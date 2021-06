Tin nóng 3/6: Sau khi quan hệ, đòi tiền bán dâm người phụ nữ bị đâm chết

Sau khi quan hệ, đòi tiền bán dâm người phụ nữ bị đâm chết: Ngày 25/5, Lê Minh Tá (SN 1992, ngụ thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh) đi xe đạp đến quán nước của chị Trần Thị Thanh T. (SN 1981, ngụ Sóc Trăng) và hỏi mua dâm. Khi đó, Tá chỉ mang theo 80.000đ. Khi "xong việc", Tá không trả tiền nên xảy ra mâu thuẫn với chị T. Sau đó, Tả đánh chị T. và dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 3/6, Tả bị Công an Tây Ninh tạm giữ để điều tra. Hiếp dâm, cướp tài sản, giết người ném xác xuống sông: Ngày 3/6, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết đã tạm giữ 2 nghi phạm có hành vi hiếp dâm, giết người, cướp tài sản và quăng xác xuống sông. Nạn nhân là chị H.T.K.H, SN 1995, ngụ xã Bình Thạnh, TP Cao Lãnh. Trước đó, ngày 30/5, người dân phát hiện một xác chết trôi trên sông Cầu Đúc thuộc thủy phận tổ 58, khóm 4, phường 2, TP Cao Lãnh. Đi bán vé số lại tính hiếp dâm bé gái đi xe đạp lúc giữa trưa: Đặng Văn Phải (33 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đang đi bán vé số ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, thấy bé gái 15 tuổi đạp xe ngược chiều, Phải đã lao vào quật em ngã xuống bãi cỏ ven đường hòng hiếp dâm. Tuy nhiên, bé gái chống trả quyết liệt hô hoán nên đã thoát được. Ngay sau đó, Phải đã bị người dân khống chế và báo công an. Ngày 3/6, Phải bị Công an Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam. Chủ quán cà phê bị tên cướp đâm vào cổ: Thiếu tiền tiêu xài, Võ Văn Thừa (30 tuổi, ngụ Bình Dương) vào quán cà phê tại huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cầm dao đâm nữ chủ quán là chị L.T.L. (29 tuổi, quê Tiền Giang) rồi cướp điện thoại. Người dân địa phương đưa chị L. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với vết đâm ở cổ. Ngày 3/6, Thừa bị Công an Tâ Ninh bắt giữ. Cướp giật điện thoại của bé 7 tuổi đang ngồi chơi điện tử: Ngày 30/5, Lê Bá Chung (SN 1990, trú huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đi xe máy từ nhà lên xã Hoằng Tiến thấy 2 cháu bé đang ngồi chơi điện tử bằng điện thoại di động nên Chung đã cướp giật chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng từ tay cháu T.Đ.N (7 tuổi) đến buổi tối cùng ngày Chung đã đến trụ sở Công an đầu thú. Ngày 3/6, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết, đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Chung. Tài xế SH vượt đèn đỏ, cầm gạch tấn công CSGT: Nguyễn Văn Nghị (SN 1982, trú Nam Định) lái xe máy SH, chở theo một phụ nữ khi tới ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Nghị không chấp hành tín hiệu đèn giao thông mà tăng ga vượt đèn đỏ. Đội 7 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội đang nhiệm vụ liền ra hiệu lệnh, yêu cầu Nghị dừng xe nhưng nam tài xế không chấp hành. Sau đó, Nghị to tiếng chửi bới và cầm gạch ven đường lao vào định hành hung 2 CSGT. Ngày 3/6, Nghị bị Công an quận Thanh Xuân khởi tố. Nam thanh niên gục chết trên lề đường: Sáng 3/6, một số người dân đi làm buổi sáng phát hiện nam thanh niên khoảng 30 tuổi, gục chết trên đường ĐT824 xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Qua khám xét, ông an phát hiện người nạn nhân có nhiều vết thương, dính dầy máu. Theo nhận định ban đầu của cơ quan Công an, có khả năng thanh niên này bị sát hại. 4 học sinh rủ nhau đi tắm sông, 2 em chết đuối thương tâm: Chiều 2/6, tại sông Đá Hàn, tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Thời gian này, có 4 em học sinh rủ nhau ra sông Đá Hàn để tắm. Trong lúc tắm thì có 2 em bị đuối nước. Phát hiện sự việc, 2 em còn lại chạy đi kêu mọi người đến cứu nhưng không kịp. Những người cứu hộ đã lội sông tìm kiếm, đến 16h cùng ngày mới vớt được thi thể 2 em đưa lên bờ. Mang 4 tiền án vẫn giả danh cán bộ đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Sau 4 lần ngồi tù, Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tiếp tục lừa đảo bằng hình thức giả danh cán bộ của các cơ quan tư pháp đến nhà hàng sang trọng đặt bàn ăn để tiếp khách. Sau đó, Khánh dùng các thủ đoạn giả vờ quên mang theo tiền mặt, mượn xe máy, mượn tiền của nhà hàng để đi mua rượu rồi chiếm đoạt trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày 3/6, Khánh bị Công an Nghệ An bắt giữ để điều tra. Phát hiện thi thể nam giới chết trong lô cao su: Rạng sáng 3/6, người dân đi cạo mủ cao su đã tá hỏa khi phát hiện thi thể một nam giới khoảng 60 tuổi (không rõ họ tên), chết trong tư thế nằm sấp tại lô cao su, đoạn thuộc địa bàn phường Suối Tre (TP.Long Khánh, Đồng Nai). Tại hiện trường, thi thể nam mang bộ đồ pijama sọc trắng, có mang theo áo mưa màu xanh, thi thể nằm bên cạnh xe đạp màu xanh đen, yên hồng, xe có giỏ màu trắng, bị cụt bàn chân phải, tay đeo đồng hồ hiệu SenKo. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

