹ Đình. Đến 17h cùng ngày, đối tượng di chuyển đến hồ Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tìm việc làm thì bị tổ công tác bắt giữ. Chống đối, gây tai nạn khiển 1 CSGT bị vỡ đầu gối: Khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra V.D.T. (SN 1992, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) tại tuyến đường Lê Thánh Tông (TP Hạ Long) do T. không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, T. không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, dẫn tới va chạm với mô tô chuyên dụng của CSGT. Vụ tai nạn khiến một chiến sỹ bị vỡ xương đầu gối, gãy chân phải. Ngày 2/6, Công an TP Hạ Long cho biết đang tạm giữ T. để điều tra. Hai mẹ con tử vong trong căn nhà: Sáng 2/6 người dân sinh sống ở chợ Việt Kiều (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM) phát hiện 2 người chết tại 1 ngôi nhà ở khu vực này. Công an ghi nhận, người đàn bà hơn 50 tuổi, nằm chết dưới nền nhà, trên cơ thể có dấu vết thương tích gây ra bởi vậy sắc nhọn. Còn người thanh niên chừng 35 tuổi, tử vong trong tư thế treo cổ. (Ảnh minh họa) Mất 2 xe máy ngay trong trụ sở công an phường: Ngày 2/6, UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, tối 28/5, Tổ công tác Công an phường Hưng Định lấy xe đi tuần tra, kiểm soát địa bàn. Xong việc, mọi người quay trở về nghỉ ngơi và để xe máy trong sân trụ sở công an phường nhưng chưa khóa cổ. Một lúc sau, đến lượt tổ khác đi tuần tra thì phát hiện hai chiếc xe máy mang nhãn hiệu Yamaha Exciter ngoài sân bị mất trộm. Bắt giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề huyện Đức Trọng: Thông qua liên kết đào tạo với Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng (TP HCM), Nguyễn Thanh Quang là Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã chỉ đạo nhân viên lập và ký toàn bộ hồ sơ quyết toán khống nhằm chiếm đoạt 281 triệu đồng tiền ngân sách cấp cho Trường trung cấp này. Ngày 2/6, Quang bị Công an huyện Đức Trọng khởi tố, bắt tạm giam. Tài xế phun nước bọt vào công an ở chốt Kiểm dịch liên ngành: Khi một CSGT lên xe kiểm tra thì Nguyễn Quốc Tuấn (32 tuổi, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đóng cửa xe, nhốt cảnh sát giao thông rồi nổ máy cho xe chạy lùi với tốc độ nhanh, đâm vào lán chốt kiểm soát. Tuấn tiếp tục có hành vi tấn công, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt, phun nước bọt và đe dọa làm lây lan dịch bệnh. Ngày 2/6, Tuấn bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam. Sau tiếng động lớn, phát hiện 2 người tử vong trong bụi cây: Sáng 2/6 trên đường thuộc phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) người dân nghe thấy tiếng va chạm rất mạnh liền chạy ra kiểm tra thì thấy 2 thanh niên đi xe máy mang BKS: 93F1 – 373.64 và BKS: 65L1- 189.88 nằm bất động ở bụi cây. Lại gần kiểm tra thì phát hiện cả 2 đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. >>> Xem thêm video: Một phụ nữ mang thai tử vong trong nhà nghỉ. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

